Este lunes, Uruguay XXI divulgó el informe mensual sobre comercio exterior perteneciente a enero de 2026 con China como tema del mes, elección enmarcada en la misión al gigante asiático que realiza una delegación encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, pero integrada por una enorme comitiva de jerarcas públicos y empresarios.

La institución consignó que durante el primer mes del año las solicitudes de exportación totalizaron los 995 millones de dólares y consolidaron un aumento interanual del 9% por el impulso que representó un “desempeño positivo de la carne bovina y la celulosa” en contraposición a rendimientos negativos de los productos lácteos. En general, la UE se posicionó como el principal destino de exportación con compras por 164 millones de dólares –mayoritariamente de celulosa–, China fue el segundo con 150 y Brasil el tercero con 146.

La carne bovina fue el principal producto exportado y tuvo ventas por 218 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual del 8% frente a los 202 que totalizó en enero de 2025, además de tener una participación de 22% en las exportaciones totales. Aunque el volumen exportado cayó un 7%, el descenso “fue más que compensado por un aumento de 16% en el precio promedio, reflejando la fuerte demanda internacional que mantiene el producto”. Con el 35%, Estados Unidos se posicionó como principal destino y estuvo seguido por China con el 27%. La UE acumuló el 18%.

En segundo lugar estuvo la celulosa, con un total de 186 millones de dólares comercializados, un aumento del 36% respecto al mismo mes del año pasado y una participación de 19% en las exportaciones totales. Los dos principales destinos fueron la UE (44%) y China (29%) con 82 y 54 millones, respectivamente, aunque se destacó “la presencia de Turquía, que apareció como un nuevo destino y registró colocaciones por 24 millones”, alcanzando el 13%.

Para completar el ranking, los productos lácteos, desde el tercer lugar, tuvieron una disminución interanual del 10% y colocaciones por un total de US$ 69 millones. Respecto a los destinos, África se consolidó como el receptor más importante, ya que Argelia acumuló compras cercanas a 24 millones y, si bien estuvo seguida por Brasil y Arabia Saudita, “otros países africanos como Sudáfrica, Mauritania, Nigeria, Egipto, Camerún y Túnez realizaron compras relevantes”.

Como destaques por fuera del podio, Uruguay XXI indicó que los concentrados de bebidas estuvieron en la cuarta posición, con un ascenso de diez millones en la comparativa y ganancias que ascendieron hasta los 55 millones de dólares y permitieron afianzar un aumento del 22%. Además, la madera y sus subproductos crecieron un 7% con US$ 42 millones; los subproductos cárnicos, un 9% con 39 millones; los productos farmacéuticos, un 16% con 29 millones; y la colza y la carinata fueron otros rubros con rendimiento positivo, según los datos que arrojó la medición. En contraposición, el arroz y el trigo totalizaron 34 y 40 millones respectivamente, con descensos del 50% y 31% en ese mismo orden.

Según Uruguay XXI, China representa un “socio comercial estratégico”

En el informe la institución dio cuenta de que las relaciones bilaterales entre Uruguay y China lentamente se aproximan a las cuatro décadas, dado que este año celebran el 38° aniversario desde su establecimiento formal. A pesar de que el hito data de 1988, el documento consignó que “su dimensión económica comenzó a adquirir peso recién a partir de los años 2000, en paralelo a la acelerada integración de China a la economía global” y, para 2013, “pasó a ser el principal socio comercial de Uruguay”. En 2023 profundizaron el vínculo “con la creación de una asociación estratégica integral” y la relación “dejó de ser transaccional para ganar previsibilidad institucional”.

Así, respecto a su posición en el entramado comercial global, aseguraron que representa al mayor exportador de bienes del planeta y uno de los principales importadores, acumulando una cifra cercana al 13% del comercio global, además de erguirse como la segunda economía más grande del mundo. En lo que respecta al vínculo con el mercado uruguayo, consignó que en 2025 “el intercambio bilateral representó el 26% del comercio total de bienes de Uruguay”, y el país envía al voraz mercado asiático “principalmente soja, celulosa y carne bovina, además de subproductos cárnicos, lana, madera y productos del mar”.

Entre 2016 y 2025 las ventas pasaron de 1.800 a 3.500 millones de dólares. El año pasado se exportaron US$ 1.240 millones de soja, 1.048 de celulosa y 724 de carne bovina, productos que mueven la aguja de los resultados: “Cuando estos sectores crecen, las exportaciones totales aumentan; cuando se contraen, el impacto se refleja de inmediato en el conjunto de la canasta exportadora”. Otros productos, más allá de que aportan diversificación, tienen un papel “complementario”, aunque China no deja de ser un destino determinante: así como concentra el 86% de las exportaciones de soja, también “es el principal destino de lana y tejidos (50%) y de piedras preciosas (casi 80%)”.

“El patrón que emerge es selectivo pero consistente: China es un mercado clave allí donde la oferta exportable uruguaya se apoya en commodities agrícolas, forestales y ciertos bienes primarios procesados”, identificó la institución. Respecto a la distribución geográfica a la interna del país asiático, aseveró que las exportaciones uruguayas se concentran en corredor costero oriental y se insertan “principalmente en los grandes ejes económicos y logísticos de China, abasteciendo a regiones densamente pobladas, industrializadas y conectadas al comercio internacional”.