Trabajadores de FrigoSalto denuncian que la planta sigue paralizada y reclaman mayor intervención política

A un año y medio del cese de actividades, los empleados denuncian atrasos en el cobro del seguro. El sindicato cuestiona la gestión de Somicar S A y sostiene que las respuestas de las autoridades han sido insuficientes.

La industria frigorífica de Salto atraviesa un período de baja actividad, marcado por la paralización de plantas y la reducción del ritmo de producción.

La situación del sector se divide entre la única planta que mantiene actividad y los establecimientos que permanecen sin operar.

En el caso del frigorífico Daymán, la planta continúa inactiva debido a problemas financieros y a la acumulación de deudas. Sus trabajadores permanecen en seguro de paro, a la espera de definiciones sobre una eventual venta de la empresa o su liquidación.

Por su parte, el frigorífico La Caballada mantiene una actividad reducida y desarrolla tareas por debajo de su capacidad operativa habitual.

La situación de la planta frigorífica Frigo Salto administrada por la empresa Somicar S.A esta más complicada que en el año 2025 cuando le comunican a los trabajadores que la empresa enfrentaría un concurso real de acreedores, si bien la empresa dejó de estar concursada, los trabajadores aún siguen estando fuera de la planta de faena, se sigue sin producir, sin trabajar y generar un jornal, existe mucha expectativas para saber si la empresa va a retomar actividades dijo a la diaria el sindicalista del sector Oscar Larrosa.

Dijo que actualmente no existe comunicación entre los trabajadores y la patronal, y cuestionó la forma en que la síndica condujo el proceso concursal junto con las autoridades de Somicar S A

“Desde el primer día manifestamos que no compartíamos el accionar de la síndica, porque decidió trabajar con las mismas autoridades de la empresa para intentar recuperar la actividad productiva de la planta.

En aquel momento dijimos que quienes nos llevaron a esta situación, nos enviaron al seguro de paro y no cumplieron con sus obligaciones hacia los trabajadores, difícilmente podían ser quienes sacaran a la empresa de la crisis. “Hoy el tiempo nos está dando la razón”, afirmó el dirigente sindical.

Larrosa sostuvo que, desde el inicio del conflicto, los trabajadores advirtieron que la situación no cambiaría y que, a más de un año, “es más de lo mismo”. Señaló que muchos continúan sin percibir las prestaciones del seguro de paro y explicó que el último pago que recibieron fue en el mes de noviembre del año pasado.

Según indicó, días atrás fueron informados de que la empresa comenzó a gestionar una prórroga del seguro de paro correspondiente a los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026. “Estamos en junio de 2026 y recién ahora se está tramitando esa prórroga. Sin dudas, los tiempos de la empresa no son los mismos que los de los trabajadores”, afirmó.

El dirigente sindical sostuvo que la prolongación de la incertidumbre ha agravado la situación económica de muchas familias. “Hay compañeros que llevan meses sin trabajar, están muy endeudados y viven pendientes de un hilo, con el riesgo de perder lo poco que tienen. Para poder sostenerse, salen a hacer changas cuando aparece alguna oportunidad, a cualquier hora y muchas veces en condiciones adversas”, expresó.

“Nosotros denunciamos a la Junta Departamental y a las autoridades de la intendencia que los patrones de Somicar S A desde que asumieron jamás pudieron tener un año de estabilidad. En aquel entonces denunciamos que la empresa no estuvo ni está a la altura para sacar provecho del comodato que le brindó la intendencia y las facilidades; denunciamos frente al mismo intendente que la empresa no se iba a recuperar de esta realidad que tenemos hoy, con un año y medio parados, sin producir, sin el pago de seguros y debiéndonos”.

Recordó que la situación de la empresa fue planteada tanto en la Junta Departamental de Salto como ante la Intendencia. Según sostuvo, en esas instancias los trabajadores denunciaron que, desde que Somicar S A asumió la gestión de la planta, nunca lograron completar un año de trabajo con estabilidad.

El dirigente afirmó que también cuestionaron el incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en el marco del comodato otorgado por la Intendencia. “Le dijimos al intendente que la empresa no estaba ni estuvo a la altura de las facilidades que recibió y que, con esa gestión, no iba a poder recuperarse”, señaló.

Larrosa sostuvo que, un año y medio después de la paralización de la planta, los trabajadores continúan sin actividad y con varios créditos laborales impagos. “Todavía nos deben licencias correspondientes a 2024, aguinaldos, liquidaciones y otros haberes. A eso se suma que muchos ni siquiera han podido cobrar en tiempo y forma el seguro de paro”, afirmó.

Sin apoyo del gobierno departamental

El dirigente recordó que, durante una reunión con el intendente Carlos Albisu y parte de su equipo, las autoridades departamentales manifestaron su respaldo a los trabajadores. Sin embargo, aseguró que posteriormente les transmitieron que el conflicto excedía sus competencias y que su resolución demandaría un proceso prolongado.

“Prefirieron dejar como rehenes a 300 familias antes que tomar medidas frente a un empresario que tuvo una mala gestión y cuyos antecedentes son muy cuestionados. Lo que falta es voluntad política. La junta departamental expresó su solidaridad y se puso a disposición, pero los trabajadores necesitamos acciones concretas, no solamente declaraciones de apoyo”, indicó.

“Tenemos una patronal que por 12 años no pudo tener una gestión limpia, ni trabajó todos los días, y aun así, pasándole por encima a las leyes sindicales, cesando a trabajadores como lo han hecho, se salieron con la de ellos y no hubo ni un político que venga y diga: “Esto está mal, vamos a solucionarlo. La firma Somicar S A no ha dado la talla y ha dejado a 300 familias pasando mal como lo están haciendo”, dijo.

La situación de Salto en cuanto al tema laboral “es muy complicada, en algunos casos sin aportes a la seguridad social, poca oferta laboral, mucha necesidad por parte de los trabajadores y con sueldos de miseria; lamentablemente, los trabajadores le tienen que salir a lo que venga, para poder salvarse. Sin voluntad política esto no va a ningún lado”, concluyó.