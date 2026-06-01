Telegramas económicos: resumen de noticias

Una breve síntesis de lo que dejó la semana en materia de indicadores económicos: crecimiento, cuentas públicas, salarios y tipo de cambio.

Actividad económica

El Banco Central del Uruguay actualizó el viernes su indicador mensual de actividad económica (IMAE) con los datos correspondientes al mes de marzo. El IMAE opera como un adelanto del PIB, dado que este último se publica con frecuencia trimestral y es clave contar con indicadores de menor frecuencia para monitorear y evaluar la marcha de la actividad económica y fortalecer el proceso de toma de decisiones. En ese sentido, los últimos datos del PIB corresponden al último trimestre del año pasado, dado que se actualizarán recién el 16 de junio.

Sin embargo, la publicación del IMAE indica que la economía creció 1% entre marzo y febrero, quedando 2,2% por encima del nivel que tenía el mismo mes del año anterior. De esta manera, y considerando los datos desestacionalizados, la economía uruguaya se habría expandido cerca de 1,1% entre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este. En términos interanuales (es decir, frente al mismo trimestre del año anterior), el crecimiento se habría ubicado en el entorno de 0,8%, superando las expectativas del Comité de Expertos, que anticipaba una expansión de 0,4%.

Por lo tanto, el dato confirma que, luego del magro desempeño que mostró la economía durante la segunda mitad del año pasado, la actividad habría repuntado durante los tres primeros meses del año. No obstante, esto no quiere decir que no haya necesidad de corregir las estimaciones oficiales que fueron presentadas el año pasado en la ley de presupuesto, que preveían una expansión de 2,2% para este año (casi un punto más altas que las que se desprenden de la última encuesta de expectativas relevada por el BCU entre los analistas).

Días atrás, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, indicó que “el crecimiento de la economía en 2026 y 2027 tendrá leves correcciones a la baja”, de forma que “la Rendición de Cuentas pondrá sobre la mesa un crecimiento esperado para los próximos años levemente inferior al previsto en la ley de presupuesto”.

Cuentas públicas

En abril el déficit fiscal global se ubicó en torno al 4,6% del PIB, descontando los ingresos asociados al Fideicomiso de la Seguridad Social y los adelantos de transferencias para el pago de remuneraciones y pasividades, que si bien corresponden a mayo, se pagaron antes.

Por otra parte, el déficit del gobierno central y del Banco de Previsión Social, que constituye el perímetro relevante para la regla fiscal, representó en abril el 3,9% del PIB.

Salarios

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el índice medio de salarios (IMS) aumentó 5,1% interanual en abril, lo que deja una mejora del salario real (que surge de descontarle al IMS la variación del IPC) del entorno de 1,9% con respecto al mismo mes de 2025.

En el caso del sector privado, el aumento del poder de compra fue de 1,8%, en tanto que, para el sector público, el poder adquisitivo se situó 1,9% por encima del valor vigente en abril de 2025.

Dólar

El tipo de cambio cerró mayo cotizando en torno a 40,2 pesos, lo que supone una variación “punta a punta” de apenas -0,2% (esto surge de comparar el cierre de mayo con el cierre de abril).

Considerando el promedio, mayo finalizó con un tipo de cambio en el entorno de los 40 pesos, casi el mismo guarismo observado durante abril. En efecto, desde esta perspectiva, el valor nominal del dólar permaneció sin cambios entre abril y mayo.

Mercado de valores

La sociedad Zorzal Inversiones Tecnológicas, cuyo objetivo es invertir en participaciones minoritarias de empresas de tecnología uruguayas, emite acciones por hasta 63 millones de unidades indexadas a la inflación (UI), lo que equivale a unos 10,5 millones de dólares. El lanzamiento se dirige a inversores minoristas y constituye la segunda serie emitida por la empresa, que en junio de 2024 había emitido a través de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) cerca de 36 millones de UI, es decir, aproximadamente 5,6 millones de dólares.

De acuerdo con la información de la BVM, Zorzal invirtió la totalidad de los fondos correspondientes a la primera serie en participaciones de tres empresas: Spotter, Arkano y Security Advisor (videovigilancia, soluciones informáticas y ciberseguridad, respectivamente). En esta segunda instancia, los fondos levantados estarán dirigidos a compras adicionales de Spotter y Security Advisor y a la adquisición de tres a cuatro empresas.

Según indica el prospecto, la rentabilidad esperada en dólares se compone de los dividendos recurrentes para el inversor, con un promedio anual proyectado de entre 4% (pesimista) y 5% (esperado) para 2027-2030, y de una potencial apreciación en el precio de la acción.