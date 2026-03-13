“Este conjunto es una familia” se suele decir en carnaval y, en muchos de los casos, es literalmente así. La génesis de muchas agrupaciones a lo largo de la historia tienen un componente de vínculo familiar y pasión heredada, que hacen que el público identifique al colectivo con un apellido.

Son incontables los ejemplos, como los Nazarenos en su momento, en los que la familia Villalba era la base artística y el motor humano del consagrado conjunto de parodistas. Del mismo modo en sociedad de negros y lubolos, en una tradición que va más allá del carnaval. Es el candombe un legado que viene desde muy atrás y que se mantiene vigente de la mano -entre otros- de los Larraura (Yambo Kenia), los Pintos (La Sara del Cordón) y los Silva (C 1080).

Por lo tanto, que una madre o padre con su hijo o hija compartan escenario en el concurso oficial también es algo frecuente. En Valores, por ejemplo, el director y componente de la comparsa es Diego Paredes. Su madre, Chabela Ramírez, es una de las solistas del conjunto. A la inversa se da en Integración, donde Florencia Gularte es la responsable de título y su hijo, Jonathan Suárez, el jefe de cuerda.

Majo Gardiol escribe, cupletea y coordina la murga La Margarita, título a nombre de su padre Felipe, que la dirigió durante años. Los Pérez comparten en La Nueva Milonga su pasión por hacer murga: Jorge en el bombo y sus hijos -Agustín en el redoblante y Maximiliano en la cuerda de primos-.

Carlitos Barceló también tiene el privilegio de salir con sus dos hijas en el elenco de Sociedad Anónima. Ambas, además, participan en la parte técnica desde hace un buen tiempo; Serrana en las coreografías y Paula en los libretos.

Los hermanos Souza salen juntos hace años en La Trasnochada: Martín dirigiendo y Rodrigo como platillero. En Gente Grande tocan juntos dos hermanos, Lucía la bombi Da Silva y Martín Da Silva. Camilo y Gastón Abellá están en Doña Bastarda desde su comienzo, así como este carnaval lo hicieron los hermanos Nicolás y Agustín Ríos.

El repaso podría ser interminable y año a año se renovaría la lista. Para conocer desde adentro algunas de estas historias y el sentir de los protagonistas, la diaria habló con tres familias que estuvieron arriba del escenario este último febrero.

Claudio, Ludmila y Luana Melcon, de parodistas Zíngaros. Foto: Laura Sosa

Un mojón en la vida

Darío Sellanes es un histórico de Cyranos. En 2023 tuvo la oportunidad de salir con sus dos hijos: Julieta y Sebastián. Ya habían trabajado juntos en el carnaval de las promesas, pero salir juntos los tres a nivel de concurso “fue un mimo al alma”, según cuenta Sebastián.

Como hermano menor, mamó la pasión por el carnaval desde muy chico, acompañando a su padre en la bañadera de Cyranos y viendo a su hermana en la revista Fénix. “Salir los tres juntos fue increíble. Además, mi madre también hizo carnaval desfilando con Valores en las Llamadas. Es una pasión que no termina”.

Sebastián -actualmente integrante de Adam’s- asegura que en esta época todo el día se está hablando de lo mismo: “Llegamos a casa y se comenta todo. Charlamos sobre nuestros espectáculos y de los demás, desde que nos levantamos. Yo me despierto y está mi padre mirando actuaciones del día anterior”.

En el mismo sentido habla Julieta, bailarina de Integración: “Está lleno de zapatos, brillos, pasamos hablando de cómo estuvieron los tablados. Es un mes de locura, pero, a su vez, un momento muy lindo del año”.

Sobre el recuerdo de 2023 en Cyranos, piensa que “como primera experiencia estuvo intensa pero divertida. El conjunto nos permitió cumplir con eso y estoy super agradecida. Me dejaron instalarme como técnica, además de como componente”.

Ahora en la comparsa del Barrio Sur, Julieta busca otros caminos en su carrera artística: “Me interesaba mucho el candombe, me parece la matriz de un montón de cosas. Disfruté mucho este año en Integración. No estamos en el mismo conjunto, pero seguimos saliendo todos juntos”.

Darío, por su parte, tiene grabado claramente lo que fue aquella instancia en la que subió con sus hijos al Teatro de Verano: “Tengo la imagen que todavía no me la voy a borrar en mi mente y lo que yo sentí en ese momento, de los tres abrazados, esperando que se abra el telón. Son esos mojones en tu vida que te dicen que ya cumpliste”.

“No puedo pedir más nada”

El 2026 marcó el retorno de Falta y Resto, con Raúl Castro al frente de la murga, escribiendo en conjunto con su hijo Felipe, quien también compuso músicas para el espectáculo. Tinta Brava ya había compartido trabajo y escenario con él en otras ocasiones, así como con sus otros hijos, Leandro y Soledad.

Ahora fue el turno de Pedro, que tiene 22 años, y que como contó Raúl a la diaria hace unas semanas, fue determinante en la decisión de la vuelta de la murga. “Papá, yo quiero salir contigo un año en carnaval, por lo menos”, fue el pedido que decidió por completo al Flaco Castro.

Después de sus experiencias en 2024 con La Clonada y en 2025 con La Resaca que te Mantiene, ambas en el Encuentro de Murga Joven, Pedro debutó en las “ligas” mayores: “Fue mágico desde que se empezó a correr la bola en la calle y nos empezamos a juntar en los ensayos. Cada instancia estuvo hermosa. La gente nos recibió de brazos abiertos. Lo de la Figura de Oro [para su padre] fue como la frutilla de la torta. Yo decía que me interesaba más que le dieran ese reconocimiento a mi viejo que el concurso en sí”.

Sobre el regreso de Falta y Resto, el joven murguista confirmó lo mencionado por su padre: “Estábamos con el Mono Da Costa y dimos manija, con mucha insistencia del Mono. Yo tenía unas ganas que no aguantaba más. Tuve suerte y pasó lo que tenía que pasar”.

Pedro recuerda que de niño iba al tablado, con su propio traje y maquillaje, y que se subía al tablado a cantar la retirada. Ya de adolescente, no tuvo un vínculo tan cercano con el carnaval: “El 2018 para mí fue un año muy importante de Falta y Resto, y yo sentí en ese momento que el carnaval y el concurso fueron muy crueles con la murga. Me alejé unos años por eso. Pero este carnaval fue todo lo que está bien. Salir con mi viejo, con mis ídolos de chico, cantando músicas de mi hermano Felipe. No puedo pedir más nada”.

“Viviendo un sueño”

Claudio Melcon (47) tiene un vínculo con Zíngaros de mucho tiempo. Este año volvió a aportar letra para el conjunto, pero además fue parte del elenco, como lo había sido otras veces. Sin embargo, 2026 quedará marcado a fuego en su historia personal, porque por primera vez compartió escenario con sus hijas Ludmila (23) y Luana (19).

Cuando se bajaron un par de componentes cerca de la prueba de admisión, fue cuando se generó lugar para que ingresara la más chica, y ahí se supo que el deseo de salir los tres juntos se iba a cumplir.

El carnaval viene corriendo por la sangre de la familia desde antes. Claudio fue músico en los conjuntos donde salía su padre y se enorgullece que la tradición se mantenga: “El ADN carnavalero es un bichito que se mete y difícilmente se te sale. Y es lindo como hay un apellido que sigue vigente dentro del carnaval tanto tiempo”.

“El proceso fue muy hermoso. Compartir con ellas desde otro lado. Las buenas, las malas, tener una mirada cómplice en todas las instancias. Yo fui técnico de ellas en Quijotes [parodistas del carnaval de las promesas] durante mucho tiempo. Ahora estamos con los mismos rangos. Nunca pensé que iba a salir con mis hijas”. “No todo es color de rosas, ja. Yo este año me compré un bolso para transportar mis cosas. Pero en determinado momento mi bolso era su bolso, donde guardaban todo: comida, botellas, maquillaje, ropa.. ¡me colonizaron el bolso!”.

“El único tema en casa es el carnaval”, señala Claudio, y no reniega de algunas peleas en medio de la discusión de ideas: “Respiramos y consumimos carnaval durante seis meses. Salir con ellas es lo máximo que puedo anhelar en carnaval, más allá de los resultados. Mirar a mi izquierda y tener a las dos cantando conmigo fue algo maravilloso”.

Ludmila, por su parte, destaca la “enseñanza” que tuvieron su hermana y ella sobre el hecho de compartir carnaval en familia: “Nada se compara con eso. Y vivirlo desde arriba del escenario fue lo más especial hasta ahora en mi recorrido carnavalero”. “Artísticamente nuestro padre fue un gran maestro. Es muy gratificante que nos haya instruido en todo. Y ahora conviviendo en un mismo conjunto, sudando la misma camiseta, mirándonos al cantar la despedida los tres juntos, yo creo que los ojos nos brillaban por igual al estar viviendo un sueño”, agrega Ludmila.

Luana, mientras tanto, asegura que fue “un carnaval increíble”, que no pudo haberlo vivido “de mejor manera”. En su primera experiencia en febrero, cumplió el sueño de salir en Zíngaros “siempre acompañada arriba y abajo del escenario”. “Me redivertí, me sentí cómoda. Para mí que soy bastante vergonzosa y tenerlos a ellos me la hizo más fácil”. Al igual que su hermana, dice que si se da la oportunidad de salir otra vez con la familia, “la elegiría una y mil veces más”.