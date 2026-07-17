El sindicato de trabajadoras domésticas busca consolidar su presencia en el interior

SUTD prepara una intensa agenda de actividades por los 20 años de la ley del sector, los 15 años del Convenio 189 de la OIT y un encuentro internacional.

Mientras el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) redobla sus esfuerzos para fortalecer su organización en el interior del país, la expansión de las filiales avanza con ritmos diferentes según el departamento. En algunos territorios la estructura sindical ya funciona de manera estable, mientras que en otros el desafío sigue siendo conformar grupos de trabajadoras que permitan consolidar la representación.

La presidenta nacional del sindicato, Laura Rivero, explicó a la diaria que una de las prioridades para este año es ampliar la presencia de la organización fuera de Montevideo y fortalecer las filiales existentes, una tarea que, según remarcó, depende casi exclusivamente del compromiso militante de las propias trabajadoras.

“Estamos tratando de salir al interior porque entendemos que las trabajadoras domésticas de todo el país necesitan tener un sindicato cerca. Quienes integramos la organización también tenemos nuestros trabajos. La tarea sindical es completamente honoraria, por eso muchas veces el crecimiento lleva más tiempo del que quisiéramos”, señaló Rivero.

Actualmente el sindicato mantiene presencia en varios departamentos del país, aunque la realidad es dispar. En la ciudad de Artigas, por ejemplo, todavía no ha sido posible conformar una filial pese a los distintos intentos realizados.

No obstante, Rivero destacó que en Bella Unión sí logró organizarse un movimiento sindical de trabajadoras domésticas, considerado un paso importante para fortalecer la representación en el norte del país.

En Paysandú, explicó, existe un número importante de trabajadoras interesadas en la organización colectiva. Allí el objetivo inmediato es refundar la filial, ya que anteriormente funcionó una representación sindical que con el tiempo dejó de tener actividad.

En Salto, en tanto, la organización continúa activa “en la medida de las posibilidades”, participando en las distintas comisiones nacionales y en las actividades que impulsa el sindicato en diferentes puntos del país.

“En Salto seguimos trabajando. Participamos en las comisiones nacionales y acompañamos todas las instancias que podemos. Sabemos que mantener una filial activa requiere mucho esfuerzo, pero es fundamental para que las trabajadoras tengan un espacio de consulta y defensa de sus derechos”, sostuvo.

Rivero agregó que otras filiales muestran una realidad más consolidada. En Florida y Treinta y Tres las organizaciones departamentales ya desarrollan una actividad sindical permanente, mientras que el próximo objetivo será refundar la filial de Mercedes, en Soriano, departamento donde también existió representación sindical años atrás.

Como ocurre cada año, el sindicato prepara las actividades por el 19 de agosto, Día Nacional de la Trabajadora Doméstica. La campaña volverá a tener un fuerte componente de difusión pública mediante la distribución de materiales informativos en el transporte colectivo y recorridas por distintos barrios del país.

“Vamos a repetir una experiencia que nos ha dado muy buenos resultados. Estaremos informando en los ómnibus y recorriendo los barrios para acercar información sobre los derechos laborales. Muchas trabajadoras todavía desconocen aspectos fundamentales de la normativa vigente”, explicó Rivero.

La intención, agregó, es llegar tanto a las trabajadoras como a las familias empleadoras para promover relaciones laborales ajustadas a la legislación. Entre las actividades previstas también se encuentra la organización de un Seminario Nacional sobre Trabajo Doméstico, que podría realizarse en la ciudad de Melo.

La propuesta busca reunir a representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio del Interior, la Liga de Amas de Casa y otras instituciones vinculadas al sector.

El objetivo será generar un espacio de intercambio sobre derechos laborales, obligaciones de empleadores y trabajadoras, formalización del empleo y prevención de situaciones de vulneración de derechos.

Un año cargado de conmemoraciones

Para el sindicato, el 2026 tiene además un fuerte valor simbólico.

Rivero recordó que este año se cumplen 15 años de la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional que reconoce y protege los derechos de las trabajadoras domésticas.

Al mismo tiempo, se conmemoran 20 años de la aprobación de la Ley de Trabajo Doméstico en Uruguay, considerada una de las normas más avanzadas de la región en materia de regulación del sector.

“Son dos aniversarios muy importantes para las trabajadoras domésticas. Queremos aprovecharlos para seguir difundiendo los derechos conquistados y también para reflexionar sobre todo lo que todavía queda por mejorar”, expresó.

En ese marco, el sindicato ya trabaja en la organización de un encuentro internacional de trabajadoras domésticas, previsto para noviembre de 2026 en Montevideo, que reunirá delegaciones de distintos países y organizaciones sindicales de la región.

Rivero también destacó que desde el 1º de julio de 2026 comenzaron a regir las tres nuevas categorías laborales del sector doméstico, junto con el ajuste salarial acordado en la última ronda de negociación colectiva.

“Estamos haciendo todo lo posible para que este sindicato siga creciendo y llegue a más trabajadoras. Cuanto más organizadas estemos, más herramientas tendremos para defender nuestros derechos y seguir conquistando mejoras para el sector”, concluyó Rivero.