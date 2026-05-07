El martes, el Senado aprobó el proyecto de ley para crear un comisionado parlamentario de infancias y adolescencias. La senadora del Frente Amplio (FA) e impulsora de la iniciativa, Blanca Rodríguez, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que “llegar antes es el lema” de la figura que busca crear, y profundizó en que “la idea es que sea un nexo con la víctima” y “mirar donde nadie mira”. En ese sentido, indicó que tendrá la capacidad de recibir denuncias, hacer el seguimiento de cada caso y “coordinar con las instituciones que ya existen”, pero sobre todo “estar vigilante con el Ejecutivo”.

“Los derechos de los niños no terminan ni cuando se cierra la puerta de su casa, ni la puerta de una consulta médica, ni de un club deportivo o de una institución educativa. Allí tienen que seguirse respetando los derechos de los niños y hasta allí tiene que llegar la mano del Estado protegiéndolos y cuidándolos y, cuando eso no ocurre, ocuparse de que se cumpla paso a paso cada protocolo”, agregó.

La oficina del comisionado para las infancias, dijo Rodríguez, se pensó “a espejo” del comisionado para el sistema carcelario, con una “figura central que tiene que pasar varios procesos para la selección”, porque necesitará “una trayectoria vinculada al tema incuestionable”, y “tres funcionarios fijos y quince pases en comisión”. No obstante, la legisladora consideró que enfocarse en la creación de cargos “saca el foco del problema”: “Quienes cuestionan la creación de tres cargos y este comisionado son los que crearon la mayor cantidad de cargos en el gobierno pasado, histórica la cantidad”, criticó.

En línea con lo anterior, Rodríguez confesó que le sorprendió el “fervor” con el que se defendió a la INDDHH por “un partido que no le votó presupuesto”, porque “parece que ahora sí entendió la importancia que tiene la institución”, en alusión al Partido Nacional (PN), que votó en contra de la creación del comisionado alegando la superposición de competencias con la Defensoría del Pueblo, cuyo pedido de incremento presupuestal no votó en febrero de este año.

“Nosotros no vamos a debatir jamás con la INDDHH ni sus autoridades” y se trata de “una falsa contradicción en el fondo que algunos quieren explotar”, continuó la legisladora con respecto a la posición contraria al proyecto que adoptó la institución. Según Rodríguez, la nueva figura “va a cumplir un rol que no existe en este momento” y viene a “cubrir un vacío”, ya que no existe una institución “que se ocupe de la defensoría, de la protección, de la guarda y del seguimiento de todos los casos que involucran vulneraciones a los niños y adolescentes en nuestro país en el ámbito público y privado”.

La senadora mencionó las cifras que presentó el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia –con 2.536 nuevas situaciones de violencia nuevas hacia niñas, niños y adolescentes en 2025– e invitó a pensar en “los que no se registran y no se intervienen”. En suma, ratificó que se procura tener un mecanismo “que esté 24/7 para los niños”, población en la que radica el problema “más complejo que tiene en este momento la sociedad uruguaya”, valoró.

Rodríguez indicó que en casos de denuncias desde la ANEP hacia la Justicia o alertas similares, el comisionado “entra de lleno a la historia del niño” y “en diálogo directo con quienes hacen la denuncia”. También deberá contar con acceso a “su historia clínica” y “su historia como estudiante”, elementos registrados pero que “muchas veces no se cruzan”. Por otro lado –a la luz de los cuestionamientos que recibió el proyecto– dijo que “tiene que estar claro dónde denunciar” porque “dicen que hay multiplicación de instituciones y ahora, que no van a saber a dónde ir a denunciar”. En ese sentido, Rodríguez afirmó: “Ojalá hubiera muchos lugares donde denunciar” estos casos.

“En Uruguay existieron antes varios proyectos de propuesta de creación del comisionado parlamentario. Incluso el último proyecto que presentó el diputado [Pablo] Abdala se llamaba igual que esto y lo apoyaron. Por qué ahora no se apoya es una buena pregunta”, cuestionó Rodríguez, quien cree que los partidos opositores no le quieren dar al FA “ningún logro en el que no estén incorporados”. Dijo que en la discusión parlamentaria del martes “no hubo una sola propuesta” y que no se manejó “ningún elemento nuevo que pudiera enriquecer el proyecto”, sino que lo único que se discutió fue “la superposición de tareas” con la INDDHH.

La perspectiva de la votación en la cámara baja

Consultada respecto de las perspectivas para la votación del proyecto en la Cámara de Diputados, adelantó que van a “hablar con todo el que se descuide y con el que se cuide también”. Valoró que están dispuestos a atender propuestas, y puso como ejemplo las modificaciones que derivaron de la comparecencia de Unicef, tal como “la creación de un consejo formado por niños y adolescentes para que ellos también planteen sus necesidades”. Hasta ahora, el diálogo con los integrantes de la cámara baja “ha sido bueno” y no descartan charlar “absolutamente con nadie”.

“Ya hemos recogido modificaciones y las seguiremos recogiendo en la medida en que no distorsionen el corazón de este proyecto”, señaló. Sobre la propuesta de que el comisionado funcione dentro de la INDDHH, Rodríguez dijo que en principio está descartada porque debe funcionar “de manera independiente y autónoma, no solo del Ejecutivo sino de las otras instituciones que existen”, elemento que “hace a la clave de su capacidad de control”.

De prosperar la iniciativa en ambas cámaras, “se abre un tiempo largo” de preparación luego, porque “hay que crear una comisión, hay que hacer un llamado, hay que darles un tiempo para que presenten sus propuestas y hay que darle un tiempo a la comisión para que procese esa información”, explicó Rodríguez, y señaló que existen plazos establecidos en el proyecto pero “son tiempos largos” y no quieren “llevar a nadie puesto con el poncho”. Luego deberá pasar por la Asamblea General y allí proponer candidatos, pero aún no tiene “ningún nombre en la cabeza”, aclaró Rodríguez.

“Yo no sé si él estaba cómodo con la situación”: Rodríguez sobre la visita de Orsi al portaaviones estadounidense

La visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, al portaaviones estadounidense USS Nimitz generó críticas internas y externas al FA. Rodríguez valoró que personalmente no hubiese ido a recorrer la embarcación, pero reparó en que ella no ocupa el cargo de Presidencia y cree que el mandatario “seguramente maneja una serie de elementos que nosotros no manejamos” a la hora de tomar este tipo de decisiones.

“Dijo ayer que fueron razones de Estado, que él es presidente de todos los uruguayos. Yo no sé si él estaba cómodo con la situación, no he podido hablar del tema. Claramente nosotros no estamos cómodos con la situación, sobre todo por todo esto que está pasando en el mundo y tan cercanamente, por las amenazas a países latinoamericanos”, afirmó la senadora.

Adopción irregular en Maldonado

Por otra parte, la senadora se refirió a la adopción presuntamente irregular que realizó la pareja italiana de Giuseppe Cipriani y Nicole Minetti en Maldonado, y evaluó que demuestra la importancia de “una mirada que llegue antes”. Asimismo, adelantó que trabaja junto a un equipo de diputadas oficialistas y del Partido Colorado “para trabajar en el tema de las adopciones, porque hay realidades para las personas que quieren adoptar que son muy difíciles hasta desde el punto de vista económico”, y planteó que los juicios que muchas veces forman parte del proceso hacen prohibitivo el acceso de determinados sectores sociales.