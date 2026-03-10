Durante la entrega de premios del Concurso Oficial de Carnaval el director de humoristas Sociedad Anónima, Carlos Barceló, tomó el trofeeo de su conjunto y rechazó públicamente que llevase el nombre de Carlos Viana, un hombre de larga trayectoria carnavalera que en 2021 fue sancionado por la Intendencia de Montevideo (donde era funcionario) por acoso sexual laboral. Barceló recordó este hecho y señaló que era “inorportuno” homenajear a Viana, especialmente en vísperas del 8M.

Barceló informó a la diaria que se enteraron de que el trofeo llevaría el nombre de Viana dos días antes de la ronda de ganadores y habló con integrantes de la directiva de Daecpu: “Yo les había dicho que no era lo más apropiado, que se podían poner otros nombres, que estábamos a tiempo de hacer algo. Lo hablamos, e igual lo hicieron”.

La situación, dijo, “nos puso a nosotros en la situación de accionar o dejarlo pasar. Si nos quedábamos callados estábamos apoyando que le den un premio por un costado artístico, negando un costado muy reprochable”. Para decidir qué hacer la noche de la premiación “hablamos con los compañeros y especialmente con las compañeras, charlamos con gente cercana. Esto afecta a las mujeres y nos afecta a todos como carnavaleros y compañeros. ¿Nos vamos a quedar callados?, ¿no vamos a decir nada?”.

Decidieron que Barceló se manifestara en nombre del conjunto cuando recibiera el premio. Cuando bajaron del escenario, se enteró de que alguien había tapado el nombre de Viana en el trofeo con cinta negra: “No lo sabía, pero respaldo totalmente la acción”. Carnaval del futuro fotografió el premio y el hecho se viralizó en el ambiente carnavalero.

Barceló aseguró que no es la primera vez que manifiesta rechazo al accionar de Viana. “Esta es una resolución firmada por Carolina Cosse [por entonces intendenta de Montevideo], pero la cantidad de hechos sucedidos en Arteatro, del que Viana era director, denunciada en Varones Carnaval, es muy numerosa. Además de la sanción, conocemos todos un montón de relatos y denuncias”.

Daecpu no ha informado hasta el momento si tomará alguna represalia contra el conjunto. Barceló espera que no suceda, aunque cree que es posible. ¿Lo haría de nuevo si lo sancionaran? “Sin dudas. Si me quedo callado, es peor. Primero te pegan, y si no te quejás te pegan más fuerte. Me dieron el trofeo sin leer el nombre, tuve que hacerlo yo; si me lo llevaba sin leerlo pasaba por abajo del radar, y sin el gesto de la cinta no se habría visibilizado”.

Ana Perdomo, directora responsable de Sociedad Anónima y socia de Daecpu, envió una nota el 8 de marzo a la comisión de género de la institución en la que, contó Barceló, “cuestionó la pertinencia de la elección [de Viana], haciéndoles ver lo injusto de hacernos pasar por esto y preguntándoles si no sería bueno que evaluaran y dieran el visto bueno a los nombramientos”. Hasta ahora no han recibido respuesta.

Para Barceló “todo terminó saliendo de una forma que nos va a ayudar a los carnavaleros, a la institución y a la intendencia a seguir pensando estos temas y mejorar”.

La respuesta de Daecpu

Este lunes 9 de marzo Daecpu emitió un comunicado sobre esta situación: “La comisión directiva de Daecpu comunica que, dado lo sucedido el día 7 de marzo en la entrega del Primer premio de la categoría de Humoristas, asume su responsabilidad en haber elegido antes de los fallos el nombre de Carlos Viana para dicho trofeo, desconociendo hasta ese momento la denuncia existente y lamentando que la información que el socio Carlos Barceló dio a conocer en público sobre el escenario del Teatro de Verano no haya sido comunicada con anterioridad a esta comisión directiva en ninguno de los varios diálogos mantenidos con él, donde solamente dejó en claro la necesidad de un pedido de disculpas por parte del señor Viana por antiguas diferencias personales. Finalmente, se resuelve que los trofeos de la categoría Humoristas del año 2026 no lleven nombre alguno”.

La sanción a Viana

De acuerdo con la Resolución 1496/21 de la Intendencia de Montevideo, “se verificó la existencia de comportamientos de naturaleza sexual, intimidatorios y ofensivos por parte del funcionario hacia la denunciante, que le provocaron a esta rechazo, angustia y temor, e indica que tales conductas se dieron en el marco de la relación laboral y afectaron directamente a la víctima, por lo que indudablemente se configura una situación de acoso sexual laboral” por parte de Carlos Viana hacia una funcionaria.

La sanción “por haber incurrido en una conducta de acoso sexual laboral” fue de 30 días sin goce de sueldo.