En febrero de 2026, las exportaciones uruguayas, incluyendo zonas francas, sumaron 1.025 millones de dólares, lo que representó un aumento de 9% en comparación con el mismo mes del año pasado (comparación interanual), según el Informe Mensual de Comercio Exterior que dio a conocer este lunes Uruguay XXI. “El aumento interanual responde a un desempeño positivo de la carne bovina y la celulosa”, se detalla en el documento.

Es el mismo porcentaje de aumento interanual que se dio en enero, cuando se vendieron bienes al exterior por 995 millones de dólares.

La carne bovina fue el producto más vendido en el mes, totalizando 239 millones de dólares (crecimiento de 6% interanual y una participación de 23% en las exportaciones totales). “En volumen, se exportaron 31.585 toneladas, 9% menos respecto de lo exportado en febrero de 2025. El aumento en valor respondió a un incremento de los precios internacionales, producto del fuerte déficit estructural de la carne en el mercado norteamericano”, aclara Uruguay XXI.

El segundo producto más vendido fue la celulosa, que sumó 134 millones de dólares (4% más que en febrero del año pasado, con una participación de 13% en el total). Luego siguieron el concentrado de bebidas, con 77 millones de dólares (aumento interanual de 20% y una participación de 8% en el total); los productos lácteos, con 52 millones de dólares (caída interanual de 28%); y la colza y carinata, con 49 millones de dólares (aumento de 10% interanual).

China volvió a ser el principal destino de las exportaciones de bienes

Las ventas a China fueron por 168 millones de dólares (participación de 16% en el total de las exportaciones), y el gigante asiático volvió a ser el principal destino de las exportaciones. En segundo lugar se ubicó Brasil, con 163 millones de dólares (aumento de 5% interanual). En tercer lugar quedó la Unión Europea, con 135 millones de dólares (13% de participación en el total); en cuarto lugar se ubicó Estados Unidos, con 126 millones de dólares, y en quinto lugar quedó Reino Unido, con ventas por 50 millones de dólares.