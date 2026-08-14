Salto abre peatonal en el centro para reactivar el comercio por el Día del Niño

La propuesta se desarrollará este sábado de 14.00 a 20.00, con juegos, espectáculos y actividades para acompañar al comercio local.

La principal calle del centro de Salto se transformará este sábado en una peatonal con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro para la ciudadanía y, al mismo tiempo, favorecer la actividad comercial en la previa del Día del Niño.

La iniciativa se desarrolla en un contexto en el que las dificultades para las ventas, asociadas entre otros factores a la falta de trabajo, se han acentuado de manera sustancial.

El Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS) presentó en conferencia de prensa los detalles de la jornada, una propuesta que ya se ha llevado adelante años anteriores y que busca generar un movimiento especial en el centro de la ciudad durante una fecha tradicional para el comercio.

La presidenta del CCIS, Aline Bisio, informó que la calle Uruguay será peatonal y funcionará este sábado 15 de agosto entre las 14.00 y las 20.00. La actividad contará con la participación del grupo teatral La Galera, cuyos personajes recorrerán diferentes zonas de Salto para invitar a la ciudadanía a acercarse al centro y participar en las propuestas.

La convocatoria también está dirigida a los comercios, a los que se invita a sumarse a la jornada con su propia impronta, con descuentos, promociones y actividades destinadas a atraer clientes. La intención, explicó Bisio, es que los comercios puedan aprovechar el movimiento generado durante la tarde y convertir la peatonal en una oportunidad para dinamizar las ventas.

A esto se sumará una propuesta recreativa en las distintas calles que integrarán la peatonal. Según explicó la presidenta del CCIS, habrá juegos inflables en cada calle y una animación general del centro, con el propósito de crear un ambiente atractivo para las familias y, al mismo tiempo, favorecer la circulación de público por los comercios.

La actividad busca combinar entretenimiento y movimiento comercial en una jornada pensada especialmente para la previa del Día del Niño. Desde el CCIS se espera que la participación de los comercios, los descuentos y el atractivo de las actividades permitan una mayor afluencia de público.

Otro de los elementos que se procura potenciar es el aspecto visual de los comercios. El arreglo y la puesta a punto de las vidrieras forman parte de la propuesta, con la expectativa de que el centro de Salto presente una imagen renovada y atractiva para quienes concurran durante la jornada.

La apuesta es que la peatonal se convierta en una gran movida comercial y que, en un escenario particularmente complejo para las ventas, el Día del Niño ofrezca al comercio local una oportunidad para acercarse nuevamente a los consumidores.