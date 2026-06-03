Viviendas vacías: el Parlamento aprobó la ley que agiliza la expropiación de inmuebles con deuda compensable

El proyecto de ley presentado por el Frente Amplio fue aprobado este miércoles en el Senado, como tercera y última cámara, por unanimidad.

Por unanimidad (22 en 22), la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de ley que permite la abreviación del trámite expropiatorio de bienes inmuebles con deuda compensable. La iniciativa, que fue impulsada por la bancada de senadores del Frente Amplio (FA), ya había sido aprobada en la cámara alta y también, con algunos cambios, en la Cámara de Diputados; por lo tanto, la votación de este miércoles supone la sanción definitiva de la ley, y ahora solamente resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Por lo general, la expropiación de bienes inmuebles con deuda compensable es un mecanismo utilizado por las intendencias que, con la normativa vigente, acarrea algunas dificultades en su ejecución.

A esto hizo referencia al momento de la votación el senador del FA Óscar Andrade, uno de los principales promotores del proyecto. El exdirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos señaló que en la Comisión de Vivienda del Senado se hizo “un estudio bastante riguroso” de la situación, el cual evidenció que “es pavoroso el retraso que existe en la última década y media –y puedo ir más, en los últimos 30 años– en la utilización de normas que intentan enfrentar un problema grave, que es el de la vacancia urbana”.

Si bien puntualizó que se trata de “un proyecto modesto”, que “no agrega mucha cosa a las herramientas que hoy existen”, Andrade destacó que la iniciativa apunta a dar una respuesta a la “situación desesperante” de tener “suelo urbano sin utilizar”.

En la exposición de motivos del proyecto se sostiene que las políticas públicas de vivienda deben “la toma de medidas que apunten a desincentivar la extensión de la 'mancha urbana', de forma de potenciar el uso de servicios e infraestructura ya disponible”, dado que “la vivienda es un componente de bienestar y por lo tanto integra el elenco de derechos sociales que son responsabilidad del Estado y, por ende, objeto de políticas públicas específicas”.

La vicepresidenta Carolina Cosse, que como presidenta del Senado también votó este miércoles a favor del proyecto, se refirió a su pasaje por la Intendencia de Montevideo y recordó cuando participó en “reuniones de trabajo alrededor de estos temas, haciendo relevamientos, buscando soluciones, tratando de encontrar los trámites más cortos posibles para lograr en el entramado urbano, sin necesidad de ir a la periferia, espacios donde poder enriquecer la cartera de tierra” de la comuna capitalina, con el objetivo de “darles oportunidades de vivienda a montevideanas y montevideanos”.

Andrade dijo que también se está trabajando sobre el suelo urbano público sin utilizar

El proyecto –próximamente ley– establece que, en el marco de las expropiaciones dispuestas en la ley de ordenamiento territorial (18.308), “cuando en el proceso jurisdiccional correspondiente se solicite la toma de urgente posesión, el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán solicitar medidas provisionales que resulten pertinentes para garantizar la seguridad edilicia, así como la salubridad y la higiene pública”. Esto último deberá ser acreditado “mediante informe técnico elaborado por profesional competente, que deberá constar en procedimiento administrativo previo junto a la notificación al propietario”.

Se señala que “la solicitud de medidas provisionales podrá efectuarse conjuntamente con la solicitud de toma de urgente posesión”, y se agrega que “la toma de posesión del inmueble podrá efectuarse con anterioridad a la determinación definitiva de la indemnización, previa consignación judicial de la suma que el tribunal fije provisoriamente a tales efectos”.

Al mismo tiempo, se dispone que en aquellos casos en los que “el inmueble registre deudas con el organismo expropiante, el monto de las mismas se imputará a la indemnización provisoria que este deba depositar a los efectos de la toma urgente de posesión, así como a la compensación definitiva, en caso de corresponder”.

Durante la votación en el plenario del Senado, Andrade dio algunos ejemplos sobre la utilización de viviendas vacías por parte de los gobiernos departamentales. Mencionó que, a pesar de las dificultades que conlleva la normativa vigente, la Intendencia de Maldonado “recuperó cuatro bocas de pasta base que estaban en el centro de la ciudad e hizo un estacionamiento”, mientras que la de Montevideo llevó adelante una experiencia piloto “con 60 predios que cedió a una cooperativa”, con resultados para 1.054 familias, además de que “se recuperó deuda por diez millones de dólares”.

Asimismo, el senador del FA anunció que ya se está trabajando en otro proyecto para abordar aquellos casos de “suelo urbano público sin utilizar, que es el más vergonzoso”. Comentó que ya hubo una reunión al respecto entre la Comisión de Vivienda del Senado y las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Gustavo Gonzaléz destacó la “buena señal” que supone el consenso político

A su turno, en la misma línea que Andrade, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva hizo énfasis en las “miles de hectáreas” que actualmente hay en escuelas rurales que “están abandonadas”, las cuales “pueden llegar a ser un polo de desarrollo para esta nueva economía de emprendimientos”, como “pollos de campo, huevo casero, apicultura o morrón”. “Yo estoy desesperado. En el gobierno pasado intenté también, [pero] pasa aquello insólito del dantesco Estado uruguayo que dice 'no, esta botella es mía y me la guardo, y chau, santas pascuas, nadie me lo va a quitar'”, expresó.

En tanto, el senador del Partido Colorado y exintendente de Rivera Tabaré Viera afirmó que la iniciativa “tiene directa referencia e incidencia en lo que tiene que ver con la política de tierras”, y sostuvo que, si bien “no es la solución para el resto de los problemas que tenemos”, la iniciativa sí supone “una herramienta más y por eso la vamos a votar”.

El senador del FA Gustavo González, exdirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, consideró que, “en momentos difíciles del país, de la región y del mundo”, la aprobación de este proyecto por unanimidad significa “una buena señal para nuestra gente”.

“Es cierto que no vamos a resolver el problema de la vivienda con esto, pero suma algo muy importante, porque para resolver el problema de la vivienda todo el mundo está de acuerdo en que hay tres elementos clave”, señaló, en referencia a los recursos estatales, el marco legal y la cartera disponible de tierras. “Y esta ley justamente va por poder sumar a todas las intendencias del país los inmuebles abandonados que estén en condiciones de pasar a ese instrumento político que es clave, [porque] hasta que el ser humano no le gane a la ley de gravedad y podamos flotar, el suelo es un elemento clave para la construcción de la vivienda”, manifestó González.