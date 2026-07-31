IPRU Salto abrió convocatoria para fortalecer emprendimientos artesanales con capacitación y apoyo de venta en línea

La iniciativa ofrece capacitación, acompañamiento técnico y herramientas para fortalecer la comercialización y el diseño de productos, con el objetivo de potenciar las oportunidades de venta de pequeños emprendimientos.

El Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) abrió una convocatoria dirigida a emprendimientos artesanales de Salto, Artigas, Montevideo y Canelones, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en comercialización digital y diseño de productos.

En diálogo con la diaria, la referente del área de Emprendimientos de la Regional Norte de IPRU, Eugenia Paweleski, explicó que la institución, con más de 60 años de trayectoria, trabaja en la promoción de los derechos de las personas a través de programas y proyectos organizados en tres áreas: infancia, adolescencia y juventud; desarrollo territorial; emprendimientos y microfinanzas. Todas las iniciativas, señaló, se desarrollan desde una perspectiva social, económica y educativa.

La convocatoria forma parte del proyecto Cerca para Aprender y Emprender, financiado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. La propuesta busca mejorar las capacidades de los emprendimientos para la venta en línea y potenciar el desarrollo y diseño de sus productos mediante un proceso de capacitación y acompañamiento técnico.

Paweleski explicó que las personas seleccionadas participarán en uno de los dos ejes del proyecto, según las necesidades de cada emprendimiento. En el caso de quienes opten por el eje de comercialización en línea, será un requisito excluyente estar formalizados ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI). En cambio, quienes se postulen al eje de diseño podrán participar aunque aún no hayan formalizado su actividad.

La referente aclaró que la convocatoria no incluye emprendimientos de los rubros gastronómico y cosmetología.

Explicó que, al tratarse de un proyecto financiado con fondos públicos, estos sectores requieren, además de la formalización ante BPS y DGI, habilitaciones específicas. En el caso de la cosmetología, deben contar con la autorización del Ministerio de Salud Pública, mientras que los emprendimientos gastronómicos necesitan las habilitaciones bromatológicas correspondientes tanto para la elaboración como para el lugar donde desarrollan la actividad.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 25 de agosto. A partir del día siguiente comenzará el proceso de evaluación, durante el cual se verificará el cumplimiento de los requisitos y se analizará el potencial comercial de los productos presentados.

Quienes sean seleccionados para el eje de comercialización en línea iniciarán un proceso de formación orientado a la campaña de Navidad y Reyes. El programa incluirá talleres sobre costos, estrategias de venta y comercialización digital, y culminará con la incorporación de los productos a la plataforma de venta en línea de IPRU, desde donde podrán ser adquiridos en las fiestas de fin de año.

Además, todos los talleres y el acompañamiento técnico serán completamente gratuitos. Los emprendimientos también accederán a sesiones fotográficas profesionales para sus productos, imágenes que podrán utilizar tanto en la plataforma de IPRU como en sus propias redes sociales para fortalecer su estrategia de difusión y ventas.

El contacto es 098 000 744.