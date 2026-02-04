La Gran Muñeca pasó por el Teatro de Verano en la séptima etapa y el comentario carnavalero ya la menciona como candidata al primer puesto.

La murga del Buceo presenta este año su espectáculo En vivo, estructurado como un programa de streaming conducido por la poderosa dupla creativa compuesta por Jimena Márquez y Jimena Vázquez, dos grandes figuras del carnaval que se encargaron también de los textos y la dirección artística.

El programa ficticio se llama No estamos bien. Las cupleteras introducen los distintos bloques del espectáculo a partir de mensajes de la audiencia y generan en ese diálogo momentos de humor en los que no podían faltar los juegos de palabras, marca de estilo de la escritura de Márquez y Vázquez.

Márquez detalló a la diaria que la construcción del espectáculo transita por “distintas etapas de no estar bien: la primera es el sobrepensamiento, cuando la cabeza se nos pierde en pensamientos innecesarios; luego, la necesidad de fingir demencia para seguir sobreviviendo y la obsesión de sanar y esa apuesta delirante de ir a abrazar árboles para ver si podemos cambiar la energía. [Eso] nos hace caer en la canción final, en la que nos amigamos con la idea de no estar bien; a veces la presión por sanar el sufrimiento nos complica. Y [por último] una despedida que nos invita a conectarnos de verdad en el presente, en la mirada real, sin transmisión de por medio”.

Sobre el paso de la murga por el concurso, Márquez dijo: “La primera rueda la vi excelente. Me sorprendió el impacto estético de la murga, me pareció maravilloso lo que se veía, salió muy bien. Tenemos dos ruedas para apropiarnos del espectáculo y crecer. La murga quedó muy conforme y muy contenta, ratificamos lo que venía pasando en los tablados: a la gente le viene gustando mucho el espectáculo. La murga volvió muy feliz al club”.

La Gran Muñeca volverá a cantar en el Collazo en la sexta etapa de la segunda rueda del Concurso Oficial de Carnaval, el sábado 14 de febrero.