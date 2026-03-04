Al cierre de la noche de fallos, ya sobre la primera hora de la mañana de este miércoles, el jurado del concurso dio a conocer las menciones individuales y colectivas del carnaval 2026.
La distinción mayor recayó en Imanol Sibes, del murga Doña Bastarda. El artista que interpretó a Artigas en Patria o Muerte ganó por segundo año consecutivo la Figura Máxima del carnaval, igualando un hito que solo había logrado Miguel Pendota Meneses en 1983/84 con parodistas Los Gaby’s.
Raúl Castro, por su parte, fue la Figura de Oro. El legendario murguista, que retornó este carnaval con su Falta y Resto, fue premiado por su trayectoria y pasó a integrar la selecta galería de los ganadores de esta mención.
Sobre este punto, el jurado hizo un reconocimiento a las Figuras de Oro que siguen saliendo en carnaval, brindando su “invalorable valor artístico”. Los artistas que ganaron esta mención en algún momento, dejan de ser considerados para nuevas distinciones, como es el caso de Miguel Villalba, Ricardo Villalba, Marihel Barboza, Aldo Martínez, Edú Pitufo Lombardo, Horacio Rubino, Roberto Romero y Ángel Marquitos Gómez.
En cuanto al Mejor Espectáculo de Carnaval, el elegido fue nuevamente Doña Bastarda. La murga lo había ganado en 2025 y repite en un año muy especial para el conjunto. Por su parte, la sociedad de negros y lubolos Más Que Lonja, en su primer año concursando en el Teatro de Verano, se quedó con la mención a Revelación del Carnaval.
El acto de entrega de las menciones se llevará a cabo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo el próximo 18 de marzo.
Menciones directas
Figura Máxima del Carnaval: Imanol Sibes
Figura de Oro: Raúl Castro
Mejor Espectáculo de Carnaval: Doña Bastarda
Revelación del Carnaval: Más Que Lonja
Espectáculo promotor de la igualdad de género: Madame Gótica
Mejor vestuario de murgas: La Gran Muñeca
Mejor vestuario de parodistas: Zíngaros
Mejor vestuario de sociedad de negros y lubolos: Yambo Kenia
Mejor vestuario de humoristas: Sociedad Anónima
Mejor vestuario de revistas: La Compañía
Mejor maquillaje de murgas: Falta y Resto
Mejor maquillaje de sociedad de negros y lubolos: Valores
Mejor maquillaje de revistas: La Compañía
Mejor puesta en escena de murgas: Doña Bastarda
Mejor puesta en escena de parodistas: Momosapiens
Mejor puesta en escena de sociedad de negros y lubolos: Integración
Mejor puesta en escena de Humoristas: Sociedad Anónima
Mejor puesta en escena de revistas: Tabú
Mejor coreografías de revistas: La Compañía
Mejor coreografías de sociedad de negros y lubolos: Valores y Yambo Kenia
Mejor coreografías de parodistas: Zíngaros
Mejor letrista de murga Cayó La Cabra
Mejor letrista de parodistas: Momosapiens
Mejor letrista de sociedades de negros y lubolos: Integración y Valores
Mejor letrista de humoristas: Sociedad Anónima
Mejor letrista de revistas: Tabú
Menciones con nominación
Mejores sombreros: Queso Magro (Retirada), La Mojigata (Retirada), A La Bartola (Retirada)
Arte plástico en tambores: Integración, Yambo Kenia, Valores, La Sara del Cordón
Mejor puesta en escena del carnaval: Momosapiens, Doña Bastarda
Mejor libreto del carnaval: Momosapiens, Cayó La Cabra
Mejor iluminación de carnaval: Zingaros, Doña Bastarda, Yambo Kenia, Falta y Resto, La Trasnochada, La Gran Muñeca
Mejor arreglador coral del carnaval: Agustín Amuedo (Los Muchachos), Aníbal González (Yambo Kenia), Martin Souza (La Trasnochada)
Mejor batería de murga: Cayó La Cabra, La Nueva Milonga, Patos Cabreros
Mejor cuerda de tambores: Valores, Yambo Kenia, Integración
Mejor conjunto musical: La Compañía, Yambo Kenia, Tabú
Mejor coro de murga: Falta y Resto, La Nueva Milonga, Patos Cabreros
Mejor coro del carnaval: Los Muchachos, Yambo Kenia, Zíngaros
Mejor cuerpo de baile de sociedades de negros y lubolos: Valores, Yambo Kenia, La Sara del Cordón
Mejor cuerpo de baile de revistas: La Compañía, Tabú, Madame Gótica
Mejor cuadro de sociedades de negros y lubolos: Noche de Llamadas (Valores), El Lago de los cisnes negros (Yambo Kenia), Maderita (Integración)
Mejor cuadro de revistas: Pájaros perdidos (La Compañía), Frágil (Gótica), Mamá no va a venir (Tabú)
Mejor cuadro de humoristas o humorada: Pagar la cuenta (Los Chobys), Quirófano (Cyrano’s), Los Patones (Sociedad Anónima)
Mejor parodia: Coda (Momosapiens), El Sabalero (Caballeros), Alí (Zíngaros)
Mejor saludo de murga: Falta y Resto, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Patos Cabreros
Mejor retirada de murga: Doña Bastarda, Don Bochinche y Compañía, Patos Cabreros, Falta y Resto
Mejor cuplé: Las Maestras (Cayó La Cabra), Transporte (Cayó La Cabra), Artigas (Bastarda), Dios y Jesús (Título Viejo)
Mejor elenco: Integración, Momosapiens, La Compañía
Mejor vedette: Tamara Esnal (Valores), Micaela Gares (Yambo Kenia), Fátima Curcio (Integración), Micaela Pintos (La Sara Del Cordón)
Mejor cuadro de mama vieja y gramillero: Yambo Kenia, Valores, La Sara Del Cordón
Mejor escobero: Federico Larraura (Yambo Kenia), Maximiliano Suárez (Integración), Gustavo Tato Berlangieri (Valores)
Mejor bailarina: Nazarena Porto (Zíngaros), Ariadna Ortiz ( Madame Gótica), Flavia Ortega (Integración), Catalina O’kuinghttons Menesses (La Compañía)
Mejor bailarín: Julio Del Río (Tabú), Luis Reymunde (La Compañía), Diego Ramírez (Zíngaros), Maximiliano Velo (Tabú)
Mejor director escénico de murgas: Rafael Antognazza (La Nueva Milonga), Carmela Viñas (A La Bartola), Camilo Abellá (La Bastarda), Agustín Amuedo (La Gran Muñeca)
Mejor interpretación vocal masculina: Damián Luzardo (Zíngaros), Diego Iraola (Caballeros), Fabián Villalba (Tabú)
Mejor interpretación vocal femenina: Ihara Burgos (Los Muchachos), Antonella Puga (Tabú), Carolina Favier (Zíngaros), Estefanía Rodríguez (Zíngaros)
Mejor solista masculino de murga: Alexander Silva (Diablos Verdes), Agustín Fuentes (La Margarita), Agustín Pitaluga (Patos Cabreros)
Mejor solista femenina de murgas: Guadalupe Calzada (La Mojigata), Federica Pereyra (Falta y Resto), Lucila Scariato (Falta y Resto)
Mejor actriz: Mariana Sayas (Adam’s), María Elena Pérez (Valores), Gabriela Fumia (La Compañía), Celina Pereyra (Los Muchachos)
Mejor actor: Mauricio González (Valores), Maxi Azambuya (Momosapiens), Federico Pereyra (Momosapiens), Marcos Rodríguez (La Sara)
Figura de sociedad de negros y lubolos: Oscar Cococho Pereira (Yambo Kenia), Vanesa López (Valores), Manu Echeverría (Integración)
Figura de revistas: Sergio Hernández (La Compañía), Julio Del Río (Tabú), Katya Zakarian (Madame Gótica)
Figura de humoristas: Dahiana Bassadone (Cyrano’s), Firu Fernández (Cyranos), Gonzalo Prado (Sociedad Anónima)
Figura de parodistas: Danilo Mazzo, Camila Caeiro, Ricardo Tato García
Figura de murgas: Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga), Majo Gardiol (La Margarita), Mayra Sepúlveda (Cayó La Cabra)
Mejor utilización de pantallas: Adams, Falta y Resto, La Trasnochada, La Gran Muñeca, Doña Bastarda, Yambo Kenia
Mejor bajada de murga: Patos Cabreros, Don Bochinche, La Gran Muñeca, Un Título Viejo, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Cayó La Cabra, Falta y Resto.