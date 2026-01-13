Carnaval está a la vuelta de la esquina. Los conjuntos que participan de la competencia en el Teatro de Verano ensayan con público en distintos puntos del país y ya hay fechas de desfiles, festivales y tablados.

Estas son algunas de las actividades de las próximas semanas:

Jueves 15 de enero: empieza a funcionar el Velódromo como tablado con festivales de diferentes conjuntos. Entradas a la venta en RedTickets y boletería.

Viernes 16 de enero: festival de humoristas Social Club en el tablado popular Anfiteatro Canario Luna a partir de las 19.30. Las entradas cuestan 130 pesos y existe la posibilidad de adquirir un bono colaboración y participar de distintos sorteos por 350 pesos. Entradas en RedTickets.

Sábado 17 de enero: tablado de murga La Trasnochada en el club de patín Delta a partir de las 19.30. Las entradas cuestan 300 pesos e incluyen un sorteo por dos entradas para ir a ver al conjunto al Teatro de Verano.

Domingo 18 de enero: festival de humoristas Cyranos y revista House en el tablado Club Malvín a partir de las 19.00. Las entradas cuestan 220 pesos.

Jueves 22 de enero: Desfile Inaugural de Carnaval por la avenida 18 de Julio.

Viernes 23 de enero: Desfile de Escuelas de Samba por la avenida 18 de Julio.

Lunes 26 de enero: comienza el Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Viernes 6 y sábado 7 de febrero: Desfile de Llamadas por Isla de Flores.