Salto: Inacoop busca fortalecer su presencia territorial y acercar herramientas a las cooperativas

El instituto apunta a difundir programas de capacitación y asistencia técnica con Procoop como una de sus herramientas importantes.

El Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) busca fortalecer su presencia en el territorio y acercar a las cooperativas las distintas herramientas de apoyo disponibles. Así lo explicó a la diaria Julio Cabrera, jefe de Gestión Territorial del organismo, quien destacó la importancia de conocer las necesidades de las cooperativas y acompañarlas en sus procesos de desarrollo.

“Tenemos un despliegue territorial importante en todo el país”, señaló Cabrera. En algunos departamentos, esa presencia se sostiene con equipos técnicos específicos. Es el caso de Salto, donde la contadora Valentina Moreira atiende también las necesidades de las cooperativas de Artigas y Paysandú.

Según Cabrera, en esta etapa Inacoop decidió “potenciar la presencia en el territorio”, con el objetivo de fomentar y difundir las herramientas que el instituto pone a disposición de las cooperativas. La intención es que esos instrumentos no queden únicamente en el conocimiento de las organizaciones, sino que puedan ser utilizados para resolver necesidades concretas y fortalecer sus emprendimientos.

Entre las herramientas disponibles, Cabrera destacó Procoop, un programa formativo que ofrece actividades de capacitación, cursos prácticos y asistencia técnica para cooperativas, precooperativas y otras organizaciones de la economía social. El programa surge de un convenio entre Inacoop y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

“Es un programa muy potente”, sostuvo el jerarca, y explicó que apunta a fortalecer dos dimensiones. Por un lado, la gestión de las propias cooperativas y, por otro, aquellos aspectos vinculados específicamente con el rubro en el que desarrollan su actividad.

A modo de ejemplo, señaló que una cooperativa de trabajo que pretende incursionar en un nuevo rubro puede solicitar capacitación específica para adquirir las herramientas necesarias. De esta manera, el programa busca responder a necesidades que surgen de la actividad cotidiana de las organizaciones y acompañarlas en procesos para los que muchas veces no cuenta con experiencia previa.

Cabrera señaló que una de las demandas que reciben con frecuencia es precisamente la de una mayor presencia de Inacoop en los territorios. “Muchas veces los integrantes de las cooperativas solicitan que haya una presencia mayor”, afirmó. En ese marco, el equipo del instituto está recorriendo distintos departamentos. “Días pasados estuvimos en Paysandú y hoy estamos en Salto para difundir cuáles son todas las herramientas que tiene Inacoop”, explicó.

Dentro de ese conjunto, Procoop ocupa un lugar destacado, tanto por los recursos destinados al programa como por su alcance territorial. Cabrera indicó que cuenta con “un fondo bastante importante de recursos” y que su continuidad por dos años permite, además, que instituciones de capacitación de cada zona puedan participar y trabajar directamente en el territorio.

La apuesta, explicó, es vincular esas capacidades con las necesidades concretas de las cooperativas. “La idea es unir las necesidades de las cooperativas con procesos que ellas mismas no están acostumbradas a gestionar”, resumió.

En ese sentido, Cabrera sostuvo que uno de los desafíos consiste en acompañar a organizaciones que tienen un emprendimiento en marcha, pero que necesitan apoyo para incorporar nuevas herramientas de gestión, capacitarse o desarrollar nuevas líneas de trabajo.

“Desde Inacoop lo que buscamos es apoyar esas situaciones”, afirmó. El despliegue territorial pretende justamente facilitar ese vínculo: conocer de primera mano las dificultades de las cooperativas, identificar sus necesidades y acercar los instrumentos disponibles para que puedan fortalecer sus proyectos y emprendimientos.