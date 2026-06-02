En mayo las exportaciones disminuyeron 3% con respecto al mismo mes de 2025

Hubo caídas en las ventas de carne bovina y celulosa, pero un incremento de 45% en las exportaciones de soja.

Las solicitudes de exportaciones de bienes se situaron en 1.142 millones de dólares en mayo y cayeron 3% con respecto al mismo mes del año anterior, según el último Informe Mensual de Comercio Exterior publicado por Uruguay XXI. No obstante, y a pesar del saldo negativo, el acumulado de exportaciones en lo que va del año tuvo una variación positiva de igual orden (3%) respecto al año pasado, destaca el documento. En abril, el organismo había reportado una caída de 12 puntos porcentuales en términos interanuales.

Según se recoge en el informe, el rubro que tuvo el mayor peso en el valor total de las exportaciones (19%) y observó mayores retornos fue el de la carne bovina, con ventas en el entorno de 220 millones de dólares, un retroceso de 14% en comparación con los 256 millones del mismo mes del año pasado. De acuerdo con Uruguay XXI, la caída obedece a “una baja en el volumen exportado”, que se ubicó en las 25.816 toneladas.

El principal destinatario de carne bovina fue China, que vio 31% de las colocaciones por un total de 67 millones de dólares, un incremento interanual de 9%. Le siguieron Estados Unidos, con exportaciones estimadas en 61 millones, y la Unión Europea (UE), con 53 millones. El reporte destaca, además, el “crecimiento de mercados alternativos”, y destaca el caso de Israel, cuyas compras vieron un incremento interanual de 152%, con un peso de 5% en las exportaciones del rubro.

El segundo producto en términos de valor fue la celulosa, con ventas estimadas en 191 millones de dólares –17% del valor total exportado–, siete puntos porcentuales por detrás de lo observado en mayo de 2025, cuando hubo retornos de 206 millones. Desde Uruguay XXI indicaron que las exportaciones experimentaron “niveles similares a los registrados un año atrás”, por lo que la caída se debe a una baja del 8% en los precios promedios de exportación en términos interanuales.

En tercer lugar se ubicó la soja, que vio una participación de 16% en las exportaciones totales, con ventas estimadas en 180 millones de dólares, un crecimiento interanual que el organismo estimó en 45%. Completan la lista los productos lácteos, con exportaciones de 85 millones (una variación positiva del 29% interanual); los concentrados de bebidas, con 62 millones (-12%); la madera y productos de madera, con 42 millones (8%); los vehículos, con 40 millones (-9%); el arroz, con 37 millones (-35%); los subproductos cárnicos, con 36 millones (-16%), y los productos farmaceúticos, con 30 millones (9%).

China, la Unión Europea y Brasil fueron los principales destinos de exportación

Por su parte, y con respecto a los principales destinos de exportación, el primer puesto lo ocupó una vez más China, con 297 millones de dólares en compras, cifra que representa 27% del total exportado en el mes e implicó un crecimiento interanual de 12%.

En tanto, el segundo lugar lo ocupó la UE, con exportaciones por un valor estimado en 172 millones (16% del total exportado), un retroceso interanual de 20%. Con respecto al mes pasado, intercambió puestos con Brasil, que en mayo ocupó el tercer lugar en la lista y observó colocaciones por 161 millones (15% del total) y un crecimiento interanual de 1%.

Completan la lista Estados Unidos, en el cuarto lugar, con ventas estimadas en 116 millones (11% del total), y Egipto, con 53 millones (4,7%), en cuyo caso 97% de las exportaciones fueron por colocaciones de soja, lo que le permitió superar a Argentina y posicionarse como “una demanda relevante para la soja uruguaya en el inicio de la zafra comercial”.