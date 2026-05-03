El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este domingo un comunicado en rechazo a la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones estadounidense USS Nimitz. Orsi fue trasladado a él en una aeronave estadounidense.

La central sindical cuestiona que Orsi “violentó” la Constitución al no solicitar la autorización al Parlamento para el ingreso de la aeronave, ya que la carta magna establece que es competencia de la Asamblea General “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando, para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él”.

Lo propio había hecho el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, quien sostuvo que el gobierno “optó por violar la Constitución”, ya que no envió “la solicitud de venia” para el ingreso del vehículo militar a territorio uruguayo.

Además, Orsi se subió al portaaviones junto con el embajador estadounidense Lou Rinaldi, y se sacó fotos junto a él. “Al mismo tiempo que (el presidente Donald) Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba, el presidente Yamandú Orsi violentaba nuestra propia Constitución, aceptando la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera (norteamericana) sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar el portaaviones nuclear de la armada yanqui cercano a nuestras costas, de manera similar a lo antes realizado por los gobiernos ultraderechistas de Chile y Argentina”, cuestionó la central sindical.

A continuación, recordó que en 2014 Uruguay firmó, en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), una declaración que “establecía a América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares”. “En tal sentido rechazamos esta decisión del presidente de nuestro país, por ser contraria a los valores por la paz y contra la guerra que han predominado como tradiciones de nuestro territorio”, señala el PIT-CNT, al tiempo que expresa “su solidaridad irrenunciable con el heroico pueblo cubano frente a las nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos”.

Unidad Popular cuestionó la “complicidad y subordinación del gobierno uruguayo”

También este domingo, mediante un comunicado, Unidad Popular (UP) calificó como “muy grave” la visita de Orsi al portaaviones. “En pleno genocidio contra el pueblo palestino, en medio de la guerra de agresión contra Irán –ambas acciones coordinadas entre el imperialismo norteamericano y el Estado sionista de Israel–, en el marco del ataque realizado recientemente en Venezuela, del cruel e inhumano bloqueo petrolero a Cuba, y en el mismo momento en que Trump amenaza con tomar la isla, esta acción del presidente, además de su dudosa legalidad, deshonra a nuestro pueblo”, concluye la UP, y convoca a “todas las fuerzas antiimperialistas y solidarias con las luchas de los pueblos y naciones oprimidas del mundo a rechazar y condenar estas acciones que expresan complicidad y subordinación del gobierno uruguayo a las políticas del imperialismo”.