Salto vuelve a poner al norte en el mapa de los negocios y apuesta a la internacionalización

La segunda edición del Foro de Negocios reunirá a empresarios, emprendedores e instituciones para generar vínculos, acercar herramientas y abrir oportunidades para el sector productivo del norte del país.

El Centro Comercial e Industrial de Salto presentó la segunda edición de su foro de negocios, una iniciativa que busca conectar a empresas, comercios, emprendimientos e instituciones con oportunidades de negocios tanto dentro como fuera del país.

Bajo la consigna “Desde el norte al mundo”, el encuentro se desarrollará los días 4 y 5 de setiembre en el Centro de Convenciones de Salto Grande y tendrá como eje la generación de vínculos y nuevas posibilidades para el sector empresarial del interior.

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Aline Bisio, destacó que la propuesta surgió desde la comisión de trabajo de la institución y valoró el proceso de organización. “Es un muy buen trabajo”, señaló, al explicar que el objetivo es generar un espacio donde empresarios, comerciantes y emprendedores puedan encontrarse, intercambiar experiencias y establecer vínculos que eventualmente se traduzcan en nuevos negocios.

La agenda incluirá exposiciones y paneles sobre algunos de los principales desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente el sector empresarial. Entre las actividades previstas se encuentra una charla sobre inteligencia artificial aplicada a las empresas, a cargo de Elisa Facio, presidenta de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y exministra de Industria.

El foro también tendrá un espacio dedicado al e-commerce y los canales de venta digital, con la participación de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), en una temática que apunta especialmente a acercar herramientas para que las empresas puedan ampliar sus mercados y fortalecer sus estrategias comerciales.

Uno de los momentos centrales será el panel de cierre, denominado “Acuerdo Mercosur-Unión Europea: oportunidades y perspectivas”, que reunirá al excanciller Nicolás Albertoni, a la directora ejecutiva de Uruguay XXI, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y otros especialistas vinculados al comercio exterior y la integración regional.

Para Bisio, uno de los principales objetivos es que el foro trascienda las fronteras de Salto y se convierta en una instancia accesible para empresas y emprendedores de todo el interior. La apuesta, explicó, es generar oportunidades concretas y facilitar el contacto entre quienes producen y comercializan desde el norte del país y potenciales socios, clientes e instituciones nacionales e internacionales.

Con una agenda centrada en tecnología, comercio digital, negocios e inserción internacional, el encuentro busca consolidarse como un espacio para que las empresas del interior no solo encuentren herramientas para crecer, sino también caminos para proyectarse hacia nuevos mercados.

Herramientas y contactos

Marcelo Argenzio, integrante de la comisión de Finanzas del Centro Comercial e Industrial de Salto, señaló que el Foro de Negocios busca consolidarse como una plataforma de referencia para los comercios y para el entramado empresarial del norte del país.

La iniciativa tuvo su primera edición el año pasado, centrada en el mundo de las franquicias y organizada en conjunto con la Cámara Uruguaya de Franquicias. Para esta segunda edición, la apuesta es mayor: el foro se extenderá durante dos jornadas y pondrá el foco en la internacionalización de las empresas, con una agenda que procura acercar al interior herramientas y contactos que muchas veces están concentrados en Montevideo.

Argenzio explicó que uno de los principales objetivos es reducir esa distancia entre el empresariado del interior y el ecosistema de instituciones y servicios vinculados al desarrollo empresarial. “Muchas veces hay poca información hacia el interior”, sostuvo, y remarcó la importancia de generar una instancia que permita acceder a información confiable y útil sin necesidad de que las empresas deban trasladarse a la capital.

En ese sentido, el foro apunta a brindar herramientas en áreas consideradas estratégicas para el crecimiento de las empresas: transformación digital, mecanismos de financiación, internacionalización, importaciones y exportaciones. La intención es que los participantes no solamente conozcan las alternativas disponibles, sino que puedan establecer vínculos con instituciones y actores capaces de acompañar esos procesos.

La propuesta busca, así, que Salto funcione durante dos jornadas como un punto de encuentro para el ecosistema empresarial del norte uruguayo y que las empresas de la región puedan acceder a oportunidades y conocimientos que les permitan ampliar sus horizontes comerciales.

“Desde el norte al mundo” resume, en ese sentido, la apuesta de esta segunda edición: acercar el mundo de los negocios al interior y generar las condiciones para que las empresas del norte puedan mirar hacia mercados más allá de las fronteras del país.

El Foro de Negocios Salto 2026 reunirá a empresarios, emprendedores, instituciones públicas y privadas, organismos vinculados al desarrollo productivo y especialistas nacionales e internacionales. La propuesta busca generar un espacio de intercambio de conocimiento, fortalecer redes de contacto y abrir nuevas oportunidades de inversión y negocios para las empresas de la región.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través de Redtickets o del sitio web oficial del evento: forosalto.ccisalto.uy.