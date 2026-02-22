La Intendencia de Montevideo (IM) informó que se suspendió la etapa prevista para este domingo del concurso oficial del Carnaval debido a la muerte del murguista Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda.

Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu), en sus redes sociales, manifestó su “pésame y un apretado abrazo a todos los familiares y amigos de Agustín y lo hacemos extensivo a todos los integrantes de la murga Doña Bastarda, a quienes acompañamos en este momento tan doloroso”.

Pablo Pinocho Routin, quien salió durante siete años con la murga que integraba Ríos, escribió en su cuenta de Instagram que hoy era un día de “tremenda tristeza”. “Un compañero, un amigo, leal y humano ante lo que fuera”, señaló Routin sobre su colega.

Este domingo estaba previsto que estuvieran Yambo Kenia, Sociedad Anónima y Patos Cabreros en el Teatro de Verano. La IM informó que la instancia será reprogramada para más adelante.