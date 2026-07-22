Para el diputado Gorosterrazú, el proyecto sobre donación de órganos busca seguir fortaleciendo el sistema de trasplantes

El legislador sanducero participó de la comparecencia de la ministra de Salud Pública ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

En la Cámara de Representantes comenzó el estudio del proyecto de ley que actualiza la normativa sobre donación de órganos, tejidos y cuerpo humano.

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes comenzó el estudio del proyecto de ley que modifica la ley N.º 14.005 sobre donación de órganos, tejidos y cuerpo humano para fines terapéuticos y científicos, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

En ese marco la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, junto a otras autoridades de la cartera, comparecieron ante los legisladores para presentar la posición del Poder Ejecutivo y responder consultas sobre la propuesta.

El proyecto busca actualizar la normativa vigente mediante la incorporación de disposiciones específicas sobre la utilización del cuerpo humano con fines científicos.

Asimismo mantiene el sistema de consentimiento presunto para la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos, regula con mayor precisión la situación de los menores de edad y de las personas incapaces declaradas judicialmente, establece mecanismos para la revocación del consentimiento y determina los procedimientos aplicables cuando la donación deba coexistir con una investigación penal o existan discrepancias en casos que involucren a menores.

Durante la sesión también se destacó el trabajo que desarrolla el Instituto Nacional de Donación y Trasplante (INDT), en coordinación con el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Las autoridades señalaron que Uruguay cuenta con uno de los sistemas de procuración y trasplante más sólidos de la región, resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, el INDT, los equipos de coordinación hospitalaria y los distintos prestadores de salud.

Ese modelo ha permitido al país ubicarse entre los mejores de América Latina en indicadores de trasplantes y alcanzar una de las tasas más bajas de negativa familiar a la donación, cercana al 3 %, lo que refleja la confianza de la población en el sistema y el acompañamiento que brindan los equipos especializados a las familias.

Tras la comparecencia Gorosterrazú destacó la importancia de que el Parlamento analice con detenimiento una iniciativa que, según señaló, tiene un impacto directo en la vida de cientos de familias uruguayas.

“La donación de órganos representa una oportunidad de vida para muchas personas. Por eso es fundamental que el Parlamento estudie este proyecto con responsabilidad, escuchando tanto a las autoridades sanitarias como a los especialistas involucrados”.

El legislador sostuvo en dialogo con la diaria que uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que aporta mayor seguridad jurídica en situaciones que hasta ahora no estaban suficientemente contempladas por la legislación, en especial en lo referente a los menores de edad y a la utilización del cuerpo humano con fines científicos.

“Las leyes deben acompañar los avances de la medicina y de la investigación científica, pero siempre garantizando los derechos de las personas y ofreciendo reglas claras para todos los involucrados” acotó.

Durante la reunión el Ministerio de Salud Pública presentó además una serie de observaciones técnicas sobre algunos artículos del proyecto, planteando la conveniencia de introducir ajustes que aseguren una adecuada implementación de la norma y su compatibilidad con el marco jurídico vigente.

Las autoridades también informaron sobre el funcionamiento del sistema nacional de trasplantes, la realidad de los trasplantes pediátricos y los desafíos que enfrenta el país para seguir fortaleciendo la donación de órganos.

Para Gorosterrazú, la instancia constituyó un aporte significativo para el trabajo legislativo.

“El objetivo es que Uruguay continúe fortaleciendo un sistema de donación y trasplantes que ha sido referente en la región. Cuanta más información técnica tengamos para legislar, mejores serán las decisiones que podamos adoptar en beneficio de los pacientes y de la salud pública.”

El proyecto continuará siendo analizado por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social antes de pasar a consideración del plenario de la Cámara de Representantes.