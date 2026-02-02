La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores recibió este lunes a una delegación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), encabezada por su presidenta, Mariana Mota, que solicitó un incremento presupuestal del 27% para los próximos cinco años.

Mota concurrió a la comisión junto a los también directores Juan Miguel Petit, Jimena Fernández y Carmen Rodríguez. En rueda de prensa, la presidenta de la INDDHH indicó que el organismo tiene una planilla de 51 funcionarios para cubrir “la vastedad de la competencia que asume la institución”, por lo que, sostuvo, es necesario “un incremento de funcionarios que nos permitan cumplir en mejor forma las tareas que igualmente desarrollamos, pero con un mayor alcance”.

El aumento presupuestal solicitado apunta a mejorar las funciones de la Defensoría del Pueblo, del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y del Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como también a incrementar el número de funcionarios de áreas que hoy son unipersonales –como salud mental y administración– y a actualizar los equipos informáticos con los que cuenta la institución. Mota apuntó, además, que se pretende crear un área específica para abordar la infancia, “para mejorar aún más el trabajo que desarrollamos con esa población”.

Por otra parte, Mota fue consultada sobre el caso del periodista de El País Sebastián Cabrera, que fue citado por la Policía a declarar por una denuncia de difamación en su contra. Tal como informó la diaria el domingo, el Consejo Directivo de la INDDHH resolvió actuar de oficio en este caso y solicitó información al Ministerio del Interior al respecto. Mota explicó que la INDDHH “puede actuar de oficio por hechos que nos parezcan que pueden tener eventualmente vulneraciones a los derechos humanos”.

En X, la directora Carmen Rodríguez consideró, “a título personal”, que se trata de un hecho “preocupante”. Mota señaló que la institución pretende “conocer un poco cómo fue la mecánica”; no obstante, mantuvo reserva sobre cómo continuará la tramitación de la denuncia.

Por otro lado, la presidenta dijo que están a la espera de recibir el texto del convenio entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente para capacitar a jóvenes privados de libertad. A su vez, consultada por la polémica en torno al libreto de la murga Doña Bastarda, Mota adelantó que este martes el Consejo Directivo tratará una nota enviada por una asociación de la colectividad judía al respecto.