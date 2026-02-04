El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026 avanza a buen ritmo cada noche en el escenario del Ramón Collazo. Sin suspensiones por mal clima hasta el momento, sólo hubo que postergar una etapa por un paro de Adeom.

Para el cierre de la primera rueda restan tres etapas [https://ladiaria.com.uy/carnaval/articulo/2026/1/fixture-primera-rueda-carnaval-2026/], la última de ellas a realizarse el domingo 8 de febrero. En tanto, Daecpu ya informó la programación y fechas de la rueda de ajuste, en donde los conjuntos buscarán ratificar la valía de sus espectáculos para tratar de clasificar a la liguilla.

Las entradas al Teatro de Verano mantendrán el precio estipulado hasta ahora. Platea Baja $ 1.070 y $ 970; Platea Media $ 520 y $ 470; Platea Alta $ 370 y $ 320. Cada etapa dará comienzo a las 20.30 y finalizará después de la 1.00.

Fixture

Etapa 1 – Lunes 9 de febrero

House (Revista)

Social Club (Humoristas)

Un Título Viejo (Murga)

Zíngaros (Parodistas)

Etapa 2 – Martes 10 de febrero

Madame Gótica (Revista)

Herencia Ancestral (Sociedad de negros y lubolos)

Los Choby’s (Humoristas)

Falta y Resto (Murga)

Etapa 3 – Miércoles 11 de febrero

La Compañía (Revista)

Jorge (Murga)

La Nueva Milonga (Murga)

Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 4 – Jueves 12 de febrero

Carambola (Revista)

Don Bochinche y Cía (Murga)

Gente Grande (Murga)

La Trasnochada (Murga)

Etapa 5 – Viernes 13 de febrero

Tabú (Revista)

Los Diablos Verdes (Murga)

Cayó la Cabra (Murga)

Caballeros (Parodistas)

Etapa 6 – Sábado 14 de febrero

Más Que lonja (Sociedad de negros y lubolos)

Mi Vieja Mula (Murga)

Los Rolin (Humoristas)

La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 7 – Domingo 15 de febrero

Integración (Sociedad de negros y lubolos)

A la Bartola (Murga)

Queso Magro (Murga)

Adams (Parodistas)

Etapa 8 – Lunes 16 de febrero

Yambo Kenia (Sociedad de negros y lubolos)

La Mojigata (Murga)

Sociedad Anónima (Humoristas)

Patos Cabreros (Murga)

Etapa 9 – Martes 17 de febrero

Valores (Sociedad de negros y lubolos)

La Margarita (Murga)

Curtidores de Hongos (Murga)

Momosapiens (Parodistas)

Etapa 10 – Miércoles 18 de febrero