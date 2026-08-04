Se prevé que el río Uruguay supere los seis metros este martes

Crecida del río Uruguay, el 29 de julio, en la costa de la playa Park, en Paysandú.

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De acuerdo con las proyecciones del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed), en el correr de este martes el nivel del río Uruguay podría alcanzar los seis metros frente al puerto local, ampliando considerablemente las zonas afectadas y el número de personas desplazadas.

Durante las últimas horas el río mantuvo una tendencia sostenida de crecimiento, aumentando aproximadamente dos centímetros por hora. Desde las 7.00 de este martes el nivel del agua frente al puerto de Paysandú se encuentra estacionado en 5,94.

El Cecoed habilitó nuevos espacios de alojamiento y amplió la capacidad de respuesta ante una creciente que ya provocó nueve denuncias policiales y dejó 28 personas desplazadas.

Foto: Santiago Fleitas

Según el último informe del Cecoed, se registraron nueve denuncias policiales vinculadas a la emergencia y un total de 28 personas afectadas. Del total, 19 son mayores de edad y nueve menores.

En cuanto a la situación de alojamiento, dos personas mayores permanecen autoevacuadas en una carpa particular. Por otra parte, 18 personas fueron evacuadas y alojadas en carpas militares instaladas por el Ejército, de las cuales 12 son mayores y seis menores. Además, ocho personas se autoevacuaron en domicilios particulares, entre ellas cinco mayores y tres menores.

Las primeras evacuaciones se concentraron en la zona de Diagonal San Félix, uno de los sectores históricamente más expuestos a las inundaciones. Sin embargo, las previsiones indican que si el río supera la barrera de los seis metros, la afectación se extenderá también a los barrios Don Bosco, Unión Portuaria, Ledesma y algunos sectores de Nuevo Paysandú.

Frente a este escenario, el Cecoed dispuso una serie de medidas preventivas para reforzar la capacidad de respuesta. Entre ellas se encuentra la habilitación del liceo 1 como centro de alojamiento para personas evacuadas y la ampliación del número de carpas militares disponibles para recibir a las familias que deban abandonar sus hogares.

Las autoridades estiman que, de mantenerse la tendencia actual, el número de desplazados podría llegar a más de 100 personas en los próximos días.

El operativo involucra a diversas instituciones, entre ellas, la Intendencia de Paysandú, el Ejército, la Policía, Bomberos, el Ministerio de Desarrollo Social y los organismos de salud.

Uno de los aspectos que más preocupan a los equipos de emergencia es la resistencia de algunos vecinos a abandonar sus viviendas. Muchas familias prefieren permanecer cerca de sus hogares por temor a sufrir robos, vandalismo o algún daño material mientras las propiedades permanecen desocupadas. Esta situación obliga a las autoridades a intensificar las tareas de información y acompañamiento para garantizar la seguridad de las personas.

Mientras tanto, el monitoreo del comportamiento del río se mantiene de forma permanente y las decisiones operativas se ajustan de acuerdo con la evolución de la creciente. Desde el Cecoed se exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de los equipos de emergencia ante una situación que podría agravarse durante las próximas horas.