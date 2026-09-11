Ministra de Transporte afirmó que no existe un “condicionamiento” para evaluar propuesta de nueva terminal de contenedores

Neltume Ports presentó una inversión de 900 millones de dólares después de desistir de una acción por 600 millones de dólares contra el Estado; Etcheverry dijo que el planteo “se estudiará como cualquier iniciativa privada”.

Este miércoles, Neltume Ports presentó formalmente ante Presidencia de la República una propuesta de inversión de 900 millones de dólares para la instalación de una nueva terminal de contenedores. Esta compañía había retirado el viernes el pedido de arbitraje contra el Estado uruguayo por 600 millones de dólares. En esa acción iniciada en 2024 se apelaba a la afectación aparentemente generada sobre los intereses de la empresa de capitales chilenos –como accionista mayoritaria de Montecon– por el contrato firmado en 2021 entre Katoen Natie y el Estado uruguayo.

Este contrato volvió a estar sobre la mesa tras el anuncio de la propuesta de inversión. Concretamente, el miércoles, el director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini, comentó a la diaria que una cláusula contractual prohíbe el avance de la propuesta presentada por Neltume Ports.

Desde el oficialismo, el exsenador y abogado Charles Carrera apuntó a que el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) emitido en febrero de este año anuló la cláusula de decreto que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada. Señaló que “una interpretación lógico-sistemática” del derecho deja claro que ese fallo también alcanza la cláusula a la que hace referencia Gandini, contenida en el contrato firmado entre Katoen Natie y el Estado uruguayo.

La iniciativa privada deberá pasar de Presidencia de la República al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para luego llegar a la ANP, organismo que tendrá en sus manos la decisión final. A la interna de este servicio descentralizado se deberá conformar una comisión especial que estudie la propuesta de Neltume Ports. Su informe será remitido al directorio de la ANP y, en caso de que este dé el visto bueno, se pondrá en marcha un llamado público donde la empresa proponente tendrá ventajas competitivas.

Lucía Etcheverry, responsable del MTOP, se refirió por primera vez a la iniciativa desde su presentación formal. En rueda de prensa indicó que conoció “por la prensa” la noticia y subrayó que “bajo ningún concepto” existe un “condicionamiento” en la evaluación de la propuesta por el “desistimiento” del arbitraje que formalizó recientemente Neltume Ports.

“Creo que ha habido una intención de asociar ambas acciones; no es vinculante de ninguna manera para el gobierno”, planteó Etcheverry. “En todo caso se estudiará como corresponde a cualquier iniciativa privada”, concluyó.