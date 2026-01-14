Este año, 40 conjuntos participarán en el Concurso Oficial de Carnaval organizado por DAECPU y la Intendencia de Montevideo en el Ramón Collazo. La primera rueda, que comienza el lunes 26 de enero, ya tiene el fixture confirmado.

Etapa 1: lunes 26/1

Más Que Lonja (sociedad de negros y lubolos)

Gente Grande (murga)

Social Club (humoristas)

Falta y Resto (murga)

Etapa 2: martes 27/1

Herencia Ancestral (sociedad de negros y lubolos)

Don Bochinche y Cía (murga)

Diablos Verdes (murga)

Zíngaros (parodistas)

Etapa 3: miércoles 28/1

Integración (sociedad de negros y lubolos)

La Margarita (murga)

Cyranos (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Etapa 4: jueves 29/1

Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)

A La Bartola (murga)

Un Título Viejo (murga)

Los Muchachos (parodistas)

Etapa 5: viernes 30/1

Valores (sociedad de negros y lubolos)

Jorge (murga)

Los Chobys (humoristas)

La Trasnochada (murga)

Etapa 6: sábado 31/1

La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

House (revista)

Mi Vieja Mula (murga)

Caballeros (parodistas)

Etapa 7: domingo 1/2

Madame Gótica (revista)

Curtidores de Hongos (murga)

Sociedad Anónima (humoristas)

La Gran Muñeca (murga)

Etapa 8: martes 3/2

Carambola (revista)

Jardín del Pueblo (murga)

Cayó la Cabra (murga)

Los Adam’s (parodistas)

Etapa 9: miércoles 4/2

La Compañía (revista)

La Nueva Milonga (murga)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Etapa 10: jueves 5/2

Tabú (revista)

La Mojigata (murga)

Queso Magro (murga)

Momosapiens (parodistas)

Las entradas saldrán a la venta en los próximos días en todos los locales de Abitab del país.

Para quienes tienen ganas de ver carnaval antes del comienzo de los tablados y del concurso, hay varias opciones de festivales y desfiles, además de la avant première oficial que se realizará en el Teatro de Verano el martes 20 de enero, con la actuación de los conjuntos ganadores del año pasado y dos murgas invitadas: La Trasnochada y Falta y Resto.