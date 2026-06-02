Unión de Exportadores: “El acceso a los mercados tiene que ir de la mano de la inteligencia comercial y una agenda de inversiones”

En el Día de la Exportación, el embajador de China en Uruguay manifestó su deseo de que se puedan “lograr avances visibles” entre el Mercosur y el gigante asiático, y la directora para Asuntos de Integración y Mercosur de la cancillería le aseguró que esto se hará “de forma presencial”.

“¿Qué pasa si tenemos un acuerdo comercial sin competitividad interna?”, preguntó este martes la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), Carmen Porteiro, en el marco de la celebración del Día de la Exportación. Y respondió: “Lo que generamos de ahorro arancelario puede, para algunos productos, no alcanzar para abrir efectivamente el mercado”. La dirigente gremial abordó durante su discurso los factores que limitan la competitividad en Uruguay, así como los elementos necesarios para que la apertura comercial no sea solo “desde una reducción arancelaria”.

En el Club de Golf de Punta Carretas, la UEU organizó este martes un almuerzo al que asistió el presidente de la República, Yamandú Orsi, delegados de organismos multilaterales y representantes diplomáticos, además de los socios de la gremial. Aunque en un principio se manejó la posibilidad, el presidente finalmente no disertó en el evento, como sí lo hizo el año pasado.

Las oratorias estuvieron a cargo de Porteiro; el presidente del Banco República (BROU), Álvaro García; y los embajadores de China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), Huang Yazhong, Lou Rinaldi y Petros Mavromichalis, respectivamente. Asimismo, los embajadores ante el Mercosur Alan Claudio Beraud (Argentina) y Didier César Olmedo (Paraguay) y la directora General para Asuntos de Integración y Mercosur de la Cancillería uruguaya, Paola Repetto, participaron en un panel enfocado sobre el bloque regional.

“Vaya si las variables de nuestros negocios se vienen modificando y cuán rápidamente”, señaló Porteiro, quien abordó la cuestión de “la geopolítica como variable de negocio”, particularmente, con relación al conflicto en Medio Oriente. La dirigente gremial se refirió a las fluctuaciones en los precios de los commodities, del petróleo y el tipo de cambio, así como al impacto en las cadenas de abastecimiento, los costos y la disponibilidad logística. Mencionó también las correcciones a la baja del producto bruto interno –no solo en Uruguay, sino a nivel mundial– como otra variable que “puede repercutir en nosotros” a mediano plazo, ya que “generan contracciones de la demanda”.

A su turno, el presidente del BROU remarcó que el “mundo atraviesa un período de creciente incertidumbre”, en el que todavía “es difícil saber si estamos frente a una transformación estructural o ante una etapa transitoria de turbulencia”. De todos modos, señaló que “sí hay algo claro” es que “la previsibilidad del comercio mundial ya no puede darse por descontada”, más aún en economías como la uruguaya, a las que el contexto mundial les “exige atención, capacidad de adaptación y rapidez de respuesta”.

“Uruguay debe seguir defendiendo su inserción internacional, fortaleciendo la competitividad y acompañando a los sectores exportadores en un contexto cada vez más exigente y dinámico”, afirmó García; y destacó el compromiso de la actual administración con “consolidar un BROU fuerte y competitivo, pero también profundamente comprometido con las políticas de desarrollo productivo y con las necesidades del país”.

La presidenta de la UEU, en tanto, dijo que “el acceso a los mercados tiene que ir de la mano de la inteligencia comercial y también de una agenda de inversiones”. Explicó que “abrir las puertas al mundo desde el acceso a mercados y desde una reducción arancelaria no es lo único”, ya que también “necesitamos el expertise y la mirada fina de esa inteligencia comercial que nos ayude a identificar dónde están las oportunidades de esos mercados y que nos ayude a llegar quirúrgicamente”.

En cuanto al posicionamiento de Uruguay, Porteiro identificó como debilidades el “bajo crecimiento estructural” del país, así como también “algunas regulaciones que siguen siendo complejas, la pérdida de competitividad, el envejecimiento de la población, el debilitamiento de la conectividad y la conflictividad laboral”. El “costo país”, sostuvo, es otro factor que puede “favorecer o limitar la competitividad”. Dentro de él, mencionó los costos de energía eléctrica, de financiamiento, el tipo de cambio y “temas fiscales”, sobre los que se necesita “la suficiente flexibilidad o posibilidad de análisis y de gestión para que termine siendo algo que impulse el desarrollo y no que lo retraiga”.

Las cuotas europeas para el Mercosur: “Esperamos llegar a poder dividirlas antes del 1° de octubre”

Según el último informe mensual sobre comercio exterior de Uruguay XXI, correspondiente a mayo, China se mantuvo en el primer lugar de los principales destinos de exportación de Uruguay, con compras por 297 millones de dólares, seguida por la UE, Brasil y Estados Unidos. El embajador chino aseguró en el evento que su país “seguirá trabajando para importar más productos uruguayos”, en el marco de una demanda que “no solamente será sostenible, sino creciente”.

Por su parte, el embajador estadounidense afirmó en su discurso: “Queremos que Estados Unidos sea el socio de preferencia, el partner of choice, para Uruguay en comercio, inversión, innovación y desarrollo tecnológico”. Rinaldi destacó que, al sumar las exportaciones de bienes y servicios, “Estados Unidos es un socio clave en muchos sectores” para Uruguay, principalmente “en sectores de alto valor”.

En cuanto a la apertura del Mercosur, Yazhong manifestó su deseo de que en el segundo semestre se puedan “lograr avances visibles” en el diálogo entre el bloque regional y China. Más adelante, Repetto le aseguró que habrá una instancia de diálogo “de forma presencial”.

El embajador de la UE, en tanto, resaltó que el acuerdo entre el Mercosur y la UE “marca un punto de inflexión histórico”, que abre “oportunidades concretas de expansión exportadora, diversificación productiva y atracción de nuevas inversiones” para Uruguay. “Tenemos motivos para ser optimistas”, afirmó Mavromichalis, y agregó que “la experiencia internacional demuestra que los acuerdos con la Unión Europea pueden generar fuertes efectos dinamizadores”.

Repetto sostuvo que durante la presidencia pro témpore de Uruguay en el Mercosur –que el país asumirá el 1° de julio– “lo principal para nosotros va a ser justamente implementar, operativizar, lo que es el acuerdo con su Unión Europea”. “Es un gran desafío para todo el bloque”, ya que es “un acuerdo gigante”, sobre el “que tenemos que ponernos de acuerdo en muchos aspectos”, explicó.

Respecto de la negociación a la interna del Mercosur por la distribución de las cuotas que otorgó la UE, Repetto señaló que, con el acuerdo ya vigente, “ahora no están todos tan de acuerdo” con que el mecanismo de primero llegado, primero servido haya sido “lo mejor para el año cero”. En ese sentido, sostuvo que “las reuniones que estamos teniendo son bastante reñidas” y comentó que esperan “llegar a poder dividirlas antes del 1° de octubre”, para que estas entren en vigor en 2027. “Estamos trabajando todos y nos estamos peleando muchísimo, y eso es algo positivo porque si no se pelea es porque no hay interés”, valoró.

La directora de cancillería señaló que el bloque regional también trabaja para cerrar acuerdos con Canadá y Emiratos Árabes Unidos. Al mismo tiempo, aseguró que India está “muy interesado en ampliar el acuerdo de preferencias fijas” y mencionó que “capaz que mañana comencemos a tener la buena novedad de que quizás tengamos una negociación con Japón”.