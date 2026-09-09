Accionista mayoritaria de Montecon propuso al Poder Ejecutivo invertir 900 millones de dólares en nueva terminal de contenedores

El gerente de Desarrollo de Negocios de la empresa Neltume Ports, Fernando Reveco, la presentó como una iniciativa capaz de “marcar un antes y un después para el puerto de Montevideo”

El viernes 4, representantes de la empresa Neltume Ports, que es socia mayoritaria de Montecon, se presentaron en la Torre Ejecutiva para concretar el final del arbitraje por 600 millones de dólares que iniciaron contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en 2024. La acción se originó por el contrato que se firmó en 2021 entre la multinacional belga Katoen Natie y el Estado, acuerdo que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores Terminal Cuenca del Plata (TCP) y le otorgó la prioridad en los atraques.

En febrero de este año, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) emitió un fallo que favoreció parcialmente a Montecon y resolvió anular la cláusula 3.5.4 del Decreto 114 de 2021, punto que impedía el otorgamiento de nuevas autorizaciones para la construcción de una segunda terminal especializada. La posibilidad de avanzar en esa dirección ya se barajaba en Neltume Ports y El Observador informó, en agosto del año pasado, que los accionistas de Montecon habían planteado un proyecto de terminal multipropósito ante la Administración Nacional de Puertos (ANP).

En ese contexto, según un comunicado al que accedió la diaria y que está fechado este miércoles, la empresa con sede en Chile finalmente presentó a Presidencia de la República un proyecto por 900 millones de dólares para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT) en el puerto de la capital, una iniciativa que implica construir una nueva terminal especializada de contenedores y que ya está en manos del Poder Ejecutivo para su evaluación.

Desde la empresa aseguraron que la propuesta constituye “la mayor inversión portuaria privada planteada en el país y refleja la confianza de la compañía en el potencial logístico y comercial de Uruguay”. A su vez, busca consolidar al puerto como un “hub estratégico para el comercio exterior y las cadenas logísticas regionales con la mayor eficiencia operativa de la costa este atlántica”.

El proyecto implica la construcción de una terminal de “estándar internacional” que responda a las “necesidades futuras” del comercio marítimo. “Considera aproximadamente 940 metros de línea de atraque para dos buques post-Panamax de última generación e incluyendo muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad, con capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEU [medida estándar para contenedores que significa “unidad equivalente a 20 pies”] al año”, listaron.

En simultáneo, indicaron que la propuesta generará 1.800 puestos de trabajo durante su construcción, al tiempo que “favorecerá la llegada de nuevas líneas navieras internacionales y una mayor conectividad con los principales mercados del mundo”. Con todo, la catalogaron como “una apuesta de largo plazo por el futuro del puerto de Montevideo y por el posicionamiento de Uruguay como plataforma logística del Cono Sur” que impulsa una compañía que cuenta con “amplia trayectoria” en el desarrollo portuario latinoamericano.

“Estamos proponiendo una inversión privada capaz de marcar un antes y un después para el puerto de Montevideo y de transformarlo en un hub regional para el Río de la Plata. Este proyecto va a generar empleo de calidad, impulsar el desarrollo logístico y fortalecer el posicionamiento de Uruguay como un actor relevante en el comercio marítimo regional. Ahora corresponde que las autoridades evalúen sus méritos conforme a la normativa vigente”, afirmó Fernando Reveco, el gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports, según una cita que recogió el comunicado. Además, afirmó que con esta infraestructura Montevideo será “un hub clave” para Argentina, Brasil y Paraguay.