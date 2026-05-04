Caravana por la paz en solidaridad con el pueblo de Cuba, el 28 de febrero, en la rambla.

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) manifestó su “rechazo contundente” ante recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que podría “tomar el control de Cuba de inmediato”.

“Estas amenazas de intervención militar, sumadas al despliegue de fuerzas en la región, se inscriben en una práctica de agresiones a nivel planetario y representan una escalada de hostilidad que pone en riesgo nuevamente la paz del continente”, expresó el secretariado a través de un comunicado este domingo. Señaló que la “postura de agresión directa” del gobierno estadounidense “se inscribe en un sistemático mecanismo de asfixia contra el pueblo cubano, consolidado por la persistencia del bloqueo económico, comercial y financiero que se extiende por más de 65 años”, así como por “la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de “países patrocinadores del terrorismo” y la reciente categorización de la isla como una “amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos.

El FA denunció que dichas “políticas coercitivas tienen consecuencias humanas directas y devastadoras”, tales como “la escasez crítica de alimentos, medicamentos, insumos sanitarios para realizar operaciones que eviten la muerte, energía eléctrica para abastecer los hogares, asegurar el funcionamiento de la matriz productiva y permitir la movilidad necesaria”.

“Someter a una población a tales privaciones es una práctica que vulnera los derechos humanos fundamentales”, afirmó el FA, que reafirmó el “compromiso irrenunciable con los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la resolución pacífica de conflictos”.

La fuerza política del gobierno expresó su solidaridad con el pueblo cubano y condenó “cualquier intento de intervención o despliegue militar contra la isla”. Asimismo, el FA exhortó “al gobierno de Estados Unidos a abandonar las acciones de confrontación y a establecer un diálogo respetuoso, en condiciones de igualdad, frente a las amenazas dispuestas por Washington”. Por último, convocó “al pueblo uruguayo a movilizarse en defensa de la paz y a mantenerse alerta frente a esta escalada de amenazas que atenta, nuevamente, contra la estabilidad de nuestra América Latina y el Caribe como zona de paz”.

En el comunicado, el FA no hizo mención a la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones estadounidense USS Nimitz, que ingresó a territorio uruguayo y generó el rechazo del PIT-CNT este domingo.