Lucía Rodriguez, de Patos Cabreros, en el Velódromo (archivo, febrero de 2026).

La Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei) dio a conocer las menciones de la decimoquinta edición de los premios Romeo Gavioli, destacando a las mejores interpretaciones del Carnaval 2026.

El jurado del concurso, que siguió de principio a fin las actuaciones de los conjuntos en el Teatro de Verano, estuvo integrado por Mónica Santos, Fiorella Mazzino y Eduardo Artigas Pérez.

Para las interpretaciones vocales y actorales, así como para la mejor interpretación solista de murgas, hay un premio pecuniario de $ 14.000. Para la mejor banda musical también hay una compensación de $ 24.000.

Mejor interpretación vocal femenina:

. Carolina Favier (Zíngaros) . Alejandra Díaz (Momosapiens) . Estefanía Rodríguez (Zíngaros) . Antonela Puga (Tabú) . Ihara Burgos (Los Muchachos) . Sofía Martirena (La Sara del Cordón)

Mejor interpretación vocal mascuina:

. Fabián Villalba (Tabú) . Diego Iraola (Caballeros) . Diver Martínez (Valores) . Miguel Villalba (Momosapiens) . Andrés Curbelo (Zíngaros) . Sergio Ochiuzzi (Momosapiens) . Damián Luzardo (Zíngaros)

Mejor interpretación actoral femenina:

. Lucía Rodríguez (Patos Cabreros) . Dahiana Bassadone (Cyranos) . María Noel Echeverría (Integración) . Camila Caeiro (Monosapiens) . Jimena Márquez (La Gran Muñeca) . Carina Méndez (Tabú)

Mejor interpretación actoral masculina:

. Aldo Martínez (Caballeros) . Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga) . Imanol Sibes (Doña Bastarda) . Danilo Mazzo (Zíngaros) . Federico Pereyra (Momosapiens) . Ricardo Tato García (Caballeros)

Mejor interpretación solista de murga:

. Sebastián Hernández (La Nueva Milonga) . Lucila Scariato (Falta y Resto) . Claudio Antúnez (La Nueva Milonga) . Agustín Fuentes (La Margarita) . Ricardo Villalba (Patos Cabreros) . Camila Sosa (Doña Bastarda) . Federica Pereira (Falta y Resto)

Mejor interpretación de banda musical:

. Integración . Yambo Kenia . La Compañía . Tabú . La Sara del Cordón

Menciones especiales

Cuerda de tambores:

. Yambo Kenia . Integración . La Sara del Cordón . Valores

Batería de murga:

. Curtidores de Hongos . Patos Cabreros . La Nueva Milonga . Falta y Resto . Cayó la Cabra

Coro de murga:

. Patos Cabreros . La Nueva Milonga . La Gran Muñeca . Falta y Resto

Mención especial destacada a cuadro de negros y lubolos:

. Piedra de migrantes (Valores) . De abanico y bastón (Integración) . El milongón de alivia penas (La Sara del Cordón) . Pregón de Marimorena (Herencia Ancestral) . El lago de los cisnes negros (Yambo Kenia) . La fiesta (Integración)

Mención especial destacada de parodistas:

. El Sabalero (Caballeros) . Coda (Momosapiens) . Muhammad Alí (Zíngaros)

Mención especial destacada de humoristas:

. La cuenta del bar (Los Choby’s) . El velorio (Los Rolin) . El quirófano (Cyranos) . La visita a Montevideo (Sociedad Anónima)

Mención especial destacada al cuadro de revistas:

. Homenaje a Ángela Farías (House) . Fiesta en la cárcel (Tabú) . Papá luchón (Madame Gótica) . Los pájaros perdidos (La Compañía) . La adopción (Carambola)

Mención especial destacada de murgas:

. Marcha del Silencio (Falta y Resto) . A las maestras (La Trasnochada) . Las masculinidades (Patos Cabreros) . Educación (Cayó la Cabra) . Ansiedad (A la Bartola) . La escuela pública (Doña Bastarda) . Los árboles (La Gran Muñeca) . A las mujeres latinoamericanas (Falta y Resto)

Mejores interpretaciones en dúos:

. Andrés Curbelo y Denis Elías (Zíngaros) . Damián Luzardo y Estefanía Rodríguez (Zíngaros) . Diver Martínez y Vanesa López (Valores) . Diego Iraola y Martina Bagnato (Caballeros) . Alejandra Díaz y Sergio Ochiuzzi (Momosapiens) . Abril Pereira y Alejandro Fernández (La Gran Muñeca)

Mejor interpretación de trío:

. Julieta Hernández, Lucila Scariato y Federica Pereira (Falta y Resto) . Martín Yarzabal, Sofía Martirena y Sergio Pérez (La Sara del Cordón) . Sergio Ochiuzzi, Miguel Villalba y Alejandra Díaz (Momosapiens)

Mejores interpretaciones corales:

. Parodia “Jóvenes por siempre” (Adams) . Predespedida (La Compañía) . Predespedida (Patos Cabreros) . Predespedida (Tabú) . Parodia “Robin Hood” (Momosapiens) . Predespedida (La Nueva Milonga) . Despedida (Don Bochinche y Cía) . Despedida (Queso Magro) . Despedida (La Nueva Milonga) . Presentación (La Trasnochada) . Despedida (Falta y Resto) . Presentación (Patos Cabreros) . Presentación (Curtidores de Hongos) . Presentación (Zíngaros) . Presentación (Caballeros)