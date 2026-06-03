Solo una de cada cinco personas aprueban la gestión de gobierno, según encuesta de Opción

El 20% de los consultados calificaron la administración encabezada por Yamandú Orsi como “buena” o “muy buena”, frente al 48% que la califica como “mala” o “muy mala”

La consultora Opción divulgó este miércoles los resultados de su última encuesta de aprobación de la gestión de gobierno. La medición fue realizada en abril y mayo y no toma en cuenta los últimos sucesos relacionadas a la camioneta Hyundai que el presidente Yamandú Orsi compró con descuento y que finalmente será donada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Según los datos, el 4% de las personas calificó la gestión del gobierno como “muy buena”, el 16% consideró que es “buena”, el 30% dijo que no es “ni buena ni mala”, el 26% la calificó como “mala” y el 22% como “muy mala”. El 3% no supo o no contestó.

En cuanto a la aprobación de Orsi como presidente, los números son un poco mejores en relación al gobierno: 26% lo aprueba (frente al 20% del gobierno) y 43% lo desaprueba (frente al 48% del gobierno).

En comparación con la anterior medición, realizada en el primer trimestre de 2026, la desaprobación del gobierno de Orsi creció 10% y la aprobación bajó 3%. Si se observa un período más largo, se constata una tendencia al aumento en la desaprobación: a mediados del año pasado se situaba en 22% y hoy el porcentaje de quienes rechazan la gestión es más del doble. “El principal cambio desde el comienzo de la gestión a la actualidad es el incremento de la desaprobación a costa de la reducción sustantiva del segmento con juicios neutros o sin opinión sobre el gobierno (que alcanzaba el 51% a los dos meses de comenzado el mismo y que es ahora un 33%)”, sintetiza Opción en su análisis.

El 19% de quienes votaron al Frente Amplio en octubre desaprueban la gestión del gobierno, frente al 74% de votantes de la Coalición Republicana que hacen lo propio. El 7% de los votantes coalicionistas valoran positivamente la gestión de gobierno, porcentaje que llega al 38% en el caso de los frenteamplistas.

Si se compara la evaluación del gobierno de Orsi con gobiernos anteriores, está muy por debajo de la gestión de Luis Lacalle Pou (que a la misma altura tenía 55% de aprobación) e incluso por debajo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que a la misma altura registraba 29% de aprobación y 13 puntos de desaprobación menos que la actual administración.

“En suma, el gobierno se halla en una fase recesiva en lo que refiere a su imagen de gestión ante la ciudadanía, con saldo negativo y deterioro progresivo. Si bien es esperable una caída de la aprobación al avanzar rumbo a la mitad del mandato, en este caso se trata de una tendencia particularmente acentuada, fundamentalmente en lo que refiere a la desaprobación, que aumentó 28 puntos porcentuales en la comparación punta a punta. La otra tendencia particularmente destacable es la pérdida de respaldo dentro de su propio electorado. Actualmente solo aprueban al gobierno 4 de cada 10 votantes frenteamplistas de 2024”, concluye Opción.