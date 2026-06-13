Piú Música Viajera estrena Rolando

Natalia Goldberg y Lili Ramos son licenciadas en Musicoterapia y se especializan en primera infancia. Integraron la experiencia pionera Ajó Experiencias Musicales Oportunas y luego conformaron Piú Música Viajera, con el que desde hace algunos años llevan adelante experiencias lúdico-musicales para bebés y niñas y niños pequeños. Con Bebés en la Zitarrosa consolidaron una forma de trabajar con el público más pequeño como parte del espacio Jarana, en la sala Zitarrosa.

Este domingo estrenan un nuevo espectáculo también en una nueva locación. La sala Rondeau albergará a Rolando, obra a la que definen como “una experiencia que investiga las posibilidades lúdicas y musicales con un gran material que nos invita a tocar, jugar, explorar, desplazarnos y como novedad a habitar el espacio escénico en movimiento”.

Sobre esta nueva propuesta, las artistas dijeron a la diaria: “Rolando se caracteriza por tener una presencia más importante de movimiento corporal y conquista del espacio. Como todas nuestras propuestas, el juego es mediado y sostenido por objetos, y en este caso es uno de gran porte. Este elemento nos permite tanto la exploración sonora como jugar desplazándonos en el espacio lúdico escénico, lo que hace posible un mayor encuentro con los demás participantes y un tipo de juego que consideramos muy apropiado para esta franja etaria”. Apuntan que este espectáculo es para familias con niñas y niños de 1 a 3 años, es decir, “plenos deambuladores que están experimentando salir al espacio en todas las formas posibles”.

Como en cada una de las propuestas de Piú Música Viajera, las canciones, en su formato de juego, hilvanarán y guiarán el recorrido en el que se invita al público a participar activamente. “Los espectáculos de Piú se caracterizan por proponer a la familia, a las infancias y a los referentes adultos como protagonistas de la escena y de la música. Las canciones son en sí mismas la estructura de juego que guía la construcción colectiva de la experiencia lúdico-musical”, describen, y subrayan: “La música siempre es protagonista como medio que se llena de juego, encuentro, disfrute. Es una música que no solo se escucha, es una música que se juega”.

Un nuevo espacio

Destacan el espacio elegido para este espectáculo, la sala Rondeau, por su originalidad y por tratarse de un edificio histórico de la ciudad que se caracteriza por “ofrecer música en todas sus versiones”. “Es un desafío instalar un lugar nuevo, pero es también una alegría y un honor”, sostienen. La sala, cuyo lema es que “el arte y la cultura nos transforman y nos conectan”, muta en esta ocasión para recibir a niñas, niños y sus familias. Con el escenario en su centro, el espacio “tiene las características que nuestras propuestas necesitan, es decir, un lugar liberado para jugar”, destacan, y agregan que la sala “abre sus puertas a un público familiar, específicamente para la primera infancia, con los cuidados y la dedicación necesaria para que la experiencia sea la protagonista”.

Rolando, de Piú Música Viajera. Sala Rondeau (Rondeau 1904). Domingos 14, 21 y 28 de junio y 5 de julio a las 16.30. Para niñas y niños de 1 a 3 años con un adulto referente. Entradas por Redtickets.

Anina en la Feria del Libro

El domingo a las 15.00 en la sala Azul de la Intendencia de Montevideo, en el último día de la 24ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, de la mano de Montevideo Audiovisual, se exhibirá la película uruguaya de animación Anina (2013), basada en la novela Anina Yatay Salas (2003), de Sergio López Suárez, y dirigida por Alfredo Soderguit. Una divertida y emocionante historia animada sobre una niña que enfrenta las burlas por su peculiar nombre mientras atraviesa aventuras y desafíos escolares. Una propuesta para toda la familia que combina humor, sensibilidad e imaginación.

Últimas funciones de Alicia

Se agregaron dos nuevas funciones de Alicia en el País de las Maravillas este sábado y domingo a las 15.00 en el teatro Stella d’Italia (Mercedes 1850). El musical basado en el clásico de Lewis Carroll, que ganó siete premios Florencio en su primera temporada, el año pasado, pone 20 artistas en escena y se vale de canciones originales para ofrecer una experiencia inmersiva que transforma el teatro en el universo mágico del sinsentido, en el que el asombro, la emoción y la fantasía son protagonistas. Las entradas están a la venta por Redtickets.

Fauna dibujada

Este sábado, de 14.30 a 16.00, en el Centro Cultural de España (CCE, Rincón 629), Esteban Antognazza (Teo Ilustrado) dará un taller para niñas y niños de 6 a 10 años, en el que se propondrá aprender a dibujar fauna nativa, a partir de descubrir la diversidad de especies que habitan nuestro territorio. “A través del dibujo exploraremos sus formas, características y hábitat, combinando arte y naturaleza para desarrollar una nueva manera de observar el entorno”, plantea. Es una actividad gratuita con cupo limitado y para inscribirse hay que llenar el formulario disponible en la web del CCE.