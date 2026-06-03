Petit: comisionado para infancias implica “duplicar lo que ya existe” en la INDDHH y hay que encontrar un “camino del medio”

El director de la INDDHH subrayó que la institución tiene “no menos de 20 personas trabajando por la infancia en las distintas áreas, todos los días, permanentemente”

El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y excomisionado parlamentario para las cárceles Juan Miguel Petit estuvo en Panorama informativo de la diaria Radio y abordó el proyecto para crear un nuevo comisionado parlamentario de infancias y adolescencias propuesto por la legisladora oficialista Blanca Rodríguez, que ya obtuvo la sanción del Senado.

Petit recordó que en el período pasado la legisladora colorada Carmen Sanguinetti le presentó un proyecto similar y él le respondió que “no le parecía una buena idea” porque el contralor y seguimiento de la situación de las infancias y adolescencias “lo tiene que hacer la INDDHH”, con lo que crearlo “implicaría duplicar lo que ya existe”. Su opinión se mantiene ante esta nueva iniciativa, impulsada por la senadora frenteamplista: para Petit, hay que elegir entre dos modelos: comisionados “por temas específicos” o “instituciones de derechos humanos por áreas” y con una “lógica común”.

Luego de comparecer ante el Parlamento por este nuevo proyecto, ya como integrante del directorio de la INDDHH, Petit intentó volver a reunirse con Rodríguez pero aún no obtuvo respuesta, lamentó. Su planteo, indicó, va en la línea de encontrar “un camino del medio” que, “si hay una voluntad de dar la señal de que la infancia es una prioridad, se puede dar sin duplicar recursos y generar la confusión que se va a generar” si se crea el comisionado como figura independiente de la INDDHH. En ese sentido, afirmó que la falta de comunicación con la senadora “es parte” del desacuerdo porque “cuando no se puede dialogar le agregás al problema otro problema”.

En línea con lo que había planteado la presidenta de la Defensoría del Pueblo, Mariana Mota, Petit subrayó que la INDDHH tiene “no menos de 20 personas trabajando por la infancia en las distintas áreas, todos los días, permanentemente”. “Tenemos una idea al respecto de cómo se puede hacer, y si está la voluntad de dar esa señal se puede hacer con un organismo que funcione en la órbita de la INDDHH, también de la Asamblea General, que tenga independencia pero que aproveche lo que se hace hoy en día y que no duplique”, opinó. Dijo que así podría nutrirse de otras áreas y lo comparó con el funcionamiento de los relatores especiales de la ONU.

Según Petit, el objetivo debería ser “fortalecer la institucionalidad” actual, y vinculó esto con el pedido de incremento presupuestal –que el Parlamento no correspondió en la medida que solicitó la institución–, con la idea de “hacer la tarea mejor”. Sostuvo que la INDDHH “ya se hace cargo desde hace años y todos los días” de la situación de las infancias y las adolescencias, con propuestas de reformas en INAU, violencia en los territorios, el tema de la infancia rural, sensibilización y la “formación de líderes jóvenes”, entre otras acciones, en lo que definió como un “acumulado enorme”.

Días atrás, Rodríguez dijo a la diaria Radio que la propuesta de incorporar el comisionado para las infancias a la INDDHH –que también llegó desde las filas del Partido Colorado– está descartada, porque, a su entender, la figura debe ser independiente y autónoma. “Si se quiere sacar una cosa tan importante como esto, hay que buscar que tenga una base de acuerdo ancha. (...) A mí me resulta llamativo no haber podido hablar con Blanca y que no nos haya dado una entrevista para hablar de esto, porque, justamente, en la discrepancia se tienen que buscar los acuerdos”, reflexionó Petit.

El comisionado parlamentario penitenciario para las cárceles “logró muchísimo”

Petit también abordó los pronunciamientos de Mota en relación a que el resultado del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario hasta ahora fue “nefasto” porque hubo un “aumento de población carcelaria” y hay “cada vez mayor violencia dentro de las cárceles”. El abogado dijo que conversó al respecto con ella y que “lo que quiso decir [Mota] fue que los mecanismos ombudsman no somos los que resolvemos de fondo los problemas” y “no se puede esperar que un comisionado, ombudsman o institución del tema que sea resuelva los problemas”, con lo cual dijo estar de acuerdo.

Sobre los resultados, indicó que ese tipo de mecanismos deben ser “muy discretos” a la hora de transmitir los logros, pero aseguró que tanto su período como el de Álvaro Garcé al frente del comisionado “fueron muy prolíficos en resultados; se logró muchísimo”. “Se cerraron pabellones, se cerraron cárceles, se crearon sistemas, se crearon programas, atendimos día a día decenas y cientos de personas”, enumeró. También señaló que se puso “en el tapete lo que eran las Reglas Mandela”, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y se redactaron “diez informes anuales de 350 páginas con decenas de recomendaciones” así como “oficios a jueces y juicios a los organismos”. En suma, “se generaron cambios”, enfatizó Petit.

Por último, el jerarca dijo que sin haber creado la figura del comisionado penitenciario estaríamos “muchísimo peor”, porque “la existencia de estos mecanismos ayuda a poner los temas arriba de la mesa”.

La vacante para encabezar el comisionado y el nombre de Radío

Petit recordó que el comisionado parlamentario para las cárceles no se integró a la INDDHH porque “hay una especificidad en el tema carcelario que le da un peso estratégico y político tan grande” que “termina invadiendo la agenda anual de una institución”: “¿Podría estar el comisionado dentro de la institución? Podría. ¿Podría seguir afuera? Podría seguir afuera por lo específico que es. Se verá o, mejor dicho, lo verán los legisladores”, concretó.

Con una convocatoria pública en marcha, el cargo continúa vacante desde que lo abandonó, en setiembre de 2025. Dijo que espera que se asigne a alguien y subrayó que, a diferencia de períodos anteriores, quien asuma se encontrará “una oficina con cargos presupuestados más algunos pases en comisión que tienen un protocolo de trabajo, estatuto, guías, normas, brigadas que recorren todo el país trabajando”, lo que catalogó como “una gran diferencia” con la realidad que afrontaron los primeros años.

Aunque no quiso opinar sobre el manejo del nombre de Daniel Radío, director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), para ocupar el cargo, Petit señaló que es un “gran gestor” que tiene “trayectoria legislativa, trayectoria política y es conocido por su capacidad de hablar con todo el mundo”.

Petit como fiscal de Corte: “Total y absolutamente” descartado Otra institución en la que no se logran acuerdos políticos y mantiene una titularidad subrogante es la Fiscalía General de la Nación. Consultado al respecto, el director de la INDDHH confirmó que le “plantearon un par de veces” ocupar el cargo de fiscal de Corte pero aseguró que no tiene “ni la vocación ni la capacidad” para hacerlo. “Yo no tengo la vocación para eso ni creo tener la capacidad y el conocimiento para ese cargo” y es algo que desechó “de plano”. Está “total y absolutamente” descartado, enfatizó.

.