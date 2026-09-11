Lubetkin se reunió con ministros indios y expondrá el domingo en la cumbre de los BRICS

Sobre el trabajo en India, la cancillería informó que se acordó “una hoja de ruta para los próximos 12 meses con una agenda política, comercial y cultural”.

Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, recibió en Nueva Delhi al canciller Mario Lubetkin, quien se encuentra en el país asiático acompañado por el embajador uruguayo designado, Fernando Lugris.

De acuerdo con lo que informó la cancillería en redes sociales, las naciones avanzan hacia “una nueva etapa en su relación” y, con ese objetivo, los jerarcas acordaron “una hoja de ruta para los próximos 12 meses con una agenda política, comercial y cultural que permitirá dar un salto de calidad estratégico a los vínculos entre ambos países”.

Además, Lubetkin “realizó el depósito del instrumento de ratificación de Uruguay a la Alianza Solar Internacional” (ISA, por sus siglas en inglés). La iniciativa, lanzada por el primer ministro indio, Narendra Modi, y el expresidente francés François Hollande en el marco de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) de París en 2015, se presenta como “una organización intergubernamental global dedicada a acelerar el despliegue de la energía solar como vía para el acceso a la energía, la seguridad energética y el desarrollo sostenible”.

Con una membresía “abierta a todos los estados miembros de las Naciones Unidas”, la ISA cuenta con 130 países signatarios del acuerdo –de los cuales 112 presentaron los instrumentos de ratificación, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú– que “reciben apoyo para alcanzar sus objetivos de energía sostenible”. Según una publicación de Presidencia de la República, Uruguay aprobó el acuerdo marco en junio de este año, tras haber sido suscrito el 27 de mayo de 2017, y entre sus objetivos aparece “movilizar más de un billón de dólares” en inversiones en soluciones de energía solar hacia 2030.

“Mantuvimos una buena conversación sobre el fortalecimiento de nuestros vínculos, incluyendo los ámbitos del comercio, la conectividad y la cultura. Acordamos una hoja de ruta específica para tal fin. Agradezco el apoyo de Uruguay para profundizar la asociación con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Mercosur. Recibí el instrumento de ratificación de Uruguay para la Alianza Solar Internacional”, reconstruyó Jaishankar en una publicación en X.

Por otro lado, Lubetkin también mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Comercio de India, Piyush Goyal. Durante el encuentro, según consignó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) uruguayo, ambos “evaluaron los pasos a seguir durante la presidencia uruguaya del Mercosur” –que el país asumió a finales de junio– para abrir una nueva fase de negociaciones entre el bloque e India y también dialogaron sobre “el futuro del comercio bilateral y las oportunidades en inversiones, infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico”.

En redes sociales, Goyal calificó la reunión como “productiva” y, en la misma línea, expresó que dialogaron sobre “formas de profundizar los vínculos comerciales y de inversión entre India y Uruguay, aprovechar nuestras complementariedades económicas e impulsar la asociación entre India y el Mercosur”.

Según dijo una fuente de la cancillería a la diaria, desde la cartera entienden que es una “relación estratégica que puede reportar importantes beneficios comerciales y culturales”. Además, subrayó que Lubetkin expondrá ante otros mandatarios, ministros y enviados en la madrugada del domingo, en horario uruguayo, durante la cumbre de los BRICS a la que el país fue invitado.

El lunes 7 de setiembre, el presidente Yamandú Orsi recibió las cartas credenciales del embajador de India, Binoy George, en un hecho que Lubetkin catalogó como “absolutamente histórico” por tratarse del primer embajador de ese país en Uruguay. En sentido inverso, el 13 de agosto la cancillería informó que designó a Lugris, director general para Asuntos Culturales del MRREE, como nuevo embajador uruguayo en India.