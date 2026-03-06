Los equipos técnicos sostienen el carnaval. No se ven en el escenario y sus nombres no son tan reconocidos por el público general como los de los componentes que actúan sobre las tablas, pero sin su trabajo no habría vestuarios, maquillajes, coreografías, escenografía, puesta en escena, sonido ni iluminación. Además, son los rubros más feminizados del concurso, especialmente los de vestuario y maquillaje.
Las menciones técnicas, individuales y colectivas, del jurado del Concurso Oficial de Carnaval reconocen el trabajo de las y los artistas que hacen al carnaval desde abajo del escenario.
Dobletes
La Gran Muñeca obtuvo la mención a mejor vestuario de murga por segundo año consecutivo, una distinción al trabajo de la diseñadora Paula Villalba, a las asistentes de vestuario Patricia Di Bello, Catalina Peraza, a Ana Norma González y Romina Matte y su equipo que se encargaron de la realización.
La revista La Compañía también ganó mención a mejor vestuario en su categoría en 2025 y 2026. En ambas oportunidades el vestuario estuvo a cargo de Daniela Inthamoussú y equipo: Sergio Améndola, Rossina Ugolini, Janine Bernardini, Mariela Gentile (2025 y 2026); Beatriz Frilleri y Andrés Pérez Alaniz (2025); Rossina Ugolini, Sergio Améndola y Larisa Erganian (2026). El conjunto tuvo también el mejor maquillaje, que el año pasado estuvo a cargo de Sandra Acalambru y equipo y de Roberto Parada, y este año a cargo de Gaia Marichal y equipo (bailarines y voces) y Rosario Morales (músicos).
La maquilladora Belén Orique fue destacada por segundo año consecutivo por su trabajo con la sociedad de negros y lubolos Valores.
Parodistas Momosapiens obtuvo la mención a mejor puesta en escena de parodistas, al igual que en 2025; trabajo de Federico Pereyra ambos años, el anterior junto con Roberto Romero.
La revista Tabú metió doblete en la mención a mejor puesta en escena de revistas. En 2025 la realizó José María Novo, y este año se le sumó Julio del Río.
El equipo coreográfico de La Compañía volvió a ser reconocido con la mención de su categoría. Lo integraron Eugenia Malcón, Vanesa Grossi, Catalina O'Kuinghttons, Lorena Charlo, Nicolás Marín, Diego Rodríguez, Ignacio Reymunde, Gonzalo Tejera, Michel Alonso, Gustavo Jean Claude Pérez este año; la única diferencia con 2025 es que se sumó Ignacio Reymunde a las coreografías y se bajó Alexis Reyes.
Tanto en 2025 como en 2026, dos sociedades de negros y lubolos obtuvieron mención a mejor coreografía. En 2025 fueron La Sara del Cordón (Andrea Silva) y Yambo Kenia; y este año, Yambo Kenia, doblete para Noralí Vázquez y Valores (Micaela Viera Larraura, Maritza Pérez, Jimena Viera).
Horacio Rubino y Federico Pereyra volvieron a ser reconocidos por su trabajo como letristas con la mención a mejor letrista de parodistas (en 2025 también formó parte del equipo Xavier Font). En parodistas, el doblete se lo llevaron Sebastián Mederos y José María Novo (este año con Julio del Río), por su trabajo en Tabú.
Menciones directas 2026
Mejor vestuario de parodistas: Zíngaros. Equipo: Ana Casas, Verónica Lavallén, Lita Silveira.
Mejor vestuario de sociedades de negros y lubolos: Yambo Kenia. Equipo: Agustín Camacho, Daniel Rodríguez, Celia Guadalupe.
Mejor vestuario de humoristas: Sociedad Anónima. Equipo: Fernando Olita (diseño); Leslye Alzamendi, Raquel Perdomo, Mabel Baldi, Karina Gavazzi (realización).
Mejor maquillaje de murgas: Falta y Resto. Responsable: Bruno Bukoviner.
Mejor puesta en escena de murgas: Doña Bastarda. Responsable: Lucía García Aldaya.
Mejor puesta en escena de sociedad de negros y lubolos: Integración. Equipo: Nahuel Alberro, José Pagano.
Mejor puesta en escena de humoristas: Sociedad Anónima. Responsable: Carlos Barceló.
Mejor coreografía de parodistas: Zíngaros. Equipo: Andrés Pastorín, Facundo Latorre.
Mejor letrista de murga: Cayó la Cabra. Equipo: Camilo Fernández, Maira Sepúlveda, Rodrigo Quijano, Pablo Castro.
Mejor libreto de sociedad de negros y lubolos: Integración (Nahuel Alberro, Claudio Melcón) y Valores (Alberto Coco Rivero, Leonardo Martínez).
Mejor letrista de humoristas: Sociedad Anónima. Equipo: Carlos Barceló, Paula Barceló, Clever Esteche, Julio César Castro Juceca.
Nominaciones
Mejor puesta en escena de Carnaval: Momosapiens y Doña Bastarda.
Mejor libreto del Carnaval: Momosapiens y Cayó la Cabra.
Mejor iluminación del Carnaval: Zíngaros (Nicolás Amorín), Doña Bastarda (Nicolás Amorín), Yambo Kenia (Nicolás Amorín), Falta Y Resto (Nicolás Amorín), La Gran Muñeca (Nicolás Amorín), La Trasnochada (Lucas Graña).
Mejor arreglador coral del Carnaval: Agustín Amuedo (Los Muchachos), Aníbal González (Yambo Kenia), Martín Souza (La Trasnochada).
Este año se agregaron dos menciones: mejores sombreros y mejor arte plástico en tambores.
Mejores sombreros: Queso Magro (retirada), equipo: Sofía Beceiro (diseñadora de vestuario), Paula Migliaro (asistencia de vestuario), Ricardo Rosa y Mariana Bardecio (realización de sombreros); La Mojigata (retirada), equipo: Mavi Amigo (diseño), Lorena Rosano (realización); A la Bartola (retirada), equipo: Fernando Olita, Daniela Aparicio Arrojo, Alina Kramarenko Pintos, Lè Táo ceramics.
Arte plástico en tambores: Integración, Yambo Kenia (taller de Yambo), Valores, La Sara del Cordón.