El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que “seguramente” en los próximos días conversará con el presidente Yamandú Orsi sobre su decisión de visitar el portaaviones estadounidense USS Nimitz en la mañana del sábado. El ministro declaró a radio Carve que es “de recibo” que esa visita haya generado preocupación en un escenario “muy complicado a nivel internacional, con muchas guerras, con amenazas para la paz mundial, con afectación a veces a la soberanía de los países”.

Castillo aseguró que él no hubiera visitado el portaaviones; “claro que no”, afirmó. “A mí no me gustó, yo no estoy de acuerdo”, enfatizó. De todas formas, acotó que él no fue electo presidente.

Consultado sobre las razones por las que no actuaría como Orsi, mencionó las “amenazas a la paz” que hoy afectan al mundo. “Estamos manifestándonos en Uruguay en contra de la agresión a los distintos países, en contra de la violación de la soberanía. En ese contexto, parece difícil de explicar que al mismo tiempo que tenemos ese discurso, visitamos una nave que es de guerra, que no está desparramando paz y solidaridad en el mundo”, cuestionó.

Sandra Lazo dijo que la visita fue protocolar, no hubo ingreso de tropas y fue un apoyo logístico puntual

Por otro lado, la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, dijo a Telemundo que la visita al portaaviones fue protocolar y a nombre del Estado uruguayo, describiéndola como un apoyo logístico puntual. A su vez, respondió a algunos de los cuestionamientos hechos a la acción del mandatario y subrayó que no hubo un ingreso de tropas, la actividad no incluyó operaciones ni ningún despliegue militar en territorio nacional.

“No le veo mucha polémica”, valoró en la misma línea el diputado frenteamplista Luis Gallo, que también se pronunció sobre la visita del mandatario a la embarcación. Según el legislador, fue “muy bien explicado por el Poder Ejecutivo” y, a nivel personal, no tiene “ningún inconveniente” ni logra visualizar “ese rechazo que puede haber”: “Me parece que está dentro del marco de la legalidad lo que hizo el presidente, así que no tengo mucho más para aportar”, sostuvo.

En tanto, el senador frenteamplista del Movimiento de Participación Popular (MPP), Nicolás Viera, respaldó a Orsi y señaló que están “muy confiados” en su accionar porque “hizo lo que tenía que hacer” ante una invitación que “pone en juego el relacionamiento de nuestro país con otro”. “Cada compañero tiene derecho a expresarse. Castillo no es el presidente, el presidente es Yamandú Orsi, por lo tanto es difícil especular sobre qué puedo hacer o no cuando no ejerzo la responsabilidad”, respondió Viera a los comentarios del titular del MTSS. Dijo que Orsi “tiene muy sabido que ante todo tiene que preservar el interés general y el interés del país”.

“Es un presidente, además, que lo vemos presente no solamente en el portaaviones, que es como que fuera la gran novedad”, acotó. Listó que Orsi estuvo inaugurando viviendas en Campo Galusso y en el acto del PIT-CNT, que fue “uno de los pocos presidentes en la historia del país que va” a los eventos de la central sindical, además de que “ha tenido vínculos con China yendo en persona como tiene vínculos con Brasil o con Argentina”. Le resulta “un poco rara la trascendencia que a veces se le dan a las cosas”: “El presidente está cumpliendo con su función y nosotros creemos que lo está haciendo muy bien”, condensó.

Viera descartó una posible violación a la Constitución porque “no hubo desembarco de ningún militar extranjero” y el contacto fue para “poder llevar personas hacia el portaviones, que además estaba en aguas jurisdiccionales internacionales”. “No pasó nada de lo que algunos integrantes de la oposición han dicho”, advirtió. Dijo que en un mundo “convulsionado” y en el que “prácticamente no hay reglas de juego”, si el mandatario “tiene que sopesar entre visitar un portaaviones o que sobre el país recaiga el aumento de aranceles a determinados productos para entrar a determinados comercios de un 50%, ¿qué va a hacer el presidente?”.

Marcelo Abdala: “Muy decepcionante” y “penoso”

El domingo, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que valoró que Orsi “violentó” la Constitución al permitir el ingreso de una aeronave militar estadounidense sin autorización parlamentaria, y cuestionó la oportunidad de la visita al portaaviones en un contexto en el que Estados Unidos realiza acciones bélicas y amenaza a Cuba.

Este lunes, en diálogo con Radio Sarandí, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que fue “muy decepcionante” la acción del presidente y que “sorprende” porque es “un gesto contrario a los valores del Uruguay, que siempre se ha pronunciado por la paz y contra la guerra”. “Para nosotros, subir a un portaaviones norteamericano en estos momentos es un acto penoso”, sentenció.

Abdala afirmó que “para mejorar las relaciones comerciales no se necesita subir a un portaaviones”, que es “un símbolo de guerra en un momento muy delicado de la humanidad”.

Sobre la actitud general del gobierno en temas internacionales, el presidente del PIT-CNT dijo que desde el movimiento sindical preferirían “una posición menos tímida desde el punto de vista de defender la paz”.