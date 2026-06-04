Desempleo en abril se ubicó en 7,5%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió los datos del boletín mensual, denominado “Actividad, empleo y desempleo”, correspondientes a abril. La tasa de actividad se situó en 64,2%, la tasa de empleo en 59,5% y el desempleo llegó a 7,5%. En abril de 2025, el desempleo era de 8%.

Para marzo pasado, los datos en todo el país habían registrado una tasa de actividad de 64,3%, un índice de empleo en 59,3% y una tasa de desempleo de 7,8%. En abril, Montevideo tuvo un 65,5% de actividad, un 60,5% de empleo y un índice de desempleo de 7,6%. Por su parte, en el interior se registró una actividad de 63,4%, 58,8% de empleo y un desempleo que alcanzó el 7,4%.

Con respecto a géneros, 71,6% fue la tasa de actividad en los hombres; en 67,0% se situó el empleo y 6,4% fue de desempleo. Por su parte, en mujeres, la actividad marcó 57,4%, el empleo 52,4% y el desempleo 8,7%.

En relación con las edades, las personas de entre 35 y 44 años tuvieron una tasa de actividad de 92,6%, mientras que el empleo fue de 88,3%, siendo esta franja etaria la que tiene mejores cifras en ambos índices. Con respecto al desempleo, marcó 4,6%. Por su parte, entre los ciudadanos que tienen entre 14 y 24 años de edad, el desempleo alcanzó 23,3%. Dentro de esas edades, la actividad marcó 41,4% y el empleo 31,8%.

Acerca de las características de las personas ocupadas, se estima que 9,3% se encuentra subempleada y que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa en 21,7%. El informe del INE también indicó que el porcentaje de personas ocupadas ausentes se estimó en 8,1%, mientras que el promedio de horas efectivas trabajadas en la ocupación principal es 27,9 horas.