Este año las actividades oficiales del carnaval uruguayo comenzaron un jueves 22 de enero con el Desfile Inaugural y llegaron, como señaló el periodista y maestro de ceremonias Marcelo Férnandez, a “su última estación” este martes a la noche en la sala Mario Benedetti de la Casa del Autor de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu), cuando se entregaron los premios Víctor Soliño, que distinguen a las mejores canciones compuestas especialmente para la temporada.

El jurado, integrado por Eduardo Outerelo, Noemí Alem y Javier López, otorgó el primer premio a la mejor canción inédita del carnaval a “El lago de los cisnes negros”, de Yambo Kenia, una composición de Aníbal González, Joaquín Doldán y Agustín Camacho.

Con este nuevo reconocimiento, la comparsa del barrio Buceo, ganadora del primer premio en su categoría y de siete menciones especiales en el Concurso Oficial 2026, volvió a confirmar la calidad de su espectáculo Rituales de la palabra.

En una ceremonia para nada solemne, con actuaciones en vivo de los conjuntos intérpretes de las canciones nominadas y un clima familiar que contempló demoras y desperfectos técnicos apaciguados con bromas de la fiesta de Momo y la carpeta de Fernández, en el momento de los agradecimientos, el escritor, periodista y puestista Joaquín Doldán felicitó a sus compañeros de composición, continuó con la familia Laurrara (al frente del conjunto) “y todo Yambo Kenia”.

“¿Entiendan que nos sentamos con Agustín y les dijimos que queríamos hacer “El lago de los cisnes” pero en una versión afro?”, contó sobre el inicio de la idea. “Yo le había dicho a Agustín que probablemente nos iban a sacar a patadas, y al contrario de eso nos dijeron: ‘Lo que ustedes digan, muchachos’”.

El guionista y puestista Agustín Camacho extendió el relato y admitió que la primera versión del tema fue instrumental y que luego la comparsa decidió agregarle texto. “Nos pusimos a pensar con Joaquín en cómo encarar el afro. Y cuando hablamos con Aníbal, le dijimos algo tan sencillo como ‘mirá, lo que estamos buscando es que el tema arranque como música clásica, que después se deforme un poquito, que venga el candombe y que termine con un afro’. Y Aníbal nos respondió enseguida: ‘Perfecto, ¿algo más’”.

Por su parte, González remarcó las actuaciones de los intérpretes de la comparsa y el valor del trabajo colectivo. “La verdad es que no me esperaba este premio, y creo que ya no hay mucho más por decir”, advirtió, aunque al final sumó su perspectiva de la historia: “Yo estaba en mi estudio con el piano y surgió la melodía en base a las premisas que pusieron Joaquín y Agustín. Salió esa idea y fue algo que fluyó y tomó forma, y hoy estamos acá recibiendo este reconocimiento. Hay que confiar en las ideas, no hay que subestimarse, hay que creer en uno y en el equipo”, concluyó.

Otros galardones

El segundo de los premios Soliño lo recibió “Casi todo”, una composición de Martín Souza para la murga La Trasnochada, y el tercero fue para “Al humor”, de humoristas Cyranos, escrito por Martín Fagúndez y Fabricio Speranza.

Entre los seis finalistas, el jurado entregó tres menciones destacadas a “El mundo que soy”, de Camilo Fernández, Mayra Sepúlveda, Rodrigo Quijano, Pablo Castro y Camilo Routin (murga Cayó la Cabra), “Ese hombre limpia caminos”, de Alberto Coco Rivero y Pablo Porciúncula (comparsa Valores) y “Homenaje a Adelia”, de Aníbal González, Joaquín Doldán y Agustín Camacho (Yambo Kenia). Con menciones especiales también fueron premiados los temas “El final de las dudas”, de Pablo Riquero (murga Patos Cabreros), “Los días”, de Martín Souza (La Trasnochada) y “No hay marcha atrás”, de Rivero y Martín Angiolini (comparsa Valores).

Entre uruguayos y fantasmas

Más temprano, el presidente de Agadu, Alexis Buenseñor, a propósito de uno de los objetivos permanentes de los premios Víctor Soliño, había resaltado el crecimiento sostenido de las composiciones originales de autores uruguayos destinadas al carnaval local.

En su primera edición, de 1996, fueron 70 las obras evaluadas, mientras que en 2026 el jurado debió elegir entre 206 piezas musicales. “El resultado es bueno, pero si seguimos utilizando tanta música extranjera, el carnaval nunca va a ser tan uruguayo como debería”, reflexionó el jerarca.

Asimismo, como sucedió con las participaciones de cada miembro del jurado sobre el micrófono, Buenseñor aprovechó sus minutos para resaltar las condiciones humanas y profesionales de la directora artística y libretista Ángela Farías (1947-2025), una de las principales impulsoras de los premios Víctor Soliño desde sus inicios.

La voz y la figura de Farías, referente del carnaval, fueron parte de la celebración, a través de un registro audiovisual elaborado por Agadu. Meses antes de su partida, a propósito del avance del auge de la inteligencia artificial, Farías avisaba: “El avance tecnológico tiene sus cosas maravillosas y sus cosas malas. Ahí se tendrán que afirmar codo con codo los artistas, los creativos y los compositores, para no dejar pasar fantasmas”.