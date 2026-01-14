Este año, 40 conjuntos participarán en el Concurso Oficial de Carnaval organizado por DAECPU y la Intendencia de Montevideo en el Ramón Collazo. La primera rueda, que comienza el lunes 26 de enero, ya tiene el fixture confirmado.
Etapa 1: lunes 26/1
Más Que Lonja (sociedad de negros y lubolos)
Gente Grande (murga)
Social Club (humoristas)
Falta y Resto (murga)
Etapa 2: martes 27/1
Herencia Ancestral (sociedad de negros y lubolos)
Don Bochinche y Cía (murga)
Diablos Verdes (murga)
Zíngaros (parodistas)
Etapa 3: miércoles 28/1
Integración (sociedad de negros y lubolos)
La Margarita (murga)
Cyranos (humoristas)
Patos Cabreros (murga)
Etapa 4: jueves 29/1
Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)
A La Bartola (murga)
Un Título Viejo (murga)
Los Muchachos (parodistas)
Etapa 5: viernes 30/1
Valores (sociedad de negros y lubolos)
Jorge (murga)
Los Chobys (humoristas)
La Trasnochada (murga)
Etapa 6: sábado 31/1
La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)
House (revista)
Mi Vieja Mula (murga)
Caballeros (parodistas)
Etapa 7: domingo 1/2
Madame Gótica (revista)
Curtidores de Hongos (murga)
Sociedad Anónima (humoristas)
La Gran Muñeca (murga)
Etapa 8: martes 3/2
Carambola (revista)
Jardín del Pueblo (murga)
Cayó la Cabra (murga)
Los Adam’s (parodistas)
Etapa 9: miércoles 4/2
La Compañía (revista)
La Nueva Milonga (murga)
Los Rolin (humoristas)
Doña Bastarda (murga)
Etapa 10: jueves 5/2
Tabú (revista)
La Mojigata (murga)
Queso Magro (murga)
Momosapiens (parodistas)
Las entradas saldrán a la venta en los próximos días en todos los locales de Abitab del país.
Para quienes tienen ganas de ver carnaval antes del comienzo de los tablados y del concurso, hay varias opciones de festivales y desfiles, además de la avant première oficial que se realizará en el Teatro de Verano el martes 20 de enero, con la actuación de los conjuntos ganadores del año pasado y dos murgas invitadas: La Trasnochada y Falta y Resto.