En marzo de 2026, las exportaciones uruguayas, incluyendo zonas francas, totalizaron 1.127 millones de dólares, lo que representa un incremento de 7% en comparación con el mismo mes de 2025 (comparación interanual). El Informe Mensual de Comercio Exterior, dado a conocer este miércoles por Uruguay XXI, también señala que en el acumulado del año (enero-marzo, primer trimestre), las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, alcanzaron 3.158 millones de dólares, lo que significa un crecimiento interanual de 9%.

El mes pasado, la venta de bienes al exterior sumó 1.025 millones de dólares, lo que representó un aumento de 9% interanual.

Principales productos

La carne vacuna fue el principal producto de exportación en marzo, con una participación de 21% en el total de las ventas al exterior, totalizando 232 millones de dólares (aumento de 16% interanual). Sin embargo, en volumen hubo una caída de 4% en comparación con marzo de 2025. Según el informe de Uruguay XXI, la caída en el volumen se vio compensada por un aumento de los precios promedio “en los principales mercados compradores, China y Estados Unidos, que en conjunto representaron 67% del total de las exportaciones de carne bovina”.

La celulosa fue el segundo producto más exportado con 203 millones de dólares (18% del total), “registrando una caída interanual del 29%”; los productos lácteos se ubicaron en tercer lugar con 76 millones de dólares (7% sobre el total), lo que representa un aumento de 29% interanual; luego siguió el concentrado de bebidas, con 75 millones de dólares (participación de 7%), lo que representó una caída interanual de 6%; y el trigo, con 59 millones de dólares, aumentando 6% en valor con respecto a marzo de 2025.

“Las exportaciones de colza y carinata alcanzaron 58 millones de dólares y 103.000 toneladas, registrando un gran crecimiento al multiplicar por seis su valor exportado respecto a marzo de 2025. Este crecimiento se debió principalmente a los envíos realizados hacia la Unión Europea (36 millones de dólares y 60.000 toneladas) y Reino Unido (21 millones de dólares y 41.000 toneladas)”, explica Uruguay XXI. También tuvieron resultado positivo interanual las exportaciones de madera y productos de madera, vehículos, subproductos cárnicos y productos farmacéuticos.

Principales destinos

La Unión Europea fue el principal destino de las exportaciones uruguayas de bienes totalizando 193 millones de dólares, “lo que representó el 17% del total y un crecimiento del 28% en términos interanuales”. Brasil quedó en segundo lugar, con 179 millones de dólares (participación de 16% sobre el total), lo que implica un incremento de 2% interanual. China, tradicionalmente el principal destino de las exportaciones en los últimos años, se ubicó en tercer lugar con 166 millones de dólares (15% del total), lo que “supuso una disminución de 29% en comparación con marzo de 2025.

En cuarto lugar se ubicó Estados Unidos con 145 millones de dólares (13% del total), lo que implica una caída de 17% interanual. Finalmente, el quinto lugar fue para Corea del Sur, con compras de bienes por 54 millones de dólares, “lo que significó un destacado aumento, ya que se multiplicaron por nueve las exportaciones, que en marzo de 2025 fueron de seis millones de dólares”.