Murga Cayo la Cabra, el 22 de enero, durante el Desfile Inaugural del Carnaval, por la avenida 18 de Julio de Montevideo.

Al cierre de la noche de fallos, ya sobre la primera hora de la mañana de este miércoles, el jurado del concurso dio a conocer las menciones individuales y colectivas del carnaval 2026.

Imanol Sibes, de Doña Bastarda, en el tablado del Parque, en el Parque Rodó de Montevideo. Foto: Pablo Vignali

La distinción mayor recayó en Imanol Sibes, del murga Doña Bastarda. El artista que interpretó a Artigas en Patria o Muerte ganó por segundo año consecutivo la Figura Máxima del carnaval, igualando un hito que solo había logrado Miguel Pendota Meneses en 1983/84 con parodistas Los Gaby’s.

Raúl Castro, por su parte, fue la Figura de Oro. El legendario murguista, que retornó este carnaval con su Falta y Resto, fue premiado por su trayectoria y pasó a integrar la selecta galería de los ganadores de esta mención.

Raúl Castro de Falta y Resto, el el tablado 1° de Mayo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Sobre este punto, el jurado hizo un reconocimiento a las Figuras de Oro que siguen saliendo en carnaval, brindando su “invalorable valor artístico”. Los artistas que ganaron esta mención en algún momento, dejan de ser considerados para nuevas distinciones, como es el caso de Miguel Villalba, Ricardo Villalba, Marihel Barboza, Aldo Martínez, Edú Pitufo Lombardo, Horacio Rubino, Roberto Romero y Ángel Marquitos Gómez.

En cuanto al Mejor Espectáculo de Carnaval, el elegido fue nuevamente Doña Bastarda. La murga lo había ganado en 2025 y repite en un año muy especial para el conjunto. Por su parte, la sociedad de negros y lubolos Más Que Lonja, en su primer año concursando en el Teatro de Verano, se quedó con la mención a Revelación del Carnaval.

Comparsa Más Que Lonja, en el Club Náutico y de Pesca Puerto del Buceo, el 26 de enero. Foto: Martin Hernández Müller

El acto de entrega de las menciones se llevará a cabo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo el próximo 18 de marzo.

Menciones directas

Figura Máxima del Carnaval: Imanol Sibes

Figura de Oro: Raúl Castro

Mejor Espectáculo de Carnaval: Doña Bastarda

Revelación del Carnaval: Más Que Lonja

Espectáculo promotor de la igualdad de género: Madame Gótica

Mejor vestuario de murgas: La Gran Muñeca

Mejor vestuario de parodistas: Zíngaros

Mejor vestuario de sociedad de negros y lubolos: Yambo Kenia

Mejor vestuario de humoristas: Sociedad Anónima

Mejor vestuario de revistas: La Compañía

Mejor maquillaje de murgas: Falta y Resto

Mejor maquillaje de sociedad de negros y lubolos: Valores

Mejor maquillaje de revistas: La Compañía

Mejor puesta en escena de murgas: Doña Bastarda

Mejor puesta en escena de parodistas: Momosapiens

Mejor puesta en escena de sociedad de negros y lubolos: Integración

Mejor puesta en escena de Humoristas: Sociedad Anónima

Mejor puesta en escena de revistas: Tabú

Mejor coreografías de revistas: La Compañía

Mejor coreografías de sociedad de negros y lubolos: Valores y Yambo Kenia

Mejor coreografías de parodistas: Zíngaros

Mejor letrista de murga Cayó La Cabra

Mejor letrista de parodistas: Momosapiens

Mejor letrista de sociedades de negros y lubolos: Integración y Valores

Mejor letrista de humoristas: Sociedad Anónima

Mejor letrista de revistas: Tabú

Menciones con nominación

Mejores sombreros: Queso Magro (Retirada), La Mojigata (Retirada), A La Bartola (Retirada)

Arte plástico en tambores: Integración, Yambo Kenia, Valores, La Sara del Cordón

Mejor puesta en escena del carnaval: Momosapiens, Doña Bastarda

Mejor libreto del carnaval: Momosapiens, Cayó La Cabra

Mejor iluminación de carnaval: Zingaros, Doña Bastarda, Yambo Kenia, Falta y Resto, La Trasnochada, La Gran Muñeca

Mejor arreglador coral del carnaval: Agustín Amuedo (Los Muchachos), Aníbal González (Yambo Kenia), Martin Souza (La Trasnochada)

Mejor batería de murga: Cayó La Cabra, La Nueva Milonga, Patos Cabreros

Mejor cuerda de tambores: Valores, Yambo Kenia, Integración

Mejor conjunto musical: La Compañía, Yambo Kenia, Tabú

Mejor coro de murga: Falta y Resto, La Nueva Milonga, Patos Cabreros

Mejor coro del carnaval: Los Muchachos, Yambo Kenia, Zíngaros

Mejor cuerpo de baile de sociedades de negros y lubolos: Valores, Yambo Kenia, La Sara del Cordón

Mejor cuerpo de baile de revistas: La Compañía, Tabú, Madame Gótica

Mejor cuadro de sociedades de negros y lubolos: Noche de Llamadas (Valores), El Lago de los cisnes negros (Yambo Kenia), Maderita (Integración)

Mejor cuadro de revistas: Pájaros perdidos (La Compañía), Frágil (Gótica), Mamá no va a venir (Tabú)

Mejor cuadro de humoristas o humorada: Pagar la cuenta (Los Chobys), Quirófano (Cyrano’s), Los Patones (Sociedad Anónima)

Mejor parodia: Coda (Momosapiens), El Sabalero (Caballeros), Alí (Zíngaros)

Mejor saludo de murga: Falta y Resto, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Patos Cabreros

Mejor retirada de murga: Doña Bastarda, Don Bochinche y Compañía, Patos Cabreros, Falta y Resto

Mejor cuplé: Las Maestras (Cayó La Cabra), Transporte (Cayó La Cabra), Artigas (Bastarda), Dios y Jesús (Título Viejo)

Mejor elenco: Integración, Momosapiens, La Compañía

Mejor vedette: Tamara Esnal (Valores), Micaela Gares (Yambo Kenia), Fátima Curcio (Integración), Micaela Pintos (La Sara Del Cordón)

Mejor cuadro de mama vieja y gramillero: Yambo Kenia, Valores, La Sara Del Cordón

Mejor escobero: Federico Larraura (Yambo Kenia), Maximiliano Suárez (Integración), Gustavo Tato Berlangieri (Valores)

Mejor bailarina: Nazarena Porto (Zíngaros), Ariadna Ortiz ( Madame Gótica), Flavia Ortega (Integración), Catalina O’kuinghttons Menesses (La Compañía)

Mejor bailarín: Julio Del Río (Tabú), Luis Reymunde (La Compañía), Diego Ramírez (Zíngaros), Maximiliano Velo (Tabú)

Mejor director escénico de murgas: Rafael Antognazza (La Nueva Milonga), Carmela Viñas (A La Bartola), Camilo Abellá (La Bastarda), Agustín Amuedo (La Gran Muñeca)

Mejor interpretación vocal masculina: Damián Luzardo (Zíngaros), Diego Iraola (Caballeros), Fabián Villalba (Tabú)

Mejor interpretación vocal femenina: Ihara Burgos (Los Muchachos), Antonella Puga (Tabú), Carolina Favier (Zíngaros), Estefanía Rodríguez (Zíngaros)

Mejor solista masculino de murga: Alexander Silva (Diablos Verdes), Agustín Fuentes (La Margarita), Agustín Pitaluga (Patos Cabreros)

Mejor solista femenina de murgas: Guadalupe Calzada (La Mojigata), Federica Pereyra (Falta y Resto), Lucila Scariato (Falta y Resto)

Mejor actriz: Mariana Sayas (Adam’s), María Elena Pérez (Valores), Gabriela Fumia (La Compañía), Celina Pereyra (Los Muchachos)

Mejor actor: Mauricio González (Valores), Maxi Azambuya (Momosapiens), Federico Pereyra (Momosapiens), Marcos Rodríguez (La Sara)

Figura de sociedad de negros y lubolos: Oscar Cococho Pereira (Yambo Kenia), Vanesa López (Valores), Manu Echeverría (Integración)

Figura de revistas: Sergio Hernández (La Compañía), Julio Del Río (Tabú), Katya Zakarian (Madame Gótica)

Figura de humoristas: Dahiana Bassadone (Cyrano’s), Firu Fernández (Cyranos), Gonzalo Prado (Sociedad Anónima)

Figura de parodistas: Danilo Mazzo, Camila Caeiro, Ricardo Tato García

Figura de murgas: Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga), Majo Gardiol (La Margarita), Mayra Sepúlveda (Cayó La Cabra)

Mejor utilización de pantallas: Adams, Falta y Resto, La Trasnochada, La Gran Muñeca, Doña Bastarda, Yambo Kenia

Mejor bajada de murga: Patos Cabreros, Don Bochinche, La Gran Muñeca, Un Título Viejo, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Cayó La Cabra, Falta y Resto.