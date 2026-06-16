Salto será sede de la primera ronda de negocios cooperativos del interior del país

Valentina Moreira, Jorge Cartagena, Sergio Diz y Jorge Vaz Tourem, en el Centro Conecta de la Ciudad de Salto, el 12 de junio.

El encuentro reunirá a cooperativas, organizaciones sociales e instituciones públicas del litoral el 15 de agosto.

Con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales, promover la intercooperación y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la economía social, se lanzará en Salto la primera Ronda de Negocios Cooperativos y de la Economía Social y Solidaria del interior del país. La actividad se realizará el próximo 15 de agosto en la sede de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y convocará a organizaciones de toda la región litoral, incluyendo delegaciones argentinas.

En una conferencia de prensa se anunció la participación de representantes de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), quienes destacaron la importancia estratégica de llevar este tipo de iniciativas fuera de Montevideo y acercarlas a los territorios donde se desarrollan las experiencias cooperativas.

El vicepresidente de Cudecoop, Sergio Diz, subrayó que “la descentralización constituye uno de los ejes fundamentales de la estrategia institucional para este período”. Explicó que la confederación busca fortalecer la presencia territorial y acompañar de manera más cercana a los emprendimientos cooperativos y de la economía social en todo el país.

“Para la confederación es realmente muy importante la descentralización y el desarrollo de su plan territorial”, señaló, al tiempo que destacó que dos de las tres grandes actividades previstas para 2026 se harán en el interior del país, de manera de reflejar el compromiso de acercar el movimiento cooperativo a las diferentes comunidades.

Desde Inacoop, Valentina Moreira destacó el trabajo permanente que el instituto lleva adelante en Salto y la región a través de su programa de presencia territorial. Recordó que actualmente existe una oficina instalada en el Centro Conecta, desde donde se brinda asesoramiento, acompañamiento y acceso a diversas herramientas destinadas a fortalecer las cooperativas.

Para Moreira, “la ronda de negocios representa una oportunidad significativa para las cooperativas del litoral, no solo para establecer vínculos comerciales, sino también para intercambiar experiencias y generar nuevas alianzas que contribuyan a consolidar el movimiento cooperativo regional”.

Para Jorge Cartagena, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la FUCC, la realización de la primera ronda de negocios cooperativos del interior “constituye un desafío que trasciende el intercambio comercial”.

El dirigente señaló que “muchas veces la descentralización queda en el plano discursivo” y que “este tipo de iniciativas permite transformarla en acciones concretas”. En ese sentido, destacó “el trabajo articulado entre las organizaciones cooperativas, Inacoop y los actores territoriales como condición indispensable para hacer realidad el encuentro”.

Cartagena explicó que la convocatoria está dirigida a todas las cooperativas del litoral, aunque también se prevé la participación de otras organizaciones de la economía social y de instituciones relevantes para el desarrollo local.

“Se hacen tantos negocios como encuentros”, afirmó, aunque aclaró que “el verdadero valor de estas instancias radica en los vínculos que se establecen entre las organizaciones y en la confianza que se construye a partir de esos contactos”.

El dirigente remarcó que la FUCC hace “un seguimiento posterior de cada ronda de negocios para evaluar los resultados y medir el impacto que tienen estos espacios en la generación de oportunidades concretas”. A su entender, el fortalecimiento de las relaciones entre cooperativas, organismos públicos y otros actores económicos “contribuye a generar empleo, impulsar el comercio y favorecer el arraigo de la población en el interior del país”.

Por su parte, el director departamental del Mides, Jorge Vaz Tourem, resaltó la amplia articulación institucional que respalda la iniciativa. Entre los actores involucrados mencionó a la Fundación Salto Grande, representantes del gobierno departamental, autoridades vinculadas al sistema de formación profesional y diversas cooperativas de la región.

Un paso hacia la integración regional

El jerarca confirmó que “ya está disponible el link donde encontrarán un formulario de inscripción para que cooperativas, organizaciones e instituciones puedan registrarse y participar en la ronda de negocios”.

El proceso permanecerá abierto durante aproximadamente un mes y “permitirá identificar los intereses comerciales de cada participante para organizar encuentros específicos y potenciar las posibilidades de intercambio”.

Vaz Tourem destacó además que “la experiencia y metodología desarrolladas por la FUCC en actividades similares realizadas en Montevideo serán puestas al servicio de esta primera edición en el interior”.

La organización también trabaja para facilitar la participación de instituciones y cooperativas provenientes de distintos departamentos del litoral, así como de delegaciones argentinas interesadas en integrarse a la propuesta.

Durante su intervención, el director del Mides puso énfasis “en el papel que la economía social y solidaria ha desempeñado en los momentos más complejos para la región”.

Recordó que durante la pandemia de covid-19 y en los períodos de fuerte diferencia cambiaria con Argentina, “muchas actividades comerciales se vieron seriamente afectadas”. Sin embargo, afirmó, “las cooperativas y organizaciones de la economía social lograron mantener puestos de trabajo y sostener oportunidades laborales para cientos de familias”.

A su juicio, esa capacidad de resistencia demuestra que el sector prioriza el factor humano y la preservación del empleo por encima de la lógica exclusiva de rentabilidad económica.

Los organizadores coincidieron en señalar que la ronda de negocios representa una oportunidad para fortalecer la integración regional, promover nuevos emprendimientos y consolidar una red de cooperación entre organizaciones sociales, cooperativas, empresas e instituciones públicas.

La expectativa es que el encuentro del 15 de agosto se convierta en un punto de partida para futuras instancias de intercambio en el interior del país, generando nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para toda la región litoral.