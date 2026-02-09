Este análisis cuantitativo de niveles de participación de mujeres en carnaval se enfoca en murgas, parodistas y humoristas, ya que las revistas y las sociedades de negros y lubolos tienen composiciones más cercanas a la paridad por las características propias de las categorías.

Murgas

Este año concursan 19 murgas en lugar de 22, lo que disminuyó el número total de murguistas de 375 en 2025 a 327 en 2026. 49 mujeres son parte de alguna murga, lo que supone un 15% de participación, el mayor de los últimos cinco años.

La mitad de las mujeres que salen en murga lo hacen en cuatro conjuntos: Mi Vieja Mula (7), A la Bartola (6), Gente Grande (6) y Cayó la Cabra (5). Solo hay dos murgas integradas completamente por hombres arriba del escenario: Don Bochinche y Cía y La Nueva Milonga.

Ningún conjunto alcanza la paridad. Mi Vieja Mula, que encabeza esta lista, tiene una representación de mujeres de casi el 37%. La mayor parte de las murgas no alcanzan el 20%, un quinto del plantel.

Este año analizamos también la presencia de mujeres en la escritura de los espectáculos, de acuerdo a lo informado por los propios conjuntos en sus fichas técnicas. El espectáculo de La Gran Muñeca tiene textos de Jimena Vázquez y Jimena Márquez, y escribieron mujeres en los equipos de A la Bartola, Cayó la Cabra, Gente Grande, La Margarita y Un Título Viejo.

Algunos datos sobre la participación de las mujeres en murgas

En 18 de las 20 murgas que concursan hay al menos una mujer, es decir, en el 90%.

Don Bochinche y Cía y La Nueva Milonga son los conjuntos integrados únicamente por hombres.

Hay dos directoras escénicas: Romina Repetto en Mi Vieja Mula y Carmela Viñas en A la Bartola.

Mi Vieja Mula, que retornó al concurso este año, vuelve a ser el conjunto con más mujeres (7), seguida por A la Bartola (6), Gente Grande (6), Cayó la Cabra (5), Jorge (4), La Mojigata (4), Falta y Resto (3), La Gran Muñeca (3), La Margarita (2), Queso Magro (2), Curtidores de Hongos (1), Doña Bastarda (1), Jardín del Pueblo (1), La Trasnochada (1), Los Diablos Verdes (1), Patos Cabreros (1), Un Título Viejo (1).

En cuatro murgas hay al menos una mujer en la batería: Lucía da Silva y Estefanía Manisse en Gente Grande, Grecia Grilli en A la Bartola, Paula Rubido en Mi Vieja Mula y Sofía Chapi Farías en Un Título Viejo.

De las 49 murguistas que suben en 2026, 29 son sobreprimas, un 59%; y 13 son primas.

En A la Bartola participan mujeres en todos los espacios sobre el escenario: dirección, batería y todas las cuerdas.

Humoristas

Al igual que en los años anteriores, todos los conjuntos que participan en estas categorías tienen componentes mujeres.

Este año hay cinco conjuntos de humoristas, igual que el año pasado. De 94 componentes, 29 son mujeres, casi un 31% (frente al 29% de 2025).

Social Club, que compite por primera vez, es donde participan más mujeres (8 de 18); seguido por Los Choby's (7 de 18), Cyranos (6 de 18), Sociedad Anónima (5 de 22) y Los Rolin (3 de 18). Solo en el conjunto maragato aparece una mujer, Paula Barceló, en el equipo de letristas.

Parodistas

En parodistas salen 24 mujeres en un total de 105 componentes (el año pasado las cifras eran 23 y 107): 22,8%. El porcentaje de 2024 fue 21% y el de 2023, 25%.

Este año concursan los mismos cinco conjuntos que el año pasado en esta categoría, y en todos hay artistas mujeres. Los Muchachos sigue siendo el que más componentes mujeres tiene en sus filas: seis en 20. Le siguen Zíngaros (5 de 21), Momosapiens (4 de 21), (5 de 19) y Adam's (4 de 24).

No hay mujeres letristas en la categoría.