La Cámara de Senadores postergó este martes la votación del presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). La oposición expresó reparos al proyecto, que establece un incremento presupuestal del 27% para los próximos cinco años. Las autoridades de la INDDHH habían concurrido el lunes a la Comisión de Presupuesto del Senado a explicar el pedido. En una rueda de prensa, la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, argumentó que la institución tiene una planilla de 51 funcionarios para cubrir “la vastedad de la competencia que asume la institución”, por lo que, sostuvo, es necesario “un incremento de funcionarios”. Además, se busca crear un área específica para abordar la infancia.

Durante la sesión del plenario del Senado, el miembro informante del proyecto, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, detalló que además del presupuesto para el funcionamiento cotidiano de la institución, se propone un incremento de cuatro millones de pesos anuales para sitios de la memoria y un aumento del 24% del presupuesto para la búsqueda de detenidos desaparecidos, fundamentalmente para los movimientos de tierras y la contratación de equipos técnicos especializados. Sabini afirmó que el 95% del aumento presupuestal se destinará a la búsqueda de detenidos desaparecidos. “Por eso entendemos que es razonable la solicitud que realiza la institución”, argumentó.

Sin embargo, sobre el final de la sesión, el senador colorado Tabaré Viera manejó otra cifra: dijo que sólo seis puntos de los 27 puntos porcentuales del aumento solicitado se destinarán a la búsqueda de desaparecidos. El frenteamplista Daniel Borbonet terció señalando la necesidad de clarificar estas cifras en los próximos días.

Tras la exposición de Sabini, los senadores blancos y colorados cuestionaron el presupuesto. Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, dijo que está “de acuerdo con los objetivos loables que persigue la INDDHH”, pero apuntó que la solicitud propone “un aumento de su presupuesto que es exorbitante, francamente”. “Estamos hablando, en la comparación entre el quinquenio que se inicia y el anterior, del orden del 45% de aumento en términos reales”, advirtió. Y en particular comparó el incremento que se propone asignar a la INDDHH con el efectivamente asignado al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las cárceles y a la seguridad pública.

El nacionalista Sebastián da Silva afirmó que la propuesta de un aumento del 27% es “un hecho inédito, único”, teniendo en cuenta además que existe “un sinnúmero de organismos que dicen encargarse de los derechos humanos”. Coincidió además con Gurméndez en que no es acorde con las prioridades que el Estado debería tener en materia presupuestal: “La Suprema Corte de Justicia es más importante que la INDDHH”, remarcó. Además, le contestó a Sabini respecto a que el incremento presupuestal no se destina solamente a la búsqueda de desaparecidos, sino que también se asignan “beneficios a funcionarios”.

“Qué triste que veamos costos en el tema DDHH”, lamentó por su parte el senador frenteamplista Gustavo González, y recordó que “una de las movilizaciones más grandes que hay en este país” es la del 20 de mayo. “Este es un problema ideológico”, sentenció. Alegó que el incremento presupuestal “puede acelerar” el proceso para “conocer la verdad” sobre los detenidos desaparecidos y contribuir a “cerrar una llaga que lleva más de 40 años en el país”. “¿Es exuberante este presupuesto? Tenemos muchas cosas exuberantes, entre otras, el agujero de la Caja Militar”, afirmó González. “¿Es exuberante? No, yo lo triplicaría”, insistió.

“No es un costo, es una inversión en pacificar nuestro país”, argumentó en el mismo sentido Borbonet. Da Silva respondió que no estaba haciendo un cuestionamiento de la función específica de la búsqueda de desaparecidos, “que a mi entender la hacen de buena manera”, y señaló que coincide “con el senador González en la necesidad de cerrar esa herida”, pero insistió en su discrepancia con el monto del aumento propuesto.

La senadora frenteamplista Constanza Moreira recordó que la INDDHH “tiene muchas funciones” y que fundamentalmente “controla que los tratados internacionales y las leyes vigentes” en materia de DDHH “se cumplan”. Destacó en particular su contribución para esclarecer la identidad de los restos de los detenidos desaparecidos Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón. Moreira afirmó que el incremento presupuestal propuesto, de aproximadamente siete millones de dólares en el quinquenio, “no es nada” en el marco del presupuesto del Estado.

En tanto, el senador frenteamplista Eduardo Brenta marcó la necesidad de aprobar el incremento presupuestal para que la INDDHH pueda tramitar todas las denuncias que recibe en tiempo y forma.

El senador nacionalista Javier García aseguró que su partido no votará este incremento y propuso que la INDDHH continúe con el presupuesto anterior. “No hay recursos para instituciones muy sensibles de la sociedad y sí los hay para la INDDHH”, cuestionó. A su turno, el frenteamplista Nicolás Viera cuestionó esta oposición entre la asignación de recursos a distintas instituciones del Estado: “Es una falsa dicotomía, es incomparable”, “es como si yo dijera: ‘Damos plata para combatir la cotorra en el campo, pero no le dan a la Fiscalía´”.

Finalmente, la Cámara de Senadores –que tiene mayoría oficialista– resolvió postergar la votación para la semana próxima para intentar conseguir una aprobación por unanimidad.