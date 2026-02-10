La aprobación del presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) requería mayoría especial en la Cámara de Senadores y la obtuvo con el apoyo de la bancada del Frente Amplio y de los legisladores colorados Robert Silva, Heber Duque y Tabaré Viera. En cambio, tras una reunión de su bancada, previa a la sesión, el Partido Nacional (PN) resolvió finalmente este martes no votar el incremento presupuestal solicitado por la institución, pese a que el lunes, en la Comisión de Presupuesto, el legislador nacionalista Carlos Camy había votado a favor del incremento. En la sesión de este martes, Camy pidió licencia e ingresó su suplente.

El miembro informante, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, destacó el hecho de que la INDDHH hubiera ajustado “a la baja” su solicitud de incremento presupuestal, que fue de 27% en primera instancia. La Cámara de Senadores había resuelto el martes pasado postergar el tratamiento del presupuesto y devolverlo a la comisión. A raíz de esto, la institución hizo una nueva propuesta de incremento del 16,5% y la fundamentó este lunes en la Comisión de Presupuesto del Senado. Sabini informó que esa reducción se explica fundamentalmente por la eliminación de nuevos cargos y contrataciones cuya creación que tenía prevista la institución. En la nueva solicitud, la INDDHH planteó la creación de siete cargos para paliar la reducción de convenios que tenía con la Organización de las Naciones Unidas y que quedaron sin efecto, y de esa forma “poder seguir haciendo lo que venía realizando con funcionarios propios”, mencionó Sabini.

El senador del FA explicó que se mantiene la solicitud que había hecho la INDDHH para la búsqueda de detenidos desaparecidos, de un aumento del 30%, para la contratación de un equipo de antropólogos para ayudar en esa tarea y mantener el alquiler de la retroexcavadora.

Sabini reconoció “el trabajo que realizó la INDDHH, ajustando al mínimo posible esta solicitud”, y también “el diálogo y trabajo” que hubo con “legisladores de todos los partidos, que algunos de ellos votaron en comisión y fueron receptivos a la solicitud del Consejo Directivo de la INDDHH”.

Luego se abrió el debate parlamentario, que manejó casi los mismos argumentos que se expresaron en la sesión del martes de la semana pasada. El senador nacionalista Sebastián da Silva fue el encargado de explicar la posición de su partido: sostuvo que entienden que el presupuesto actual de la institución ya es “suficiente para el cumplimiento de sus objetivos”, que el país enfrenta “restricciones presupuestales” y que “el incremento presupuestal del 16% es absolutamente excepcional comparado con el resto de los organismos que pasan por este Senado”. Estimó además que la situación puede solucionarse “poniéndole un poquito más de expertise a la hora de ejecutar el dinero de los contribuyentes”. Puso como ejemplo que la INDDHH gasta en el alquiler de la retroexcavadora “algo así como 150.000 dólares”, y afirmó que “con ese dinero se compra una retroexcavadora y media nueva por año, si no dos”. “Hay que encontrarle el jeito, encontrarle la vuelta para que el contribuyente esté tranquilo y la INDDHH cumpla con ese cometido”, comentó Da Silva. Aseguró que “no hay animosidad con el objetivo de la INDDHH” pero que en el PN no quieren “que este organismo tenga un tratamiento distinto al de otros organismos”.

En la misma línea, tanto José Luis Falero, del Partido Nacional, como Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, hicieron hincapié en la “eficiencia” del gasto y en que se le negó a organismos de otras áreas, como la Justicia, más recursos, aunque en palabras de Gurméndez, la INDDHH tiene “objetivos loables y compartidos”. El frenteamplista Eduardo Antonini cuestionó que los legisladores de la oposición digan que son “sensibles” a los temas de derechos humanos pero no voten recursos, “con mil y una excusas”.

Robert Silva, uno de los legisladores colorados que votaron el proyecto, señaló que está de acuerdo en que “tenemos que darle mucho más a la Justicia, a la Fiscalía, ni que hablar a la educación, a las políticas sociales”, pero acotó que aquí se está discutiendo el presupuesto de la INDDHH, “muy menor comparado con otras entidades del Estado”. Remarcó que la institucionalidad “ya está creada y requiere recursos”, y que la INDDHH tiene “una cantidad de cometidos”. En particular, destacó que se encarga de controlar los centros de protección de 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. “¿O no nos preocupa la infancia, lo que está pasando, que nos parte el alma, en instituciones que tienen problemas estructurales?”, inquirió, y señaló que el pedido de funcionarios es para “poner gente que trabaje velando por los derechos de la infancia”.

Finalmente, la Cámara de Senadores aprobó por 20 votos en 31 el presupuesto de la INDDHH.