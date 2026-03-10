Se va terminando un carnaval especial para Doña Bastarda. La murga atravesó uno de los momentos más difíciles de su historia al perder a uno de sus componentes en pleno febrero, y desde lo artístico volvió a rayar a gran altura, quedándose nuevamente con el primer premio de la categoría.

Este lunes, en la tercera etapa de la rueda de ganadores, el público acompañó una vez más al conjunto. La convocatoria estuvo por encima de las 4.500 personas, llenando prácticamente el Teatro de Verano, algo que habían conseguido en las tres oportunidades anteriores que se presentaron en el templo de Momo.

Antes de la actuación, se llevó a cabo el reconocimiento por parte de Daecpu como primer premio de murgas, donde participó Juan Ángel Peladito Díaz, histórico director, que entregó el trofeo a Camilo Abellá.

El arreglador y director escénico de Doña Bastarda hizo uso de la palabra durante unos minutos, en un emotivo discurso, dedicado para Agustín Ríos y para su familia, que estuvo presente en el escenario junto con Nicolás, también integrante de la murga.

Abellá agradeció en primer término a “todos los conjuntos de todas las categorías, por la empatía y por el apoyo en momentos difíciles, duros. A la hinchada de la Bastarda, pero no solo a ellos, a todo el público carnavalero en general –hinchas de otras murgas–, que con sus aplausos nos han acercado un montón de abrazos”.

“Agradecer también al jurado por valorar por segundo año consecutivo nuestro espectáculo, no solo como el mejor de la categoría, sino como el mejor del carnaval. Para nosotros es un tremendo honor y un tremendo logro”.

El referente del conjunto destacó también el “abrazo y contención” de las familias de cada componente del conjunto. “Fue fundamental”, manifestó.

Por último, dedicó “especialmente” el trofeo de campeón a la familia Ríos: “Sepan que esta va a ser siempre su casa. Agradecerles por el amor, por la entereza y por la fuerza. Si no fuese por ustedes, nosotros no hubiésemos podido seguir. Y sobre todo, para nuestro hermano Agustín, que cada vez que la murga cante, va a estar la voz de él entremezclada con nosotros”.

Doña Bastarda se presentará este miércoles en el tablado de la plaza Primero de Mayo, donde grabará su disco del Carnaval 2026. También anunció que actuará en La Trastienda en Buenos Aires, los días 24 y 25 de marzo.

.