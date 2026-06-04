Justicia adjudicó venta de la empresa Dirox en San José a un grupo multinacional de capitales turcos

Se estima que la compañía, con sede operativa en Estambul, hará una inversión cercana a los 8.000.000 de dólares.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 2º Turno adjudicó este miércoles a Corex Chemicals Uruguay, empresa perteneciente al grupo multinacional Corex Holding, por intermedio de una licitación, la compra en bloque de la empresa Dirox S.A. por un monto de alrededor de 3.500.000 dólares.

Dirox es una industria química con vocación principalmente exportadora y una de las principales productoras globales de Vitamina K3 y sus derivados (insumos nutricionales para consumo animal). Además, se encarga del suministro de sulfato básico de cromo y taninos sintéticos para la industria del cuero.

La planta industrial empleaba a más de 50 personas, en su mayoría con calificación técnica especializada. Esta decisión judicial permite la continuidad de la planta industrial situada en Ruta 1 Km 48, Libertad, San José. Considerando el capital de trabajo y las inversiones necesarias para retomar la plena operación, se estima que la inversión total de la multinacional superará los 8.000.000 de dólares.

Los sindicos del caso, Alicia Carlevaro y Nicolás Castellano, explicaron a la diaria que la empresa tuvo serias dificultades financieras en 2024, lo que desembocó en el concurso de acreedores.

Castellano comentó que “el proceso concursal propiamente dicho, que se inició con la declaración del concurso el 20 de noviembre de 2025, tuvo la peculiaridad de decretar la liquidación anticipada de la empresa el 20 de febrero de 2026 a solicitud de la mayoría de acreedores”. “Esto fue fundamental para preservar el valor de la empresa y atraer interesados nacionales e internacionales a una licitación competitiva”, explicó.

Tras el llamado a concurso, la gran mayoría de los trabajadores -que son de San José- fueron enviados al seguro de paro, señaló. Sostuvo que “se procuró cumplir con el objetivo primario de la ley concursal, que es tratar de reflotar la unidad productiva y mantener las fuentes laborales. No son procesos fáciles y muchas veces terminan en remate”.

Comentó que “lo distinto en este concurso fue que en vez de esperar los plazos normales -que hubieran llevado a una junta de acreedores a los 180 días para luego comenzar con el proceso licitatorio, quizás en el segundo semestre de este año- se pudo coordinar con los acreedores un pedido de liquidación anticipada, clave para disminuir los gastos de la masa en mantenimiento y evitar el deterioro de los activos industriales”.

El grupo multinacional tiene un plazo de 90 días para escriturar en forma definitiva.

58 trabajadores y un destino incierto

Por su parte, Carlevaro indicó que cuando llegó a la empresa Dirox S.A., en noviembre de 2024, como interventora mientras se discutía la viabilidad de un acuerdo privado de reorganización, que a la postre fracasó, había en planilla unos 58 trabajadores. Para finiquitar algunas tareas, parte de esos 58 trabajó hasta los primeros días de diciembre del pasado año. Después de que se decretó el concurso, quedaron trabajando unas siete personas, quienes principalmente realizan tareas de mantenimiento. A esos siete trabajadores, recientemente se sumaron dos personas más para cumplir tareas de seguridad.

Comentó que ya desde fines del año 2024, de esa cantidad de empleados, varios estaban en seguros de paro rotativos, dada las dificultadesfinancieras de la firma, la cual se había visto también afectada por una turbonada en 2023, que dejó serios daños materiales en las instalaciones. En la actualidad, de esos 58 funcionarios, la gran mayoría ya no cuenta con seguro de paro, ya que el subsidio finalizó en enero para algunos y en febrero para otros. Por este tema, se gestiona en el Parlamento la aprobación de una extensión del seguro de paro que abarcaría el periodo marzo–junio.

Según Carlevaro, la multinacional “contrataría al menos al 50% de los 58 trabajadores para integrar su plantilla, dándole prioridad al personal de planta”, y que “quienes sean contratados serán con nuevos vínculos. Esto significa que todos comenzarían desde cero”. Aquellos que no sean contratados recibirían la correspondiente liquidación por parte de la compañía de capitales turcos.

Por los tiempos de gestión y tramitación, los 58 trabajadores volverán a estar sin seguro de paro a partir del 1º de julio próximo. Al respecto, manifestó que ya se reunió con Leonardo Di Domenico, director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para analizar opciones de una extensión del seguro de paro que alcance el periodo comprendido entre julio y setiembre. “Eso se estudiará, para intentar encontrar una salida a ese tema”, manifestó Carlevaro.

Ambos síndicos destacaron la colaboración de acreedores y trabajadores, así como la coordinación interinstitucional del Ministerio de Industria, Energía y Minería —a través de su Dirección Nacional de Industrias—, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —a través de la Dirección Nacional de Seguridad Social— y de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) en la supervisión de aspectos ambientales del proceso industrial. Mencionaron también que fue importante la participación del sindicato de la empresa y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ), que colaboraron para “la preservación de los activos mientras se aguardaba el resultado”.