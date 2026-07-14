Todos por Venezuela: influencers y creadores de contenido de Paysandú realizarán un partido de fútbol benéfico

El próximo sábado 18 de julio los influencers y creadores de contenido de Paysandú y Young realizarán un partido de fútbol benéfico donde lo recaudado será destinado a Venezuela, luego de que el país hermano sufriera el terrible terremoto que dejó miles de fallecidos.

Emiliano Dornelles es relator de fútbol, comunicador y creador de contenido. En diálogo con la diaria dijo que la principal idea es ayudar a los venezolanos y, a su vez, poder compartir un ameno momento en el complejo La Guinda, que está ubicado en Washington y Herrera.

“Se nos ocurrió hacer un partido, convocar a los chicos que crean contenido en Paysandú y que el pueblo sanducero, que es muy solidario, pueda colaborar”.

Tercer tiempo

Dornelles es uno de los organizadores y también informó que, una vez terminado el partido, que comenzará entre las 15.30 y las 16.00, se podrá compartir un momento con los creadores de contenido. Además, habrá una cantina donde “lo recaudado también irá para Venezuela. En nuestras redes sociales se van a ir enterando de este evento, que es para todo el público”.

Maddy Martínez, coorganizadora y creadora de contenido y notera, señaló que “la gente nos pregunta por la ropa, pero no se necesita tanto eso, sino alimentos no perecederos, todo lo que tiene que ver con medicina, higiene personal y herramientas”.

“Usamos esta opción de creadores de contenido e influencers para poder colaborar con el pueblo venezolano”, agregó Martínez.

Las puertas se abrirán sobre el mediodía, en una jornada que será de fiesta y solidaridad en el complejo La Guinda, en Washington 1166.

Consultados por la diaria, los organizadores afirmaron que lo recaudado será entregado a una tienda de Paysandú que está en contacto con la Embajada de Venezuela.