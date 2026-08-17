Sánchez sobre Castillo y la eventual esencialidad en TCP: “Si es el límite de Juan, y si hay que declararla, renunciará”

El secretario de Presidencia dijo que “lo primero que tiene que hacer un negociador es mantener el conflicto donde está y no extenderlo”, pero sostuvo que “hay un momento en que la negociación tiene que terminar”.

Con idas y vueltas, la negociación de un nuevo convenio colectivo en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) sigue en curso. La empresa -integrada en un 80% por la belga Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos- ha cuestionado en reiterados comunicados la postura del sindicato, que, por su parte, ha señalado las ganancias que ha tenido Katoen Natie en el último año. Días atrás, las gremiales rurales solicitaron la intervención del gobierno en el conflicto.

En ese marco, en el programa Desayunos informales de Canal 12, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo este lunes estar “muy preocupado” por la situación, si bien puntualizó que se trata de “una negociación de un sindicato de una empresa privada con esa empresa privada”, por lo que “el gobierno no tiene la llave”.

Sánchez también puntualizó que el conflicto es únicamente en la terminal especializada de contenedores, y no en la totalidad del puerto de Montevideo. Con todo, sostuvo que es “un conflicto complejo”, porque “cuando vos tenés una única terminal especializada obviamente el poder de negociación es muy grande de quien la para” y “el sindicato también ha puesto arriba de la cosa a veces algunos temas que son... Pedir 50.000 pesos para sentarse a negociar por cabeza por funcionario... Es complejo”.

El secretario de Presidencia señaló que uno de los reclamos del sindicato es ampliar la cantidad mínima de jornales asegurados para cada trabajador, que actualmente oscila entre 13 y 27 jornales. “La pelea del sindicato es por los que tienen 13 jornales asegurados puedan aumentar”, apuntó

Sánchez dijo que el planteo de los 50.000 pesos “ya no está arriba de la mesa”. “Ahora estamos de vuelta reencauzando para que haya un acuerdo”, apuntó; y agregó: “Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de facilitar que se llegue a un acuerdo”.

Consultado sobre la posibilidad de que, en caso de que el conflicto se agrave, el gobierno decrete la esencialidad, Sánchez manifestó: “Yo no quiero echar más leña al fuego, porque la esencialidad tiene determinados componentes: si tú no te presentas a trabajar, te echan. Y los sindicatos portuarios tienen un esquema de solidaridad cuando hay conflictos, y hoy no hay un conflicto generalizado en el puerto de Montevideo, hay un conflicto en la terminal de contenedores”. Por eso, sostuvo, “lo primero que tiene que hacer un negociador es mantener el conflicto donde está y no extenderlo”.

Sin embargo, Sánchez afirmó que, “si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella”, porque “hay un momento en que la negociación tiene que terminar”.

Consultado sobre si una eventual esencialidad significaría la salida del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, expresó: “A mí no me lo dijo”. Pero añadió: “Si es el límite de Juan, y si hay que declararla, renunciará”. Manifestó que “es un tema de Juan, no es un tema del gobierno”.

“Si el ministro de Trabajo entiende que ese no es su camino, presentará la renuncia. Es sencillo, todos somos fusibles, todos somos responsables de nuestras decisiones”, recalcó Sánchez, y subrayó que “no está en consideración el no emitir un decreto de esencialidad por ese comentario de Juan, que yo ni lo sabía”.