Unos 550 trabajadores del frigorífico Carrasco esperan que el presidente de la República, Yamandú Orsi, firme un decreto para ejecutar la extensión del seguro de paro, subsidio que finalizó el 1° de marzo, según señaló a la diaria el presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo.

El dirigente sindical señaló que una parte de esos 550 trabajadores, que cumplían tareas en el área de mantenimiento del frigorífico, fue enviado al seguro de paro el 28 de octubre del año pasado. Semanas atrás, la empresa anunció en una reunión que no habría noticias sobre la posibilidad de retornar las actividades hasta junio.

Por este tema, una delegación de la Foica mantuvo el martes una reunión con el director de Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Braulio Zelko. Desde el sindicato señalan que la extensión del seguro paro para los trabajadores estuvo en análisis durante más de 15 días en esa división del MEF. “Después de esa instancia, la federación recibió la noticia de que ese mismo día que tuvimos el intercambio con esa área del MEF el decreto había sido enviado al Ministerio de Trabajo”, señaló Cardozo.

“Posteriormente, este miércoles, mantuve una charla telefónica con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien me informó que el proyecto de ley iría desde el 1° de marzo hasta el 30 de junio, y que ya estaba en Presidencia a la espera de la firma del presidente Yamandú Orsi. Luego, el texto debe pasar por el correspondiente tratamiento parlamentario”, agregó el presidente de la Foica.

Para Cardozo, esto supone “un avance, ya que hace dos meses que los trabajadores esperan la extensión del seguro”. Con respecto a la reanudación del trabajo, dijo que “la empresa informó que irán al seguro de paro hasta el 30 de junio inclusive”.

Por otra parte, el dirigente sindical dijo que durante la conversación que mantuvo con Castillo se planteó “la necesidad de tener una reunión con la federación” para analizar “cuestiones estructurales” vinculadas a la industria cárnica. “Castillo quiere intercambiar y debatir con profundidad con los trabajadores para saber un poco más y pensar cuál será el futuro de la industria, que actualmente es muy complejo”, ya que “cada vez la concentración de la faena anual se distribuye en menos empresas”, señaló.

Del mismo modo, Cardozo comentó que Zelko también “planteó la necesidad de tener una reunión a futuro”. “Se puede decir que el Ministerio de Economía tiene la intención de avanzar en una instancia con la Foica como organización sindical, porque nunca tuvieron un contacto directo con los trabajadores”, agregó.