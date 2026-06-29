La Central Hortícola del Norte busca consolidarse como mercado regional para la producción del litoral

La visita de autoridades de Salto a Artigas abrió el camino para incorporar a productores artiguenses a la CHN. Cooperativistas destacan que la iniciativa ampliará las oportunidades de comercialización sin competir con la UAM.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, visitó el departamento de Artigas junto con representantes de la gobernanza de la Central Hortícola del Norte (CHN) para avanzar en una agenda de integración regional y generar nuevas oportunidades de comercialización para los productores del norte del país.

La delegación estuvo integrada por Ítalo Tenca, en representación de Salto Hortícola; Javier Texeira, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); y Martín de Abreu, por la Intendencia de Salto, quienes integran el órgano de gobernanza de la CHN.

Durante la visita mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, integrantes de su equipo de gobierno y productores locales.

En ese encuentro comenzaron a coordinar la creación de un espacio exclusivo para productores artiguenses dentro de la Central Hortícola del Norte. La iniciativa busca facilitar la comercialización de la producción del departamento y fortalecer el vínculo entre ambos territorios.

En diálogo con la diaria, Adriana Inderkum, cooperativista e integrante de la Mesa de Desarrollo Rural de Bella Unión y de la Comisión de Género de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), valoró la iniciativa como una herramienta para ampliar las oportunidades de los pequeños productores.

“Como cooperativista creo profundamente que el desarrollo se construye generando oportunidades para todos. La Central Hortícola del Norte no es solo un lugar donde vender la producción; es una herramienta para integrar la producción del norte, fortalecer a los pequeños productores y agregar valor al trabajo de quienes sostienen el campo todos los días”, señaló.

Inderkum subrayó además que la propuesta no busca competir con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), sino complementar el sistema de comercialización existente.

“Es importante aclarar que el objetivo no es debilitar a la UAM ni sustituir un mercado por otro. La idea es construir una red de comercialización más equilibrada, en la que cada región pueda desarrollarse de acuerdo con sus características. Eso significa generar más oportunidades para los productores y, al mismo tiempo, mejorar el abastecimiento para los consumidores”, sostuvo.

Inderkum consideró que la iniciativa “es una noticia para celebrar” porque abre una nueva oportunidad para los productores de Bella Unión y de otras zonas de Artigas, quienes enfrentan dificultades para acceder a los mercados.

Explicó que uno de los principales problemas de la zona es la consolidación de cargas para enviar la producción a Montevideo. “Hay pequeños productores que no logran ponerse de acuerdo para hacer los envíos y, en oportunidades, la mercadería termina deteriorándose. Eso hace que muchos no se animen a aumentar la producción porque saben que después tendrán dificultades para comercializarla”, señaló.

La cooperativista agregó que, ante la falta de alternativas, los productores terminan dependiendo de la venta en Montevideo, lo que implica asumir elevados costos de transporte y logística. “Por eso creemos que la Central Hortícola del Norte es una gran oportunidad para consolidar la región del litoral.

Los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú tendremos que ponernos de acuerdo y potenciar nuestras capacidades para generar mejores condiciones de comercialización para los productores”, sostuvo.

Organización y logística

Inderkum señaló que, según la información que recibieron los productores de Bella Unión, la Intendencia de Artigas tendrá un papel central en la organización y la logística del espacio destinado al departamento dentro de la Central Hortícola del Norte. Se prevé que el mercado cuente con dos puestos para comercializar la producción de los agricultores artiguenses.

Como ejemplo del potencial que tendría este nuevo canal de comercialización, mencionó el trabajo que desarrolla la Fundación Logros en Baltasar Brum. Se trata de un proyecto de desarrollo social y educativo impulsado por el maestro Marcos Arzuaga, que comenzó en 2002 con una huerta orgánica en la escuela 77, en plena crisis económica y durante el brote de fiebre aftosa, con el objetivo de mejorar la alimentación de la comunidad.

La iniciativa creció con los años y en 2009 dio origen a la Fundación Logros, que amplió el proyecto a toda la localidad a partir de la agroecología, la educación y el cooperativismo. En la actualidad, la organización produce alimentos y comercializa parte de su producción con organismos del Estado, aunque la Central Hortícola del Norte podría convertirse en un nuevo destino para esos productos.

En ese sentido, Inderkum destacó las ventajas logísticas que tendría un mercado regional. “Teniendo una central hortícola cerca ya no es necesario contar con un camión con zorra para hacer un único envío a Montevideo. Se puede hacer varios viajes por semana, lo que beneficia tanto a los productores como a los consumidores”, concluyó.