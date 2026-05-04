La solicitudes de exportación en abril, incluyendo zonas francas, totalizaron 944 millones de dólares, lo que implica un retroceso de 12% en comparación con el mismo mes del año pasado (comparación interanual), según el informe mensual de comercio exterior que dio a conocer este lunes Uruguay XXI. “De esta forma, se interrumpió el ritmo de crecimiento mensual observado durante el primer trimestre, aunque el desempeño acumulado del año se mantuvo en terreno positivo” (crecimiento de 4% interanual), sostiene el informe. En marzo, las ventas de bienes al exterior habían aumentado 7% interanual.

El producto más vendido al exterior en abril fue la celulosa, que acumuló 190 millones de dólares (21% del total exportado), lo que implicó una caída interanual del 15%, atribuida por Uruguay XXI a “una baja en el volumen exportado, el cual fue de 13% interanual, permitiendo alcanzar las 343.180 toneladas en abril”. La carne bovina fue el segundo producto de mayor valor exportado, con ventas por 160 millones de dólares (17% del total exportado), lo que representó un descenso interanual de 29%. Y las ventas al exterior de concentrado de bebidas se ubicaron en tercer lugar, con 71 millones de dólares (participación de 8% en las exportaciones), lo que representa un crecimiento interanual de 13%.

Luego siguieron los productos lácteos, con 64 millones de dólares, misma cantidad que en abril de 2025; después siguió el arroz, con 42 millones de dólares (1% de crecimiento interanual); los vehículos, con 41 millones de dólares (-9% interanual); el ganado en pie, con 34 millones de dólares (35% de suba interanual); madera y productos de madera, con 34 millones de dólares (1% de aumento con respecto a abril de 2025); y subproductos cárnicos, con 32 millones de dólares (caída de -16% interanual).

Principales destinos

Nuevamente, China se quedó con el primer lugar entre los destinos de los productos exportados por Uruguay, con 175 millones de dólares en compras (19% del total exportado), lo que significó una caída de 16% interanual. En segundo lugar se ubicó Brasil, con compras por 167 millones de dólares (18% del total exportado), “lo que implicó una caída interanual de 15%”; en tercer lugar quedó la Unión Europea, con colocaciones por 114 millones de dólares (12% del total exportado), lo que representó una disminución interanual de 34%; en cuarto lugar se ubicó Estados Unidos, con colocaciones por 109 millones de dólares (12% del total exportado), lo que implicó una caída interanual de 31%; y en quinto lugar quedó Argentina, con compras por 51 millones de dólares (5% del total exportado), lo que significó un aumento de 22% interanual.