A pocas horas del Desfile Inaugural de Carnaval, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó a la murga ganadora del año pasado, Doña Bastarda, que su libreto fue calificado como “no apto para todo público” por algunas estrofas del cuplé Juro por mi patria, que critica, utilizando el recurso de la primera presona, a qué podemos llegar como humanos por una causa y cómo en el nombre de la patria o de la verdad perpetramos guerras, conflictos y genocidios.

El cuplé empieza diciendo “Yo juro que por mi patria, / defendiendo sus valores, / sembraría bellas flores / cosechando mil colores, / alegría, amor y paz”, y va escalando en qué estaríamos dispuestos a hacer por la causa: “Yo juro que por mi patria / bombardeo al enemigo / y al que venga lo aniquilo, / más vale si es una guerra / prevenir que lamentar [...] Yo juro que por mi patria / haré lo más razonable: / si todo adulto es culpable, / mejor actuemos urgente, / ya no hay niños inocentes, / disparemos sin piedad”. Esos versos dan paso a los que fueron señalados en la evaluación del INAU: “A matar y a cantar. / Yo juro que por mi patria, / aunque cueste / y aunque duela, / tiro abajo las escuelas / y los hospitales vuelan, / y donde la prensa insista, / te fusilo periodistas. / Lamento si alguien se enoja, / rompo toda la Cruz Roja / y a los que me llamen ‘nazi’, sin tregua / y sin compasión, / los encierro en una jaula / y los convierto en jabón”.

En el mail el organismo transcribe la evaluación de la calificadora, Graciela Bonda, quien entiende que “el mensaje incluye violencia verbal psicológica con amenazas físicas = LOS CONVIERTO EN JABÓN. Es una situación de violencia que promueve la imitación de un momento de la historia de la humanidad donde murieron millones de personas. Este tipo de mensajes donde hay amenazas no puede ser recompensado”.

Continúa: “‘Sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula’, amenaza física, promueve la imitación. Promueve la violencia en un espectáculo donde van menores con un ejemplo violento, donde se menosprecia a millones de personas, judíos, discapacitados, homosexuales, gitanos, etcétera, convirtiéndolos en jabón. Es un peligro traer a un espectáculo el ejemplo de un nazi. Se debe asegurar el derecho de la minoría a una vida libre de discriminación”.

La murga, que no podrá actuar en tablados si no se revierte esta decisión, apeló ante el INAU. En este momento está reunido un tribunal de calificadores del organismo, que va a revisar el texto original y la devolución para dar una respuesta definitiva.

La murga decidió no dar declaraciones hasta que no haya una resolución final.